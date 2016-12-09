5 Franken 1857 A "Typ 1854-1859" (Frankreich, Napoleon III)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 5 Franken 1857 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 616, welches bei MDC Monaco für 3.600 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 29. Oktober 2020.

