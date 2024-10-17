FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
5 Franken 1854 A "Typ 1854-1859" (Frankreich, Napoleon III)
Foto von: MDC Monaco
Spezifikation
- MetallSilber (0,900)
- Gewicht25 g
- Reines Silber (0,7234 oz) 22,5 g
- Durchmesser37 mm
- RandRandschrift
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC10,615
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumNapoleon III
- Wertangabe5 Franken
- Jahr1854
- Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
- MünzstätteParis
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:1700 USD
Durchschnittspreis (PROOF):7100 USD
Auktionspreise (49)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 5 Franken 1854 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 577, welches bei MDC Monaco für 7.000 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 14. November 2019.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferMDC Monaco
Datum2. Oktober 2025
ErhaltungMS62 NGC
Preis
1525 $
Preis in Auktionswährung 1300 EUR
VerkäuferMDC Monaco
Datum24. Oktober 2024
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
VerkäuferMDC Monaco
Datum24. Oktober 2024
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
VerkäuferMDC Monaco
Datum29. Oktober 2020
ErhaltungDETAILS PCGS
Preis
VerkäuferMDC Monaco
Datum14. November 2019
ErhaltungPF62 PCGS
Preis
