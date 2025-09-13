flag
FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

5 Franken 1869 A "Typ 1861-1870" (Frankreich, Napoleon III)

Avers 5 Franken 1869 A "Typ 1861-1870" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon IIIRevers 5 Franken 1869 A "Typ 1861-1870" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III

Foto von: Aureo & Calicó, S.L.

Spezifikation

  • MetallSilber (0,900)
  • Gewicht25 g
  • Reines Silber (0,7234 oz) 22,5 g
  • Durchmesser37 mm
  • RandRandschrift
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC2,055,891

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumNapoleon III
  • Wertangabe5 Franken
  • Jahr1869
  • Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
  • MünzstätteParis
  • MünztypUmlaufmünzen
Wert Ihrer Münze steigern
Wir empfehlen das NGC-Grading für Ihre Münzen — es stärkt das Vertrauen und steigert die Attraktivität
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:150 USD
Durchschnittspreis (PROOF):55000 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 5 Franken 1869 A "Typ 1861-1870" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III
Auktionspreise (105)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 5 Franken 1869 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 766, welches bei Maison Palombo für 55.000 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 22. Oktober 2016.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 5 Franken 1869 A auf der Auktion BAC - 16. Dezember 2025
VerkäuferBAC
Datum16. Dezember 2025
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 5 Franken 1869 A auf der Auktion Teutoburger - 13. September 2025
VerkäuferTeutoburger
Datum13. September 2025
ErhaltungXF
Preis
100 $
Preis in Auktionswährung 85 EUR
Frankreich 5 Franken 1869 A auf der Auktion Inasta - 10. September 2025
Frankreich 5 Franken 1869 A auf der Auktion Inasta - 10. September 2025
VerkäuferInasta
Datum10. September 2025
ErhaltungVF
Preis
28 $
Preis in Auktionswährung 24 EUR
Frankreich 5 Franken 1869 A auf der Auktion BAC - 26. August 2025
VerkäuferBAC
Datum26. August 2025
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 5 Franken 1869 A auf der Auktion 17 Auctions - 15. Juni 2025
Frankreich 5 Franken 1869 A auf der Auktion 17 Auctions - 15. Juni 2025
Verkäufer17 Auctions
Datum15. Juni 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1869 A auf der Auktion Numisbalt - 8. Juni 2025
VerkäuferNumisbalt
Datum8. Juni 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1869 A auf der Auktion BAC - 22. April 2025
VerkäuferBAC
Datum22. April 2025
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 5 Franken 1869 A auf der Auktion Rare Coins - 18. April 2025
VerkäuferRare Coins
Datum18. April 2025
ErhaltungUNC
Preis
Frankreich 5 Franken 1869 A auf der Auktion Künker - 21. März 2025
VerkäuferKünker
Datum21. März 2025
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1869 A auf der Auktion Pesek Auctions - 10. März 2025
Frankreich 5 Franken 1869 A auf der Auktion Pesek Auctions - 10. März 2025
VerkäuferPesek Auctions
Datum10. März 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1869 A auf der Auktion Ibrahim's Collectibles - 23. Februar 2025
VerkäuferIbrahim's Collectibles
Datum23. Februar 2025
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1869 A auf der Auktion Negrini - 23. Februar 2025
Frankreich 5 Franken 1869 A auf der Auktion Negrini - 23. Februar 2025
VerkäuferNegrini
Datum23. Februar 2025
ErhaltungUNC
Preis
Frankreich 5 Franken 1869 A auf der Auktion ibercoin - 18. Dezember 2024
Verkäuferibercoin
Datum18. Dezember 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1869 A auf der Auktion BAC - 10. Dezember 2024
VerkäuferBAC
Datum10. Dezember 2024
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 5 Franken 1869 A auf der Auktion Dom Aukcyjny Art Magnat - 25. Oktober 2024
Frankreich 5 Franken 1869 A auf der Auktion Dom Aukcyjny Art Magnat - 25. Oktober 2024
VerkäuferDom Aukcyjny Art Magnat
Datum25. Oktober 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1869 A auf der Auktion Coins NB - 5. Oktober 2024
VerkäuferCoins NB
Datum5. Oktober 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1869 A auf der Auktion Coins NB - 14. September 2024
VerkäuferCoins NB
Datum14. September 2024
ErhaltungAU50 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1869 A auf der Auktion Stack's - 12. September 2024
Frankreich 5 Franken 1869 A auf der Auktion Stack's - 12. September 2024
VerkäuferStack's
Datum12. September 2024
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1869 A auf der Auktion Heritage - 26. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum26. August 2024
ErhaltungMS61 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1869 A auf der Auktion Heritage - 26. August 2024
Frankreich 5 Franken 1869 A auf der Auktion Heritage - 26. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum26. August 2024
ErhaltungMS61 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1869 A auf der Auktion BAC - 25. Juni 2024
VerkäuferBAC
Datum25. Juni 2024
ErhaltungVF
Preis
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von FrankreichMünzkatalog von Napoleon IIIMünzen aus von Frankreich 1869Alle Französische MünzenFranzösische Silber MünzenFranzösische Münzen 5 FrankenNumismatische Auktionen