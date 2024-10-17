5 Franken 1859 A "Typ 1854-1859" (Frankreich, Napoleon III)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 5 Franken 1859 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 464, welches bei Maison Palombo für 45.000 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 20. Oktober 2018.

Erhaltung UNC (14) AU (1) VF (1) F (1) Erhaltung (slab) MS66 (1) MS65 (4) MS63 (5) MS61 (1) AU50 (1) DETAILS (2) Service NGC (6) PCGS (6) GENI (1)