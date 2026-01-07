flag
FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

5 Franken 1867 A "Typ 1861-1870" (Frankreich, Napoleon III)

Avers 5 Franken 1867 A "Typ 1861-1870" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon IIIRevers 5 Franken 1867 A "Typ 1861-1870" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III

Foto von: Katz Auction

Spezifikation

  • MetallSilber (0,900)
  • Gewicht25 g
  • Reines Silber (0,7234 oz) 22,5 g
  • Durchmesser37 mm
  • RandRandschrift
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC6,586,442

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumNapoleon III
  • Wertangabe5 Franken
  • Jahr1867
  • Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
  • MünzstätteParis
  • MünztypUmlaufmünzen
Wert Ihrer Münze steigern
Wir empfehlen das NGC-Grading für Ihre Münzen — es stärkt das Vertrauen und steigert die Attraktivität
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:70 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 5 Franken 1867 A "Typ 1861-1870" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III
Auktionspreise (229)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 5 Franken 1867 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 373, welches bei Maison Palombo für 8.500 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 22. Januar 2022.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 5 Franken 1867 A auf der Auktion Aste - 7. Januar 2026
Frankreich 5 Franken 1867 A auf der Auktion Aste - 7. Januar 2026
VerkäuferAste
Datum7. Januar 2026
ErhaltungAU
Preis
292 $
Preis in Auktionswährung 250 EUR
Frankreich 5 Franken 1867 A auf der Auktion Dom Aukcyjny Art Magnat - 17. Dezember 2025
Frankreich 5 Franken 1867 A auf der Auktion Dom Aukcyjny Art Magnat - 17. Dezember 2025
VerkäuferDom Aukcyjny Art Magnat
Datum17. Dezember 2025
ErhaltungXF
Preis
42 $
Preis in Auktionswährung 150 PLN
Frankreich 5 Franken 1867 A auf der Auktion Karamitsos - 14. Dezember 2025
VerkäuferKaramitsos
Datum14. Dezember 2025
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1867 A auf der Auktion Numisbalt - 7. Dezember 2025
VerkäuferNumisbalt
Datum7. Dezember 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1867 A auf der Auktion Dom Aukcyjny Art Magnat - 28. November 2025
Frankreich 5 Franken 1867 A auf der Auktion Dom Aukcyjny Art Magnat - 28. November 2025
VerkäuferDom Aukcyjny Art Magnat
Datum28. November 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1867 A auf der Auktion Wójcicki - 25. November 2025
Frankreich 5 Franken 1867 A auf der Auktion Wójcicki - 25. November 2025
VerkäuferWójcicki
Datum25. November 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1867 A auf der Auktion Katz - 23. November 2025
VerkäuferKatz
Datum23. November 2025
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1867 A auf der Auktion AURORA - 20. November 2025
VerkäuferAURORA
Datum20. November 2025
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 5 Franken 1867 A auf der Auktion Numismática Leilões - 20. November 2025
VerkäuferNumismática Leilões
Datum20. November 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1867 A auf der Auktion BAC - 18. November 2025
VerkäuferBAC
Datum18. November 2025
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 5 Franken 1867 A auf der Auktion Katz - 16. November 2025
VerkäuferKatz
Datum16. November 2025
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1867 A auf der Auktion Tauler & Fau - 30. Oktober 2025
VerkäuferTauler & Fau
Datum30. Oktober 2025
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1867 A auf der Auktion Pesek Auctions - 15. Oktober 2025
Frankreich 5 Franken 1867 A auf der Auktion Pesek Auctions - 15. Oktober 2025
VerkäuferPesek Auctions
Datum15. Oktober 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1867 A auf der Auktion Katz - 12. Oktober 2025
VerkäuferKatz
Datum12. Oktober 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1867 A auf der Auktion Rauch - 5. Oktober 2025
VerkäuferRauch
Datum5. Oktober 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1867 A auf der Auktion Katz - 21. September 2025
VerkäuferKatz
Datum21. September 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1867 A auf der Auktion Rio de la Plata - 19. September 2025
VerkäuferRio de la Plata
Datum19. September 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1867 A auf der Auktion Künker - 19. September 2025
VerkäuferKünker
Datum19. September 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1867 A auf der Auktion Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 18. September 2025
VerkäuferMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Datum18. September 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1867 A auf der Auktion Bertolami - 17. September 2025
VerkäuferBertolami
Datum17. September 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1867 A auf der Auktion Inasta - 10. September 2025
Frankreich 5 Franken 1867 A auf der Auktion Inasta - 10. September 2025
VerkäuferInasta
Datum10. September 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Wo zu kaufen?
Frankreich 5 Franken 1867 A auf der Auktion Dom Aukcyjny Art Magnat - 21. Januar 2026
Frankreich 5 Franken 1867 A auf der Auktion Dom Aukcyjny Art Magnat - 21. Januar 2026
VerkäuferDom Aukcyjny Art Magnat
Datum21. Januar 2026
ErhaltungXF
Zu versteigern
Frankreich 5 Franken 1867 A auf der Auktion Dom Aukcyjny Art Magnat - 21. Januar 2026
Frankreich 5 Franken 1867 A auf der Auktion Dom Aukcyjny Art Magnat - 21. Januar 2026
VerkäuferDom Aukcyjny Art Magnat
Datum21. Januar 2026
ErhaltungVF
Zu versteigern
Frankreich 5 Franken 1867 A auf der Auktion Aureo & Calicó - 29. Januar 2026
VerkäuferAureo & Calicó
Datum29. Januar 2026
ErhaltungVF
Zu versteigern
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von FrankreichMünzkatalog von Napoleon IIIMünzen aus von Frankreich 1867Alle Französische MünzenFranzösische Silber MünzenFranzösische Münzen 5 FrankenNumismatische Auktionen