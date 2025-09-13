FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
5 Franken 1869 A "Typ 1861-1870" (Frankreich, Napoleon III)
Foto von: Aureo & Calicó, S.L.
Spezifikation
- MetallSilber (0,900)
- Gewicht25 g
- Reines Silber (0,7234 oz) 22,5 g
- Durchmesser37 mm
- RandRandschrift
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC2,055,891
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumNapoleon III
- Wertangabe5 Franken
- Jahr1869
- Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
- MünzstätteParis
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:150 USD
Durchschnittspreis (PROOF):55000 USD
Auktionspreise (105)Variante (2)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 5 Franken 1869 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 766, welches bei Maison Palombo für 55.000 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 22. Oktober 2016.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferIbrahim's Collectibles
Datum23. Februar 2025
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
******
VerkäuferDom Aukcyjny Art Magnat
Datum25. Oktober 2024
ErhaltungXF
Preis
******
123...5
