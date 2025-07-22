flag
FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

5 Franken 1855 D "Typ 1854-1859" (Frankreich, Napoleon III)

Avers 5 Franken 1855 D "Typ 1854-1859" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon IIIRevers 5 Franken 1855 D "Typ 1854-1859" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III

Foto von: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.

Spezifikation

  • MetallSilber (0,900)
  • Gewicht25 g
  • Reines Silber (0,7234 oz) 22,5 g
  • Durchmesser37 mm
  • RandRandschrift
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC490,895

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumNapoleon III
  • Wertangabe5 Franken
  • Jahr1855
  • Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
  • MünzstätteLyon
  • MünztypUmlaufmünzen
Wert Ihrer Münze steigern
Wir empfehlen das NGC-Grading für Ihre Münzen — es stärkt das Vertrauen und steigert die Attraktivität
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:1300 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 5 Franken 1855 D "Typ 1854-1859" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III
Auktionspreise (20)Variante (3)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 5 Franken 1855 mit Markierung D. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Lyon geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 839, welches bei MDC Monaco für 11.000 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 1. Dezember 2017.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 5 Franken 1855 D auf der Auktion cgb.fr - 22. Juli 2025
Verkäufercgb.fr
Datum22. Juli 2025
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 5 Franken 1855 D auf der Auktion Aste - 8. Mai 2025
Frankreich 5 Franken 1855 D auf der Auktion Aste - 8. Mai 2025
VerkäuferAste
Datum8. Mai 2025
ErhaltungF
Preis
Frankreich 5 Franken 1855 D auf der Auktion Aureo & Calicó - 22. Januar 2025
VerkäuferAureo & Calicó
Datum22. Januar 2025
ErhaltungF
Preis
47 $
Preis in Auktionswährung 45 EUR
Frankreich 5 Franken 1855 D auf der Auktion Via - 4. November 2024
VerkäuferVia
Datum4. November 2024
ErhaltungVF
Preis
76 $
Preis in Auktionswährung 70 EUR
Frankreich 5 Franken 1855 D auf der Auktion Aste - 19. September 2024
Frankreich 5 Franken 1855 D auf der Auktion Aste - 19. September 2024
VerkäuferAste
Datum19. September 2024
ErhaltungF
Preis
Frankreich 5 Franken 1855 D auf der Auktion Florange - 12. November 2021
VerkäuferFlorange
Datum12. November 2021
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1855 D auf der Auktion Chaponnière - 18. Oktober 2020
VerkäuferChaponnière
Datum18. Oktober 2020
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1855 D auf der Auktion Coinhouse - 29. März 2020
VerkäuferCoinhouse
Datum29. März 2020
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1855 D auf der Auktion WAG - 6. Oktober 2019
VerkäuferWAG
Datum6. Oktober 2019
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1855 D auf der Auktion Katz - 26. September 2019
VerkäuferKatz
Datum26. September 2019
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1855 D auf der Auktion Künker - 26. Juni 2019
VerkäuferKünker
Datum26. Juni 2019
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1855 D auf der Auktion cgb.fr - 9. April 2019
Verkäufercgb.fr
Datum9. April 2019
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1855 D auf der Auktion Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 21. März 2019
VerkäuferMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Datum21. März 2019
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 5 Franken 1855 D auf der Auktion MDC Monaco - 1. Dezember 2017
VerkäuferMDC Monaco
Datum1. Dezember 2017
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1855 D auf der Auktion Teutoburger - 25. Februar 2017
VerkäuferTeutoburger
Datum25. Februar 2017
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 5 Franken 1855 D auf der Auktion iNumis - 7. Juni 2016
VerkäuferiNumis
Datum7. Juni 2016
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1855 D auf der Auktion Höhn - 25. Oktober 2014
VerkäuferHöhn
Datum25. Oktober 2014
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1855 D auf der Auktion Höhn - 3. Mai 2014
VerkäuferHöhn
Datum3. Mai 2014
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 5 Franken 1855 D auf der Auktion Goldberg - 31. Mai 2006
Frankreich 5 Franken 1855 D auf der Auktion Goldberg - 31. Mai 2006
VerkäuferGoldberg
Datum31. Mai 2006
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1855 D auf der Auktion UBS - 27. Januar 2004
VerkäuferUBS
Datum27. Januar 2004
ErhaltungVF
Preis
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von FrankreichMünzkatalog von Napoleon IIIMünzen aus von Frankreich 1855Alle Französische MünzenFranzösische Silber MünzenFranzösische Münzen 5 FrankenNumismatische Auktionen