FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

5 Franken 1865 BB "Typ 1861-1870" (Frankreich, Napoleon III)

Avers 5 Franken 1865 BB "Typ 1861-1870" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon IIIRevers 5 Franken 1865 BB "Typ 1861-1870" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III

Foto von: Burgan Numismatique - Maison Florange

Spezifikation

  • MetallSilber (0,900)
  • Gewicht25 g
  • Reines Silber (0,7234 oz) 22,5 g
  • Durchmesser37 mm
  • RandRandschrift
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC72,557

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumNapoleon III
  • Wertangabe5 Franken
  • Jahr1865
  • Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
  • MünzstätteStraßburg
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:1100 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 5 Franken 1865 BB "Typ 1861-1870" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III
Auktionspreise (19)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 5 Franken 1865 mit Markierung BB. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Straßburg geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 3229, welches bei Auction World für 442.000 JPY verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 20. Oktober 2018.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 5 Franken 1865 BB auf der Auktion Rossini - 26. November 2025
VerkäuferRossini
Datum26. November 2025
ErhaltungF
Preis
324 $
Preis in Auktionswährung 280 EUR
Frankreich 5 Franken 1865 BB auf der Auktion Heritage Eur - 14. November 2025
VerkäuferHeritage Eur
Datum14. November 2025
ErhaltungVF
Preis
349 $
Preis in Auktionswährung 300 EUR
Frankreich 5 Franken 1865 BB auf der Auktion Patrick Guillard Collection - 11. Juli 2025
VerkäuferPatrick Guillard Collection
Datum11. Juli 2025
ErhaltungXF40
Preis
Frankreich 5 Franken 1865 BB auf der Auktion Patrick Guillard Collection - 9. September 2024
VerkäuferPatrick Guillard Collection
Datum9. September 2024
ErhaltungVF20
Preis
Frankreich 5 Franken 1865 BB auf der Auktion Schulman - 28. März 2024
VerkäuferSchulman
Datum28. März 2024
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 5 Franken 1865 BB auf der Auktion Münzenonline - 26. November 2021
VerkäuferMünzenonline
Datum26. November 2021
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 5 Franken 1865 BB auf der Auktion Florange - 12. November 2021
VerkäuferFlorange
Datum12. November 2021
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 5 Franken 1865 BB auf der Auktion Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 11. September 2019
VerkäuferMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Datum11. September 2019
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 5 Franken 1865 BB auf der Auktion iBelgica - 27. März 2019
VerkäuferiBelgica
Datum27. März 2019
ErhaltungGENUINE PCGS
Preis
Frankreich 5 Franken 1865 BB auf der Auktion Auction World - 21. Oktober 2018
VerkäuferAuction World
Datum21. Oktober 2018
ErhaltungMS61 NGC
Preis
Frankreich 5 Franken 1865 BB auf der Auktion ALDE & OGN / Guillard - 8. März 2018
VerkäuferALDE & OGN / Guillard
Datum8. März 2018
ErhaltungAU
Preis
Frankreich 5 Franken 1865 BB auf der Auktion Auction World - 17. Juli 2017
VerkäuferAuction World
Datum17. Juli 2017
ErhaltungMS62 NNC
Preis
Frankreich 5 Franken 1865 BB auf der Auktion 51 Gallery - 9. Juni 2017
Verkäufer51 Gallery
Datum9. Juni 2017
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 5 Franken 1865 BB auf der Auktion iNumis - 7. März 2017
VerkäuferiNumis
Datum7. März 2017
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 5 Franken 1865 BB auf der Auktion SINCONA - 20. Mai 2016
VerkäuferSINCONA
Datum20. Mai 2016
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 5 Franken 1865 BB auf der Auktion Monnaies d'Antan - 23. November 2012
VerkäuferMonnaies d'Antan
Datum23. November 2012
ErhaltungF
Preis
Frankreich 5 Franken 1865 BB auf der Auktion Künker - 11. Oktober 2012
VerkäuferKünker
Datum11. Oktober 2012
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 5 Franken 1865 BB auf der Auktion iNumis - 23. März 2012
VerkäuferiNumis
Datum23. März 2012
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 5 Franken 1865 BB auf der Auktion iNumis - 25. März 2011
VerkäuferiNumis
Datum25. März 2011
ErhaltungF
Preis
Frankreich 5 Franken 1865 BB auf der Auktion Van Acker Coin Auctions - 7. Februar 2026
VerkäuferVan Acker Coin Auctions
Datum7. Februar 2026
ErhaltungXF
Zu versteigern
Beliebte Abschnitte
