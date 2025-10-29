FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
5 Franken 1856 D "Typ 1854-1859" (Frankreich, Napoleon III)
Foto von: MDC Monaco
Spezifikation
- MetallSilber (0,900)
- Gewicht25 g
- Reines Silber (0,7234 oz) 22,5 g
- Durchmesser37 mm
- RandRandschrift
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC1,758,235
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumNapoleon III
- Wertangabe5 Franken
- Jahr1856
- Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
- MünzstätteLyon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:220 USD
Auktionspreise (61)Variante (3)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 5 Franken 1856 mit Markierung D. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Lyon geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 30225, welches bei Heritage Auctions für 11.163 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 3. August 2017.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferDom Aukcyjny Art Magnat
Datum28. November 2025
ErhaltungXF
Preis
43 $
Preis in Auktionswährung 155 PLN
VerkäuferKlondike Auction
Datum29. Oktober 2025
ErhaltungVF
Preis
40 $
Preis in Auktionswährung 34 EUR
VerkäuferDom Aukcyjny Art Magnat
Datum23. Mai 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferStack's
Datum25. Februar 2025
ErhaltungDETAILS PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
123
Wo zu kaufen?
Beliebte Abschnitte