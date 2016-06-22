FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
5 Franken 1865 A "Typ 1861-1870" (Frankreich, Napoleon III)
Spezifikation
- MetallSilber (0,900)
- Gewicht25 g
- Reines Silber (0,7234 oz) 22,5 g
- Durchmesser37 mm
- RandRandschrift
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC24,577
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumNapoleon III
- Wertangabe5 Franken
- Jahr1865
- Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
- MünzstätteParis
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:3300 USD
Auktionspreise (7)Variante (2)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 5 Franken 1865 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 778, welches bei iNumis für 5.110 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 7. Juni 2016.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferMDC Monaco
Datum29. Oktober 2020
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
2580 $
Preis in Auktionswährung 2200 EUR
