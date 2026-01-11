FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
5 Franken 1868 A "Typ 1861-1870" (Frankreich, Napoleon III)
Spezifikation
- MetallSilber (0,900)
- Gewicht25 g
- Reines Silber (0,7234 oz) 22,5 g
- Durchmesser37 mm
- RandRandschrift
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC6,633,998
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumNapoleon III
- Wertangabe5 Franken
- Jahr1868
- Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
- MünzstätteParis
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:55 USD
Auktionspreise (233)Variante (2)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 5 Franken 1868 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 482, welches bei Maison Palombo für 3.200 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 12. Dezember 2020.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferLondon Coin Centre Inc.
Datum11. Januar 2026
ErhaltungXF
Preis
70 CAD
Preis in Auktionswährung 70 CAD
VerkäuferNumisbalt
Datum7. Dezember 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
******
VerkäuferDom Aukcyjny Art Magnat
Datum29. Oktober 2025
ErhaltungXF
Preis
******
VerkäuferNumisbalt
Datum7. September 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
******
VerkäuferMowbray Collectables
Datum24. Juni 2025
ErhaltungVF
Preis
******
