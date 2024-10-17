5 Franken 1854 A "Typ 1854-1859" (Frankreich, Napoleon III)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 5 Franken 1854 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 577, welches bei MDC Monaco für 7.000 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 14. November 2019.

