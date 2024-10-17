flag
Zeitraum:1775-1940

5 Franken 1854 A "Typ 1854-1859" (Frankreich, Napoleon III)

Avers 5 Franken 1854 A "Typ 1854-1859" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon IIIRevers 5 Franken 1854 A "Typ 1854-1859" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III

Foto von: MDC Monaco

Spezifikation

  • MetallSilber (0,900)
  • Gewicht25 g
  • Reines Silber (0,7234 oz) 22,5 g
  • Durchmesser37 mm
  • RandRandschrift
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC10,615

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumNapoleon III
  • Wertangabe5 Franken
  • Jahr1854
  • Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
  • MünzstätteParis
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:1700 USD
Durchschnittspreis (PROOF):7100 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 5 Franken 1854 A "Typ 1854-1859" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III
Auktionspreise (49)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 5 Franken 1854 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 577, welches bei MDC Monaco für 7.000 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 14. November 2019.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 5 Franken 1854 A auf der Auktion MDC Monaco - 2. Oktober 2025
VerkäuferMDC Monaco
Datum2. Oktober 2025
ErhaltungMS62 NGC
Preis
1525 $
Preis in Auktionswährung 1300 EUR
Frankreich 5 Franken 1854 A auf der Auktion VINCHON - 21. Mai 2025
VerkäuferVINCHON
Datum21. Mai 2025
ErhaltungXF
Preis
508 $
Preis in Auktionswährung 450 EUR
Frankreich 5 Franken 1854 A auf der Auktion MDC Monaco - 24. Oktober 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum24. Oktober 2024
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
******
Frankreich 5 Franken 1854 A auf der Auktion MDC Monaco - 24. Oktober 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum24. Oktober 2024
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
Frankreich 5 Franken 1854 A auf der Auktion Quai des Enchères - 17. Oktober 2024
VerkäuferQuai des Enchères
Datum17. Oktober 2024
ErhaltungF
Preis
Frankreich 5 Franken 1854 A auf der Auktion MDC Monaco - 13. Oktober 2023
VerkäuferMDC Monaco
Datum13. Oktober 2023
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Frankreich 5 Franken 1854 A auf der Auktion Künker - 29. September 2023
VerkäuferKünker
Datum29. September 2023
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
Frankreich 5 Franken 1854 A auf der Auktion Florange - 18. Januar 2023
VerkäuferFlorange
Datum18. Januar 2023
ErhaltungXF
Preis
******
Frankreich 5 Franken 1854 A auf der Auktion V. GADOURY - 15. Oktober 2022
VerkäuferV. GADOURY
Datum15. Oktober 2022
ErhaltungMS66 NGC
Preis
******
Frankreich 5 Franken 1854 A auf der Auktion MDC Monaco - 14. Oktober 2022
VerkäuferMDC Monaco
Datum14. Oktober 2022
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Frankreich 5 Franken 1854 A auf der Auktion MDC Monaco - 4. Juni 2022
VerkäuferMDC Monaco
Datum4. Juni 2022
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
Frankreich 5 Franken 1854 A auf der Auktion Florange - 12. November 2021
VerkäuferFlorange
Datum12. November 2021
ErhaltungXF
Preis
******
Frankreich 5 Franken 1854 A auf der Auktion London Coins - 6. Juni 2021
VerkäuferLondon Coins
Datum6. Juni 2021
ErhaltungVG
Preis
******
Frankreich 5 Franken 1854 A auf der Auktion Palombo - 12. Dezember 2020
VerkäuferPalombo
Datum12. Dezember 2020
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
Frankreich 5 Franken 1854 A auf der Auktion MDC Monaco - 29. Oktober 2020
VerkäuferMDC Monaco
Datum29. Oktober 2020
ErhaltungDETAILS PCGS
Preis
******
Frankreich 5 Franken 1854 A auf der Auktion Künker - 29. September 2020
VerkäuferKünker
Datum29. September 2020
ErhaltungAU
Preis
******
Frankreich 5 Franken 1854 A auf der Auktion Künker - 19. März 2020
VerkäuferKünker
Datum19. März 2020
ErhaltungXF
Preis
******
Frankreich 5 Franken 1854 A auf der Auktion Heritage - 13. Januar 2020
VerkäuferHeritage
Datum13. Januar 2020
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
******
Frankreich 5 Franken 1854 A auf der Auktion MDC Monaco - 14. November 2019
VerkäuferMDC Monaco
Datum14. November 2019
ErhaltungPF62 PCGS
Preis
******
Frankreich 5 Franken 1854 A auf der Auktion iNumis - 8. Oktober 2019
VerkäuferiNumis
Datum8. Oktober 2019
ErhaltungXF
Preis
******
Frankreich 5 Franken 1854 A auf der Auktion Stack's - 14. August 2019
VerkäuferStack's
Datum14. August 2019
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
