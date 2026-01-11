flag
FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

5 Franken 1868 A "Typ 1861-1870" (Frankreich, Napoleon III)

Avers 5 Franken 1868 A "Typ 1861-1870" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon IIIRevers 5 Franken 1868 A "Typ 1861-1870" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III

Foto von: Jean ELSEN & ses Fils s.a.

Spezifikation

  • MetallSilber (0,900)
  • Gewicht25 g
  • Reines Silber (0,7234 oz) 22,5 g
  • Durchmesser37 mm
  • RandRandschrift
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC6,633,998

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumNapoleon III
  • Wertangabe5 Franken
  • Jahr1868
  • Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
  • MünzstätteParis
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:55 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 5 Franken 1868 A "Typ 1861-1870" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III
Auktionspreise (233)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 5 Franken 1868 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 482, welches bei Maison Palombo für 3.200 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 12. Dezember 2020.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 5 Franken 1868 A auf der Auktion London Coin Centre Inc. - 11. Januar 2026
VerkäuferLondon Coin Centre Inc.
Datum11. Januar 2026
ErhaltungXF
Preis
70 CAD
Preis in Auktionswährung 70 CAD
Frankreich 5 Franken 1868 A auf der Auktion Katz - 4. Januar 2026
VerkäuferKatz
Datum4. Januar 2026
ErhaltungAU
Preis
60 $
Preis in Auktionswährung 51 EUR
Frankreich 5 Franken 1868 A auf der Auktion BAC - 16. Dezember 2025
VerkäuferBAC
Datum16. Dezember 2025
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 5 Franken 1868 A auf der Auktion Numisbalt - 7. Dezember 2025
VerkäuferNumisbalt
Datum7. Dezember 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
******
******
Frankreich 5 Franken 1868 A auf der Auktion Inasta - 26. November 2025
VerkäuferInasta
Datum26. November 2025
ErhaltungAU
Preis
Frankreich 5 Franken 1868 A auf der Auktion Katz - 16. November 2025
VerkäuferKatz
Datum16. November 2025
ErhaltungXF
Preis
******
******
Frankreich 5 Franken 1868 A auf der Auktion Dom Aukcyjny Art Magnat - 29. Oktober 2025
VerkäuferDom Aukcyjny Art Magnat
Datum29. Oktober 2025
ErhaltungXF
Preis
******
******
Frankreich 5 Franken 1868 A auf der Auktion Katz - 21. September 2025
VerkäuferKatz
Datum21. September 2025
ErhaltungXF
Preis
******
******
Frankreich 5 Franken 1868 A auf der Auktion Inasta - 10. September 2025
VerkäuferInasta
Datum10. September 2025
ErhaltungF
Preis
******
******
Frankreich 5 Franken 1868 A auf der Auktion Numisbalt - 7. September 2025
VerkäuferNumisbalt
Datum7. September 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
******
******
Frankreich 5 Franken 1868 A auf der Auktion Katz - 31. August 2025
VerkäuferKatz
Datum31. August 2025
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
******
Frankreich 5 Franken 1868 A auf der Auktion BAC - 26. August 2025
VerkäuferBAC
Datum26. August 2025
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 5 Franken 1868 A auf der Auktion Numisbalt - 13. Juli 2025
VerkäuferNumisbalt
Datum13. Juli 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
******
******
Frankreich 5 Franken 1868 A auf der Auktion Katz - 10. Juli 2025
VerkäuferKatz
Datum10. Juli 2025
ErhaltungXF
Preis
******
******
Frankreich 5 Franken 1868 A auf der Auktion Inasta - 1. Juli 2025
VerkäuferInasta
Datum1. Juli 2025
ErhaltungVF
Preis
******
******
Frankreich 5 Franken 1868 A auf der Auktion WCN - 26. Juni 2025
VerkäuferWCN
Datum26. Juni 2025
ErhaltungVF
Preis
******
******
Frankreich 5 Franken 1868 A auf der Auktion Mowbray Collectables - 24. Juni 2025
VerkäuferMowbray Collectables
Datum24. Juni 2025
ErhaltungVF
Preis
******
******
Frankreich 5 Franken 1868 A auf der Auktion Katz - 19. Juni 2025
VerkäuferKatz
Datum19. Juni 2025
ErhaltungXF
Preis
******
******
Frankreich 5 Franken 1868 A auf der Auktion Auctiones - 15. Juni 2025
VerkäuferAuctiones
Datum15. Juni 2025
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 5 Franken 1868 A auf der Auktion WCN - 12. Juni 2025
VerkäuferWCN
Datum12. Juni 2025
ErhaltungVF
Preis
******
******
Frankreich 5 Franken 1868 A auf der Auktion WCN - 29. Mai 2025
VerkäuferWCN
Datum29. Mai 2025
ErhaltungXF
Preis
******
******
