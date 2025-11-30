FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
5 Franken 1855 A "Typ 1854-1859" (Frankreich, Napoleon III)
Spezifikation
- MetallSilber (0,900)
- Gewicht25 g
- Reines Silber (0,7234 oz) 22,5 g
- Durchmesser37 mm
- RandRandschrift
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC4,075,121
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumNapoleon III
- Wertangabe5 Franken
- Jahr1855
- Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
- MünzstätteParis
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:110 USD
Auktionspreise (161)Variante (3)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 5 Franken 1855 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 760, welches bei Maison Palombo für 11.000 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 22. Oktober 2016.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferPegasus Auctions
Datum30. November 2025
ErhaltungUNC
Preis
139 $
Preis in Auktionswährung 120 EUR
VerkäuferIbrahim's Collectibles
Datum1. Juni 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
******
VerkäuferIbrahim's Collectibles
Datum1. Juni 2025
ErhaltungAU
Preis
******
VerkäuferSHENBERG AUCTION
Datum30. März 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
******
VerkäuferAuction World
Datum26. Januar 2025
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
VerkäuferAuction World
Datum20. Oktober 2024
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
VerkäuferDom Aukcyjny Art Magnat
Datum28. Juni 2024
ErhaltungVF
Preis
******
VerkäuferDom Aukcyjny Art Magnat
Datum24. Mai 2024
ErhaltungVF
Preis
******
