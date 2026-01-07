5 Franken 1867 A "Typ 1861-1870" (Frankreich, Napoleon III)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 5 Franken 1867 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 373, welches bei Maison Palombo für 8.500 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 22. Januar 2022.

Erhaltung UNC (36) AU (39) XF (78) VF (64) F (2) Keine Note (10) Erhaltung (slab) MS67 (2) MS65 (4) MS64 (2) MS63 (5) MS62 (4) MS61 (5) AU55 (3) XF45 (1) XF40 (1) VF35 (1) DETAILS (2) Service NGC (19) PCGS (10) ANACS (1)

Verkäufer Alle Unternehmen

Agora (1)

ALDE & OGN / Guillard (1)

Artemide Aste (1)

Aste (3)

Auction World (6)

Aurea (3)

Aureo & Calicó (14)

AURORA (1)

BAC (9)

Baldwin's of St. James's (1)

Bertolami (2)

Bolaffi (2)

Casa de Subastas de Madrid (1)

Cayón (4)

Coin Cabinet (1)

Coinhouse (3)

Coins NB (6)

DNW (1)

Dom Aukcyjny Art Magnat (9)

Gärtner (3)

GMA Numismatica Napoli srl (2)

Heritage (8)

Heritage Eur (4)

Hess Divo (3)

HIRSCH (1)

Höhn (2)

iBelgica (1)

ibercoin (3)

Ibrahim's Collectibles (4)

Inasta (13)

iNumis (8)

Jean ELSEN (1)

Karamitsos (1)

Katz (24)

Kroha (1)

Künker (9)

Matos, Esteves & Pacheco (1)

MDC Monaco (1)

Meister & Sonntag (1)

Möller (1)

Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller (1)

Negrini (3)

Nomisma (2)

Nomisma Aste (1)

Numis.be (1)

Numisbalt (3)

Numismática Leilões (2)

Numisor (1)

NUMMUS Olomouc (1)

Palombo (1)

Pesek Auctions (4)

Rauch (5)

Rio de la Plata (2)

Russiancoin (1)

Schulman (1)

Sonntag (1)

St James’s (1)

Stack's (4)

Stephen Album (2)

Taisei (1)

Tauler & Fau (11)

Teutoburger (3)

UBS (1)

Varesi (1)

Via (1)

WAG (3)

Warin Global Investments (1)

WCN (5)

WDA - MiM (2)

Westfälische (1)

Wójcicki (1)