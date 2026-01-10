5 Franken 1852 A (Frankreich, Napoleon III)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 5 Franken 1852 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 21178, welches bei Stack's Bowers für 24.000 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 6. August 2020.

