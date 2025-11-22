FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
5 Franken 1870 BB "Typ 1861-1870" (Frankreich, Napoleon III)
Spezifikation
- MetallSilber (0,900)
- Gewicht25 g
- Reines Silber (0,7234 oz) 22,5 g
- Durchmesser37 mm
- RandRandschrift
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC2,054,764
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumNapoleon III
- Wertangabe5 Franken
- Jahr1870
- Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
- MünzstätteStraßburg
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:200 USD
Auktionspreise (157)Variante (2)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 5 Franken 1870 mit Markierung BB. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Straßburg geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 483, welches bei Maison Palombo für 3.000 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 12. Dezember 2020.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferDom Aukcyjny Art Magnat
Datum17. Dezember 2025
ErhaltungVF
Preis
39 $
Preis in Auktionswährung 140 PLN
VerkäuferMonnaies d'Antan
Datum22. November 2025
ErhaltungXF
Preis
115 $
Preis in Auktionswährung 100 EUR
VerkäuferAureo & Calicó
Datum18. September 2025
ErhaltungVF
Preis
******
VerkäuferIstra Numizmatika
Datum16. Februar 2025
ErhaltungVF
Preis
******
VerkäuferAuction World
Datum26. Januar 2025
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
