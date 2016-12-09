flag
FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

5 Franken 1857 A "Typ 1854-1859" (Frankreich, Napoleon III)

Avers 5 Franken 1857 A "Typ 1854-1859" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon IIIRevers 5 Franken 1857 A "Typ 1854-1859" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III

Foto von: MDC Monaco

Spezifikation

  • MetallSilber (0,900)
  • Gewicht25 g
  • Reines Silber (0,7234 oz) 22,5 g
  • Durchmesser37 mm
  • RandRandschrift
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC93,406

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumNapoleon III
  • Wertangabe5 Franken
  • Jahr1857
  • Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
  • MünzstätteParis
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:480 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 5 Franken 1857 A "Typ 1854-1859" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III
Auktionspreise (15)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 5 Franken 1857 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 616, welches bei MDC Monaco für 3.600 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 29. Oktober 2020.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 5 Franken 1857 A auf der Auktion MDC Monaco - 30. November 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum30. November 2024
ErhaltungF
Preis
254 $
Preis in Auktionswährung 240 EUR
Frankreich 5 Franken 1857 A auf der Auktion Patrick Guillard Collection - 11. November 2024
VerkäuferPatrick Guillard Collection
Datum11. November 2024
ErhaltungVF20
Preis
Frankreich 5 Franken 1857 A auf der Auktion Patrick Guillard Collection - 9. September 2024
VerkäuferPatrick Guillard Collection
Datum9. September 2024
ErhaltungVF25
Preis
499 $
Preis in Auktionswährung 450 EUR
Frankreich 5 Franken 1857 A auf der Auktion Patrick Guillard Collection - 25. April 2023
VerkäuferPatrick Guillard Collection
Datum25. April 2023
ErhaltungVF25
Preis
Frankreich 5 Franken 1857 A auf der Auktion Heritage - 12. Januar 2023
Frankreich 5 Franken 1857 A auf der Auktion Heritage - 12. Januar 2023
VerkäuferHeritage
Datum12. Januar 2023
ErhaltungAU50 NGC
Preis
Frankreich 5 Franken 1857 A auf der Auktion MDC Monaco - 4. Juni 2022
VerkäuferMDC Monaco
Datum4. Juni 2022
ErhaltungMS61 NGC
Preis
Frankreich 5 Franken 1857 A auf der Auktion MDC Monaco - 29. Oktober 2020
VerkäuferMDC Monaco
Datum29. Oktober 2020
ErhaltungDETAILS PCGS
Preis
Frankreich 5 Franken 1857 A auf der Auktion Jean ELSEN - 7. Dezember 2019
VerkäuferJean ELSEN
Datum7. Dezember 2019
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 5 Franken 1857 A auf der Auktion ALDE & OGN / Guillard - 8. März 2018
VerkäuferALDE & OGN / Guillard
Datum8. März 2018
ErhaltungAU
Preis
Frankreich 5 Franken 1857 A auf der Auktion Boule - 9. Dezember 2016
VerkäuferBoule
Datum9. Dezember 2016
ErhaltungF
Preis
Frankreich 5 Franken 1857 A auf der Auktion iNumis - 8. Dezember 2014
VerkäuferiNumis
Datum8. Dezember 2014
ErhaltungKeine Note
Preis
Frankreich 5 Franken 1857 A auf der Auktion ICE - 7. Dezember 2013
VerkäuferICE
Datum7. Dezember 2013
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 5 Franken 1857 A auf der Auktion Monnaies d'Antan - 23. November 2012
VerkäuferMonnaies d'Antan
Datum23. November 2012
ErhaltungF
Preis
Frankreich 5 Franken 1857 A auf der Auktion Numis.be - 19. Mai 2012
VerkäuferNumis.be
Datum19. Mai 2012
ErhaltungF
Preis
Frankreich 5 Franken 1857 A auf der Auktion Monnaies d'Antan - 25. November 2011
VerkäuferMonnaies d'Antan
Datum25. November 2011
ErhaltungVF
Preis
