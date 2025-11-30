flag
FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

5 Franken 1855 A "Typ 1854-1859" (Frankreich, Napoleon III)

Avers 5 Franken 1855 A "Typ 1854-1859" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon IIIRevers 5 Franken 1855 A "Typ 1854-1859" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III

Foto von: Burgan Numismatique - Maison Florange

Spezifikation

  • MetallSilber (0,900)
  • Gewicht25 g
  • Reines Silber (0,7234 oz) 22,5 g
  • Durchmesser37 mm
  • RandRandschrift
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC4,075,121

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumNapoleon III
  • Wertangabe5 Franken
  • Jahr1855
  • Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
  • MünzstätteParis
  • MünztypUmlaufmünzen
Wert Ihrer Münze steigern
Wir empfehlen das NGC-Grading für Ihre Münzen — es stärkt das Vertrauen und steigert die Attraktivität
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:110 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 5 Franken 1855 A "Typ 1854-1859" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III
Auktionspreise (161)Variante (3)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 5 Franken 1855 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 760, welches bei Maison Palombo für 11.000 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 22. Oktober 2016.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 5 Franken 1855 A auf der Auktion Pegasus Auctions - 30. November 2025
VerkäuferPegasus Auctions
Datum30. November 2025
ErhaltungUNC
Preis
139 $
Preis in Auktionswährung 120 EUR
Frankreich 5 Franken 1855 A auf der Auktion Heritage Eur - 14. November 2025
VerkäuferHeritage Eur
Datum14. November 2025
ErhaltungXF
Preis
244 $
Preis in Auktionswährung 210 EUR
Frankreich 5 Franken 1855 A auf der Auktion MDC Monaco - 5. Juni 2025
VerkäuferMDC Monaco
Datum5. Juni 2025
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
Frankreich 5 Franken 1855 A auf der Auktion Ibrahim's Collectibles - 1. Juni 2025
VerkäuferIbrahim's Collectibles
Datum1. Juni 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1855 A auf der Auktion Ibrahim's Collectibles - 1. Juni 2025
VerkäuferIbrahim's Collectibles
Datum1. Juni 2025
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
Frankreich 5 Franken 1855 A auf der Auktion Ibrahim's Collectibles - 1. Juni 2025
VerkäuferIbrahim's Collectibles
Datum1. Juni 2025
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1855 A auf der Auktion Monnaies d'Antan - 24. Mai 2025
VerkäuferMonnaies d'Antan
Datum24. Mai 2025
ErhaltungF
Preis
Frankreich 5 Franken 1855 A auf der Auktion Heritage Eur - 23. Mai 2025
VerkäuferHeritage Eur
Datum23. Mai 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1855 A auf der Auktion SHENBERG AUCTION - 30. März 2025
Frankreich 5 Franken 1855 A auf der Auktion SHENBERG AUCTION - 30. März 2025
VerkäuferSHENBERG AUCTION
Datum30. März 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1855 A auf der Auktion Auction World - 26. Januar 2025
VerkäuferAuction World
Datum26. Januar 2025
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1855 A auf der Auktion Aureo & Calicó - 22. Januar 2025
VerkäuferAureo & Calicó
Datum22. Januar 2025
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1855 A auf der Auktion Coin Cabinet - 26. November 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum26. November 2024
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1855 A auf der Auktion Nomisma Aste - 17. November 2024
Frankreich 5 Franken 1855 A auf der Auktion Nomisma Aste - 17. November 2024
VerkäuferNomisma Aste
Datum17. November 2024
ErhaltungUNC
Preis
Frankreich 5 Franken 1855 A auf der Auktion GINZA - 16. November 2024
VerkäuferGINZA
Datum16. November 2024
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1855 A auf der Auktion Auction World - 20. Oktober 2024
VerkäuferAuction World
Datum20. Oktober 2024
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1855 A auf der Auktion Coins NB - 5. Oktober 2024
VerkäuferCoins NB
Datum5. Oktober 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1855 A auf der Auktion Dom Aukcyjny Art Magnat - 28. Juni 2024
Frankreich 5 Franken 1855 A auf der Auktion Dom Aukcyjny Art Magnat - 28. Juni 2024
VerkäuferDom Aukcyjny Art Magnat
Datum28. Juni 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1855 A auf der Auktion NumisCorner - 16. Juni 2024
VerkäuferNumisCorner
Datum16. Juni 2024
ErhaltungVF30
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1855 A auf der Auktion NumisCorner - 16. Juni 2024
VerkäuferNumisCorner
Datum16. Juni 2024
ErhaltungVF30
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1855 A auf der Auktion Dom Aukcyjny Art Magnat - 24. Mai 2024
Frankreich 5 Franken 1855 A auf der Auktion Dom Aukcyjny Art Magnat - 24. Mai 2024
VerkäuferDom Aukcyjny Art Magnat
Datum24. Mai 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1855 A auf der Auktion Coins NB - 30. März 2024
VerkäuferCoins NB
Datum30. März 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von FrankreichMünzkatalog von Napoleon IIIMünzen aus von Frankreich 1855Alle Französische MünzenFranzösische Silber MünzenFranzösische Münzen 5 FrankenNumismatische Auktionen