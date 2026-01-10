flag
FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

5 Franken 1852 A (Frankreich, Napoleon III)

Avers 5 Franken 1852 A - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon IIIRevers 5 Franken 1852 A - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III

Foto von: MDC Monaco

Spezifikation

  • MetallSilber (0,900)
  • Gewicht25 g
  • Reines Silber (0,7234 oz) 22,5 g
  • Durchmesser37 mm
  • RandRandschrift
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC16,166,664

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumNapoleon III
  • Wertangabe5 Franken
  • Jahr1852
  • Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
  • MünzstätteParis
  • MünztypUmlaufmünzen
Wert Ihrer Münze steigern
Wir empfehlen das NGC-Grading für Ihre Münzen — es stärkt das Vertrauen und steigert die Attraktivität
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:310 USD
Durchschnittspreis (PROOF):8300 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 5 Franken 1852 A - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III
Auktionspreise (800)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 5 Franken 1852 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 21178, welches bei Stack's Bowers für 24.000 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 6. August 2020.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 5 Franken 1852 A auf der Auktion Frühwald - 10. Januar 2026
VerkäuferFrühwald
Datum10. Januar 2026
ErhaltungXF
Preis
81 $
Preis in Auktionswährung 70 EUR
Frankreich 5 Franken 1852 A auf der Auktion Katz - 4. Januar 2026
VerkäuferKatz
Datum4. Januar 2026
ErhaltungXF
Preis
49 $
Preis in Auktionswährung 42 EUR
Frankreich 5 Franken 1852 A auf der Auktion Ibrahim's Collectibles - 21. Dezember 2025
VerkäuferIbrahim's Collectibles
Datum21. Dezember 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1852 A auf der Auktion BAC - 16. Dezember 2025
VerkäuferBAC
Datum16. Dezember 2025
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 5 Franken 1852 A auf der Auktion Nihon - 14. Dezember 2025
VerkäuferNihon
Datum14. Dezember 2025
ErhaltungAU55 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1852 A auf der Auktion Nihon - 14. Dezember 2025
VerkäuferNihon
Datum14. Dezember 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1852 A auf der Auktion Coins NB - 14. Dezember 2025
VerkäuferCoins NB
Datum14. Dezember 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1852 A auf der Auktion Thesaurus - 10. Dezember 2025
VerkäuferThesaurus
Datum10. Dezember 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1852 A auf der Auktion Erwin Dietrich - 7. Dezember 2025
VerkäuferErwin Dietrich
Datum7. Dezember 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1852 A auf der Auktion Pegasus Auctions - 30. November 2025
VerkäuferPegasus Auctions
Datum30. November 2025
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1852 A auf der Auktion Monnaies d'Antan - 22. November 2025
VerkäuferMonnaies d'Antan
Datum22. November 2025
ErhaltungAU
Preis
Frankreich 5 Franken 1852 A auf der Auktion Höhn - 16. November 2025
VerkäuferHöhn
Datum16. November 2025
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1852 A auf der Auktion Grün - 12. November 2025
VerkäuferGrün
Datum12. November 2025
ErhaltungAU
Preis
Frankreich 5 Franken 1852 A auf der Auktion Numisbalt - 9. November 2025
VerkäuferNumisbalt
Datum9. November 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
Frankreich 5 Franken 1852 A auf der Auktion Klondike Auction - 29. Oktober 2025
Frankreich 5 Franken 1852 A auf der Auktion Klondike Auction - 29. Oktober 2025
VerkäuferKlondike Auction
Datum29. Oktober 2025
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1852 A auf der Auktion Auction World - 19. Oktober 2025
VerkäuferAuction World
Datum19. Oktober 2025
ErhaltungDETAILS PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1852 A auf der Auktion Russiancoin - 2. Oktober 2025
VerkäuferRussiancoin
Datum2. Oktober 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1852 A auf der Auktion Coins NB - 27. September 2025
VerkäuferCoins NB
Datum27. September 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1852 A auf der Auktion cgb.fr - 23. September 2025
Verkäufercgb.fr
Datum23. September 2025
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1852 A auf der Auktion Stephen Album - 21. September 2025
VerkäuferStephen Album
Datum21. September 2025
ErhaltungAU
Preis
Frankreich 5 Franken 1852 A auf der Auktion Inasta - 10. September 2025
Frankreich 5 Franken 1852 A auf der Auktion Inasta - 10. September 2025
VerkäuferInasta
Datum10. September 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Wo zu kaufen?
Frankreich 5 Franken 1852 A auf der Auktion Spink - 18. Januar 2026
VerkäuferSpink
Datum18. Januar 2026
ErhaltungVF
Zu versteigern
Frankreich 5 Franken 1852 A auf der Auktion Spink - 18. Januar 2026
VerkäuferSpink
Datum18. Januar 2026
ErhaltungXF
Zu versteigern
Frankreich 5 Franken 1852 A auf der Auktion Spink - 18. Januar 2026
VerkäuferSpink
Datum18. Januar 2026
ErhaltungVF
Zu versteigern
Frankreich 5 Franken 1852 A auf der Auktion Spink - 18. Januar 2026
VerkäuferSpink
Datum18. Januar 2026
ErhaltungVF
Zu versteigern
Frankreich 5 Franken 1852 A auf der Auktion Nomisma - 27. Januar 2026
Frankreich 5 Franken 1852 A auf der Auktion Nomisma - 27. Januar 2026
VerkäuferNomisma
Datum27. Januar 2026
ErhaltungVF
Zu versteigern
Frankreich 5 Franken 1852 A auf der Auktion Van Acker Coin Auctions - 7. Februar 2026
VerkäuferVan Acker Coin Auctions
Datum7. Februar 2026
ErhaltungVF
Zu versteigern
Frankreich 5 Franken 1852 A auf der Auktion Van Acker Coin Auctions - 7. Februar 2026
VerkäuferVan Acker Coin Auctions
Datum7. Februar 2026
ErhaltungVF
Zu versteigern
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von FrankreichMünzkatalog von Napoleon IIIMünzen aus von Frankreich 1852Alle Französische MünzenFranzösische Silber MünzenFranzösische Münzen 5 FrankenNumismatische Auktionen