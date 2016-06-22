5 Franken 1865 A "Typ 1861-1870" (Frankreich, Napoleon III)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 5 Franken 1865 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 778, welches bei iNumis für 5.110 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 7. Juni 2016.

