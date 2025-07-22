FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
5 Franken 1855 D "Typ 1854-1859" (Frankreich, Napoleon III)
Spezifikation
- MetallSilber (0,900)
- Gewicht25 g
- Reines Silber (0,7234 oz) 22,5 g
- Durchmesser37 mm
- RandRandschrift
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC490,895
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumNapoleon III
- Wertangabe5 Franken
- Jahr1855
- Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
- MünzstätteLyon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:1300 USD
Auktionspreise (20)Variante (3)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 5 Franken 1855 mit Markierung D. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Lyon geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 839, welches bei MDC Monaco für 11.000 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 1. Dezember 2017.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferMDC Monaco
Datum1. Dezember 2017
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte