5 Franken 1856 A "Typ 1854-1859" (Frankreich, Napoleon III)

Avers 5 Franken 1856 A "Typ 1854-1859" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon IIIRevers 5 Franken 1856 A "Typ 1854-1859" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III

Foto von: MDC Monaco

Spezifikation

  • MetallSilber (0,900)
  • Gewicht25 g
  • Reines Silber (0,7234 oz) 22,5 g
  • Durchmesser37 mm
  • RandRandschrift
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC4,682,964

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumNapoleon III
  • Wertangabe5 Franken
  • Jahr1856
  • Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
  • MünzstätteParis
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:360 USD
Durchschnittspreis (PROOF):7500 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 5 Franken 1856 A "Typ 1854-1859" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III
Auktionspreise (221)Variante (3)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 5 Franken 1856 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 263, welches bei MDC Monaco für 16.000 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 11. Oktober 2023.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 5 Franken 1856 A auf der Auktion Ibrahim's Collectibles - 21. Dezember 2025
VerkäuferIbrahim's Collectibles
Datum21. Dezember 2025
ErhaltungVF
Preis
42 $
Preis in Auktionswährung 36 EUR
Frankreich 5 Franken 1856 A auf der Auktion Ibrahim's Collectibles - 21. Dezember 2025
VerkäuferIbrahim's Collectibles
Datum21. Dezember 2025
ErhaltungVF
Preis
48 $
Preis in Auktionswährung 41 EUR
Frankreich 5 Franken 1856 A auf der Auktion Ibrahim's Collectibles - 21. Dezember 2025
VerkäuferIbrahim's Collectibles
Datum21. Dezember 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1856 A auf der Auktion Monnaies d'Antan - 22. November 2025
VerkäuferMonnaies d'Antan
Datum22. November 2025
ErhaltungAU55 PCGS
Preis
Frankreich 5 Franken 1856 A auf der Auktion Katz - 16. November 2025
VerkäuferKatz
Datum16. November 2025
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1856 A auf der Auktion Pesek Auctions - 15. Oktober 2025
Frankreich 5 Franken 1856 A auf der Auktion Pesek Auctions - 15. Oktober 2025
VerkäuferPesek Auctions
Datum15. Oktober 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1856 A auf der Auktion MDC Monaco - 2. Oktober 2025
VerkäuferMDC Monaco
Datum2. Oktober 2025
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1856 A auf der Auktion Stack's - 29. August 2025
Frankreich 5 Franken 1856 A auf der Auktion Stack's - 29. August 2025
VerkäuferStack's
Datum29. August 2025
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1856 A auf der Auktion WCN - 3. Juli 2025
VerkäuferWCN
Datum3. Juli 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1856 A auf der Auktion MDC Monaco - 5. Juni 2025
VerkäuferMDC Monaco
Datum5. Juni 2025
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1856 A auf der Auktion Coins NB - 17. Mai 2025
VerkäuferCoins NB
Datum17. Mai 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1856 A auf der Auktion Coins NB - 29. März 2025
VerkäuferCoins NB
Datum29. März 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1856 A auf der Auktion Numisbalt - 9. Februar 2025
VerkäuferNumisbalt
Datum9. Februar 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1856 A auf der Auktion Aureo & Calicó - 22. Januar 2025
VerkäuferAureo & Calicó
Datum22. Januar 2025
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1856 A auf der Auktion Chaponnière - 8. Dezember 2024
VerkäuferChaponnière
Datum8. Dezember 2024
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1856 A auf der Auktion NumisCorner - 6. Dezember 2024
VerkäuferNumisCorner
Datum6. Dezember 2024
ErhaltungVF20
Preis
Frankreich 5 Franken 1856 A auf der Auktion NumisCorner - 6. Dezember 2024
VerkäuferNumisCorner
Datum6. Dezember 2024
ErhaltungAU50
Preis
Frankreich 5 Franken 1856 A auf der Auktion Stack's - 31. Oktober 2024
Frankreich 5 Franken 1856 A auf der Auktion Stack's - 31. Oktober 2024
VerkäuferStack's
Datum31. Oktober 2024
ErhaltungDETAILS PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1856 A auf der Auktion V. GADOURY - 26. Oktober 2024
VerkäuferV. GADOURY
Datum26. Oktober 2024
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1856 A auf der Auktion Nomisma - 23. Oktober 2024
Frankreich 5 Franken 1856 A auf der Auktion Nomisma - 23. Oktober 2024
VerkäuferNomisma
Datum23. Oktober 2024
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 5 Franken 1856 A auf der Auktion Numismatica Picena - 18. Oktober 2024
Frankreich 5 Franken 1856 A auf der Auktion Numismatica Picena - 18. Oktober 2024
VerkäuferNumismatica Picena
Datum18. Oktober 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1856 A auf der Auktion Van Acker Coin Auctions - 7. Februar 2026
VerkäuferVan Acker Coin Auctions
Datum7. Februar 2026
ErhaltungVF
Zu versteigern
