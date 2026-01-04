FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
5 Franken 1870 A "Typ 1861-1870" (Frankreich, Napoleon III)
Foto von: VL Nummus
Spezifikation
- MetallSilber (0,900)
- Gewicht25 g
- Reines Silber (0,7234 oz) 22,5 g
- Durchmesser37 mm
- RandRandschrift
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC6,620,297
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumNapoleon III
- Wertangabe5 Franken
- Jahr1870
- Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
- MünzstätteParis
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:430 USD
Durchschnittspreis (PROOF):19000 USD
Auktionspreise (320)Variante (2)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 5 Franken 1870 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 30505, welches bei Heritage Auctions für 30.000 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 12. Januar 2020.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferHeritage
Datum22. Dezember 2025
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
900 $
Preis in Auktionswährung 900 USD
VerkäuferSchulman
Datum18. Dezember 2025
ErhaltungDETAILS PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferDom Aukcyjny Art Magnat
Datum28. November 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferOslo Myntgalleri
Datum23. November 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
123...16
Wo zu kaufen?
Beliebte Abschnitte