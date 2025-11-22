5 Franken 1856 A "Typ 1854-1859" (Frankreich, Napoleon III)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 5 Franken 1856 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 263, welches bei MDC Monaco für 16.000 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 11. Oktober 2023.

