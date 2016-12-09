FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
5 Franken 1857 A "Typ 1854-1859" (Frankreich, Napoleon III)
Foto von: MDC Monaco
Spezifikation
- MetallSilber (0,900)
- Gewicht25 g
- Reines Silber (0,7234 oz) 22,5 g
- Durchmesser37 mm
- RandRandschrift
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC93,406
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumNapoleon III
- Wertangabe5 Franken
- Jahr1857
- Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
- MünzstätteParis
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:480 USD
Auktionspreise (15)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 5 Franken 1857 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 616, welches bei MDC Monaco für 3.600 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 29. Oktober 2020.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferPatrick Guillard Collection
Datum9. September 2024
ErhaltungVF25
Preis
499 $
Preis in Auktionswährung 450 EUR
VerkäuferMonnaies d'Antan
Datum23. November 2012
ErhaltungF
Preis
******
******
