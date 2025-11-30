5 Franken 1855 A "Typ 1854-1859" (Frankreich, Napoleon III)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 5 Franken 1855 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 760, welches bei Maison Palombo für 11.000 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 22. Oktober 2016.

Erhaltung UNC (27) AU (26) XF (41) VF (48) F (8) Keine Note (11) Erhaltung (slab) MS65 (3) MS64 (10) MS63 (5) MS62 (3) MS61 (1) AU58 (1) AU53 (1) AU50 (2) VF35 (1) VF30 (2) DETAILS (5) Service NGC (22) PCGS (10)

