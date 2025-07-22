5 Franken 1855 D "Typ 1854-1859" (Frankreich, Napoleon III)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 5 Franken 1855 mit Markierung D. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Lyon geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 839, welches bei MDC Monaco für 11.000 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 1. Dezember 2017.

Erhaltung UNC (2) AU (2) XF (2) VF (10) F (4) Erhaltung (slab) MS63 (2) Service NGC (1) PCGS (1)