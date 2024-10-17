FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
5 Franken 1859 A "Typ 1854-1859" (Frankreich, Napoleon III)
Foto von: MDC Monaco
Spezifikation
- MetallSilber (0,900)
- Gewicht25 g
- Reines Silber (0,7234 oz) 22,5 g
- Durchmesser37 mm
- RandRandschrift
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC3,365
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumNapoleon III
- Wertangabe5 Franken
- Jahr1859
- Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
- MünzstätteParis
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:19000 USD
Auktionspreise (17)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 5 Franken 1859 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 464, welches bei Maison Palombo für 45.000 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 20. Oktober 2018.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferMDC Monaco
Datum2. Oktober 2025
ErhaltungMS63 NGC
Preis
7040 $
Preis in Auktionswährung 6000 EUR
VerkäuferMDC Monaco
Datum11. Oktober 2023
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
VerkäuferMonnaies d'Antan
Datum17. November 2018
ErhaltungF
Preis
VerkäuferMDC Monaco
Datum15. November 2018
ErhaltungDETAILS GENI
Preis
VerkäuferALDE & OGN / Guillard
Datum8. März 2018
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
VerkäuferMDC Monaco
Datum1. Dezember 2017
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
