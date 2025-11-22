flag
5 Franken 1870 BB "Typ 1861-1870" (Frankreich, Napoleon III)

Avers 5 Franken 1870 BB "Typ 1861-1870" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon IIIRevers 5 Franken 1870 BB "Typ 1861-1870" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III

Foto von: Jean ELSEN & ses Fils s.a.

Spezifikation

  • MetallSilber (0,900)
  • Gewicht25 g
  • Reines Silber (0,7234 oz) 22,5 g
  • Durchmesser37 mm
  • RandRandschrift
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC2,054,764

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumNapoleon III
  • Wertangabe5 Franken
  • Jahr1870
  • Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
  • MünzstätteStraßburg
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:200 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 5 Franken 1870 BB "Typ 1861-1870" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III
Auktionspreise (157)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 5 Franken 1870 mit Markierung BB. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Straßburg geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 483, welches bei Maison Palombo für 3.000 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 12. Dezember 2020.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 5 Franken 1870 BB auf der Auktion BAC - 13. Januar 2026
VerkäuferBAC
Datum13. Januar 2026
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 5 Franken 1870 BB auf der Auktion Dom Aukcyjny Art Magnat - 17. Dezember 2025
VerkäuferDom Aukcyjny Art Magnat
Datum17. Dezember 2025
ErhaltungVF
Preis
39 $
Preis in Auktionswährung 140 PLN
Frankreich 5 Franken 1870 BB auf der Auktion Monnaies d'Antan - 22. November 2025
VerkäuferMonnaies d'Antan
Datum22. November 2025
ErhaltungXF
Preis
115 $
Preis in Auktionswährung 100 EUR
Frankreich 5 Franken 1870 BB auf der Auktion Höhn - 15. November 2025
VerkäuferHöhn
Datum15. November 2025
ErhaltungAU
Preis
Frankreich 5 Franken 1870 BB auf der Auktion GINZA - 11. Oktober 2025
VerkäuferGINZA
Datum11. Oktober 2025
ErhaltungMS60 NGC
Preis
Frankreich 5 Franken 1870 BB auf der Auktion BAC - 30. September 2025
VerkäuferBAC
Datum30. September 2025
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 5 Franken 1870 BB auf der Auktion Stephen Album - 21. September 2025
VerkäuferStephen Album
Datum21. September 2025
ErhaltungAU
Preis
Frankreich 5 Franken 1870 BB auf der Auktion Künker - 19. September 2025
VerkäuferKünker
Datum19. September 2025
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 5 Franken 1870 BB auf der Auktion Aureo & Calicó - 18. September 2025
VerkäuferAureo & Calicó
Datum18. September 2025
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 5 Franken 1870 BB auf der Auktion Teutoburger - 13. September 2025
VerkäuferTeutoburger
Datum13. September 2025
ErhaltungAU
Preis
Frankreich 5 Franken 1870 BB auf der Auktion Nomisma - 3. Juli 2025
VerkäuferNomisma
Datum3. Juli 2025
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 5 Franken 1870 BB auf der Auktion Rio de la Plata - 13. Juni 2025
VerkäuferRio de la Plata
Datum13. Juni 2025
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 5 Franken 1870 BB auf der Auktion San Martino - 8. Juni 2025
VerkäuferSan Martino
Datum8. Juni 2025
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 5 Franken 1870 BB auf der Auktion San Martino - 8. Juni 2025
VerkäuferSan Martino
Datum8. Juni 2025
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 5 Franken 1870 BB auf der Auktion BAC - 27. Mai 2025
VerkäuferBAC
Datum27. Mai 2025
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 5 Franken 1870 BB auf der Auktion Istra Numizmatika - 16. Februar 2025
VerkäuferIstra Numizmatika
Datum16. Februar 2025
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 5 Franken 1870 BB auf der Auktion Auction World - 26. Januar 2025
VerkäuferAuction World
Datum26. Januar 2025
ErhaltungMS64 NGC
Preis
Frankreich 5 Franken 1870 BB auf der Auktion BAC - 14. Januar 2025
VerkäuferBAC
Datum14. Januar 2025
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 5 Franken 1870 BB auf der Auktion Rare Coins - 20. Dezember 2024
VerkäuferRare Coins
Datum20. Dezember 2024
ErhaltungUNC
Preis
Frankreich 5 Franken 1870 BB auf der Auktion Aureo & Calicó - 10. Dezember 2024
VerkäuferAureo & Calicó
Datum10. Dezember 2024
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 5 Franken 1870 BB auf der Auktion Dom Aukcyjny Art Magnat - 29. November 2024
VerkäuferDom Aukcyjny Art Magnat
Datum29. November 2024
ErhaltungVF
Preis
