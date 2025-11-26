FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
5 Franken 1865 BB "Typ 1861-1870" (Frankreich, Napoleon III)
Foto von: Burgan Numismatique - Maison Florange
Spezifikation
- MetallSilber (0,900)
- Gewicht25 g
- Reines Silber (0,7234 oz) 22,5 g
- Durchmesser37 mm
- RandRandschrift
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC72,557
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumNapoleon III
- Wertangabe5 Franken
- Jahr1865
- Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
- MünzstätteStraßburg
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:1100 USD
Auktionspreise (19)Variante (2)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 5 Franken 1865 mit Markierung BB. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Straßburg geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 3229, welches bei Auction World für 442.000 JPY verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 20. Oktober 2018.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferPatrick Guillard Collection
Datum9. September 2024
ErhaltungVF20
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Datum11. September 2019
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferAuction World
Datum21. Oktober 2018
ErhaltungMS61 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferALDE & OGN / Guillard
Datum8. März 2018
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferMonnaies d'Antan
Datum23. November 2012
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Wo zu kaufen?
Beliebte Abschnitte