5 Franken 1868 A "Typ 1861-1870" (Frankreich, Napoleon III)

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 5 Franken 1868 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 482, welches bei Maison Palombo für 3.200 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 12. Dezember 2020.

Erhaltung UNC (35) AU (37) XF (58) VF (70) F (7) VG (1) Keine Note (25) Erhaltung (slab) MS66 (1) MS65 (2) MS64 (6) MS63 (5) MS62 (11) MS61 (2) AU58 (9) AU55 (3) VF35 (1) DETAILS (2) PL (1) Service NGC (32) PCGS (10) CCG (1)

