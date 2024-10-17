flag
FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

5 Franken 1859 A "Typ 1854-1859" (Frankreich, Napoleon III)

Avers 5 Franken 1859 A "Typ 1854-1859" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon IIIRevers 5 Franken 1859 A "Typ 1854-1859" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III

Foto von: MDC Monaco

Spezifikation

  • MetallSilber (0,900)
  • Gewicht25 g
  • Reines Silber (0,7234 oz) 22,5 g
  • Durchmesser37 mm
  • RandRandschrift
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC3,365

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumNapoleon III
  • Wertangabe5 Franken
  • Jahr1859
  • Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
  • MünzstätteParis
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:19000 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 5 Franken 1859 A "Typ 1854-1859" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III
Auktionspreise (17)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 5 Franken 1859 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 464, welches bei Maison Palombo für 45.000 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 20. Oktober 2018.

Frankreich 5 Franken 1859 A auf der Auktion MDC Monaco - 2. Oktober 2025
VerkäuferMDC Monaco
Datum2. Oktober 2025
ErhaltungMS63 NGC
Preis
7040 $
Preis in Auktionswährung 6000 EUR
Frankreich 5 Franken 1859 A auf der Auktion MDC Monaco - 2. Oktober 2025
VerkäuferMDC Monaco
Datum2. Oktober 2025
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
Frankreich 5 Franken 1859 A auf der Auktion FARRANDO - 11. April 2025
VerkäuferFARRANDO
Datum11. April 2025
ErhaltungUNC
Preis
9569 $
Preis in Auktionswährung 8500 EUR
Frankreich 5 Franken 1859 A auf der Auktion MDC Monaco - 24. Oktober 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum24. Oktober 2024
ErhaltungMS61 NGC
Preis
Frankreich 5 Franken 1859 A auf der Auktion Quai des Enchères - 17. Oktober 2024
VerkäuferQuai des Enchères
Datum17. Oktober 2024
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 5 Franken 1859 A auf der Auktion Künker - 1. Februar 2024
VerkäuferKünker
Datum1. Februar 2024
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1859 A auf der Auktion MDC Monaco - 11. Oktober 2023
VerkäuferMDC Monaco
Datum11. Oktober 2023
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1859 A auf der Auktion Palombo - 28. Januar 2023
VerkäuferPalombo
Datum28. Januar 2023
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1859 A auf der Auktion Patrick Guillard Collection - 30. September 2022
VerkäuferPatrick Guillard Collection
Datum30. September 2022
ErhaltungAU50
Preis
Frankreich 5 Franken 1859 A auf der Auktion MDC Monaco - 4. Juni 2022
VerkäuferMDC Monaco
Datum4. Juni 2022
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1859 A auf der Auktion Palombo - 12. Dezember 2020
VerkäuferPalombo
Datum12. Dezember 2020
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1859 A auf der Auktion Monnaies d'Antan - 17. November 2018
VerkäuferMonnaies d'Antan
Datum17. November 2018
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1859 A auf der Auktion MDC Monaco - 15. November 2018
VerkäuferMDC Monaco
Datum15. November 2018
ErhaltungDETAILS GENI
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1859 A auf der Auktion Palombo - 20. Oktober 2018
VerkäuferPalombo
Datum20. Oktober 2018
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1859 A auf der Auktion ALDE & OGN / Guillard - 8. März 2018
VerkäuferALDE & OGN / Guillard
Datum8. März 2018
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1859 A auf der Auktion MDC Monaco - 1. Dezember 2017
VerkäuferMDC Monaco
Datum1. Dezember 2017
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1859 A auf der Auktion iNumis - 26. Mai 2011
VerkäuferiNumis
Datum26. Mai 2011
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
