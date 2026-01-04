flag
FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

5 Franken 1870 A "Typ 1861-1870" (Frankreich, Napoleon III)

Avers 5 Franken 1870 A "Typ 1861-1870" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon IIIRevers 5 Franken 1870 A "Typ 1861-1870" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III

Foto von: VL Nummus

Spezifikation

  • MetallSilber (0,900)
  • Gewicht25 g
  • Reines Silber (0,7234 oz) 22,5 g
  • Durchmesser37 mm
  • RandRandschrift
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC6,620,297

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumNapoleon III
  • Wertangabe5 Franken
  • Jahr1870
  • Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
  • MünzstätteParis
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:430 USD
Durchschnittspreis (PROOF):19000 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 5 Franken 1870 A "Typ 1861-1870" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III
Auktionspreise (320)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 5 Franken 1870 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 30505, welches bei Heritage Auctions für 30.000 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 12. Januar 2020.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 5 Franken 1870 A auf der Auktion Katz - 4. Januar 2026
VerkäuferKatz
Datum4. Januar 2026
ErhaltungXF
Preis
53 $
Preis in Auktionswährung 45 EUR
Frankreich 5 Franken 1870 A auf der Auktion Heritage - 22. Dezember 2025
Frankreich 5 Franken 1870 A auf der Auktion Heritage - 22. Dezember 2025
VerkäuferHeritage
Datum22. Dezember 2025
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
900 $
Preis in Auktionswährung 900 USD
Frankreich 5 Franken 1870 A auf der Auktion Heritage - 22. Dezember 2025
Frankreich 5 Franken 1870 A auf der Auktion Heritage - 22. Dezember 2025
VerkäuferHeritage
Datum22. Dezember 2025
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Frankreich 5 Franken 1870 A auf der Auktion Schulman - 18. Dezember 2025
VerkäuferSchulman
Datum18. Dezember 2025
ErhaltungDETAILS PCGS
Preis
******
Frankreich 5 Franken 1870 A auf der Auktion BAC - 16. Dezember 2025
VerkäuferBAC
Datum16. Dezember 2025
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 5 Franken 1870 A auf der Auktion Antivm Numismatica - 14. Dezember 2025
VerkäuferAntivm Numismatica
Datum14. Dezember 2025
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 5 Franken 1870 A auf der Auktion Bolaffi - 5. Dezember 2025
VerkäuferBolaffi
Datum5. Dezember 2025
ErhaltungAU
Preis
******
Frankreich 5 Franken 1870 A auf der Auktion Dom Aukcyjny Art Magnat - 28. November 2025
Frankreich 5 Franken 1870 A auf der Auktion Dom Aukcyjny Art Magnat - 28. November 2025
VerkäuferDom Aukcyjny Art Magnat
Datum28. November 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Frankreich 5 Franken 1870 A auf der Auktion Oslo Myntgalleri - 23. November 2025
VerkäuferOslo Myntgalleri
Datum23. November 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Frankreich 5 Franken 1870 A auf der Auktion Katz - 16. November 2025
VerkäuferKatz
Datum16. November 2025
ErhaltungAU
Preis
******
Frankreich 5 Franken 1870 A auf der Auktion Katz - 16. November 2025
VerkäuferKatz
Datum16. November 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Frankreich 5 Franken 1870 A auf der Auktion Pesek Auctions - 15. Oktober 2025
Frankreich 5 Franken 1870 A auf der Auktion Pesek Auctions - 15. Oktober 2025
VerkäuferPesek Auctions
Datum15. Oktober 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Frankreich 5 Franken 1870 A auf der Auktion Pesek Auctions - 15. Oktober 2025
Frankreich 5 Franken 1870 A auf der Auktion Pesek Auctions - 15. Oktober 2025
VerkäuferPesek Auctions
Datum15. Oktober 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Frankreich 5 Franken 1870 A auf der Auktion Pesek Auctions - 15. Oktober 2025
Frankreich 5 Franken 1870 A auf der Auktion Pesek Auctions - 15. Oktober 2025
VerkäuferPesek Auctions
Datum15. Oktober 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Frankreich 5 Franken 1870 A auf der Auktion MDC Monaco - 2. Oktober 2025
VerkäuferMDC Monaco
Datum2. Oktober 2025
ErhaltungMS63 NGC
Preis
Frankreich 5 Franken 1870 A auf der Auktion MDC Monaco - 2. Oktober 2025
VerkäuferMDC Monaco
Datum2. Oktober 2025
ErhaltungMS65 NGC
Preis
******
Frankreich 5 Franken 1870 A auf der Auktion Stephen Album - 21. September 2025
VerkäuferStephen Album
Datum21. September 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Frankreich 5 Franken 1870 A auf der Auktion Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 18. September 2025
VerkäuferMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Datum18. September 2025
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 5 Franken 1870 A auf der Auktion Bertolami - 17. September 2025
VerkäuferBertolami
Datum17. September 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Frankreich 5 Franken 1870 A auf der Auktion Karamitsos - 14. September 2025
VerkäuferKaramitsos
Datum14. September 2025
ErhaltungF
Preis
******
Frankreich 5 Franken 1870 A auf der Auktion Stack's - 4. September 2025
Frankreich 5 Franken 1870 A auf der Auktion Stack's - 4. September 2025
VerkäuferStack's
Datum4. September 2025
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Frankreich 5 Franken 1870 A auf der Auktion Van Acker Coin Auctions - 7. Februar 2026
VerkäuferVan Acker Coin Auctions
Datum7. Februar 2026
ErhaltungXF
Zu versteigern
