5 Franken 1856 D "Typ 1854-1859" (Frankreich, Napoleon III)

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 5 Franken 1856 mit Markierung D. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Lyon geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 30225, welches bei Heritage Auctions für 11.163 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 3. August 2017.

