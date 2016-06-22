flag
FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

5 Franken 1865 A "Typ 1861-1870" (Frankreich, Napoleon III)

Avers 5 Franken 1865 A "Typ 1861-1870" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon IIIRevers 5 Franken 1865 A "Typ 1861-1870" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III

Foto von: MDC Monaco

Spezifikation

  • MetallSilber (0,900)
  • Gewicht25 g
  • Reines Silber (0,7234 oz) 22,5 g
  • Durchmesser37 mm
  • RandRandschrift
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC24,577

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumNapoleon III
  • Wertangabe5 Franken
  • Jahr1865
  • Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
  • MünzstätteParis
  • MünztypUmlaufmünzen
Wert Ihrer Münze steigern
Wir empfehlen das NGC-Grading für Ihre Münzen — es stärkt das Vertrauen und steigert die Attraktivität
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:3300 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 5 Franken 1865 A "Typ 1861-1870" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III
Auktionspreise (7)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 5 Franken 1865 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 778, welches bei iNumis für 5.110 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 7. Juni 2016.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 5 Franken 1865 A auf der Auktion Palombo - 27. März 2024
VerkäuferPalombo
Datum27. März 2024
ErhaltungMS64 NGC
Preis
5311 $
Preis in Auktionswährung 4800 CHF
Frankreich 5 Franken 1865 A auf der Auktion MDC Monaco - 29. Oktober 2020
VerkäuferMDC Monaco
Datum29. Oktober 2020
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
2580 $
Preis in Auktionswährung 2200 EUR
Frankreich 5 Franken 1865 A auf der Auktion Künker - 22. Juni 2016
VerkäuferKünker
Datum22. Juni 2016
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1865 A auf der Auktion iNumis - 7. Juni 2016
VerkäuferiNumis
Datum7. Juni 2016
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1865 A auf der Auktion Künker - 24. Juni 2015
VerkäuferKünker
Datum24. Juni 2015
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1865 A auf der Auktion Heritage - 1. Oktober 2013
Frankreich 5 Franken 1865 A auf der Auktion Heritage - 1. Oktober 2013
VerkäuferHeritage
Datum1. Oktober 2013
ErhaltungVF30 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1865 A auf der Auktion Jean ELSEN - 11. Dezember 2010
VerkäuferJean ELSEN
Datum11. Dezember 2010
ErhaltungKeine Note
Preis
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von FrankreichMünzkatalog von Napoleon IIIMünzen aus von Frankreich 1865Alle Französische MünzenFranzösische Silber MünzenFranzösische Münzen 5 FrankenNumismatische Auktionen