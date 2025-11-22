5 Franken 1870 BB "Typ 1861-1870" (Frankreich, Napoleon III)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 5 Franken 1870 mit Markierung BB. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Straßburg geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 483, welches bei Maison Palombo für 3.000 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 12. Dezember 2020.

