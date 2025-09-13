5 Franken 1869 A "Typ 1861-1870" (Frankreich, Napoleon III)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 5 Franken 1869 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 766, welches bei Maison Palombo für 55.000 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 22. Oktober 2016.

Erhaltung PROOF (1) UNC (20) AU (9) XF (26) VF (43) Keine Note (6) Erhaltung (slab) MS66 (1) MS64 (5) MS63 (3) MS62 (4) MS61 (3) AU58 (2) AU50 (1) PF66 (1) DETAILS (1) Service NGC (13) PCGS (9)

Verkäufer Alle Unternehmen

17 Auctions (1)

Artemide Aste (1)

Auction World (1)

Aureo & Calicó (5)

BAC (18)

Bertolami (2)

Bolaffi (1)

Cayón (1)

cgb.fr (1)

Coinhouse (2)

Coins NB (3)

Dom Aukcyjny Art Magnat (2)

Heritage (11)

Heritage Eur (1)

HIRSCH (5)

ibercoin (2)

Ibrahim's Collectibles (3)

Inasta (3)

iNumis (3)

Jean ELSEN (1)

Katz (3)

KM NUMIS (2)

Künker (2)

MDC Monaco (1)

Monnaies d'Antan (1)

Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller (1)

Negrini (5)

Nihon (1)

Numisbalt (1)

Numismatica Felsinea S.r.L. (1)

Oslo Myntgalleri (1)

Palombo (1)

Pesek Auctions (1)

Rare Coins (1)

Russiancoin (2)

SINCONA (1)

Spink (1)

Stack's (3)

Stephen Album (2)

Tauler & Fau (6)

Teutoburger (1)