5 Franken 1856 D "Typ 1854-1859" (Frankreich, Napoleon III)

Avers 5 Franken 1856 D "Typ 1854-1859" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon IIIRevers 5 Franken 1856 D "Typ 1854-1859" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III

Foto von: MDC Monaco

Spezifikation

  • MetallSilber (0,900)
  • Gewicht25 g
  • Reines Silber (0,7234 oz) 22,5 g
  • Durchmesser37 mm
  • RandRandschrift
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC1,758,235

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumNapoleon III
  • Wertangabe5 Franken
  • Jahr1856
  • Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
  • MünzstätteLyon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:220 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 5 Franken 1856 D "Typ 1854-1859" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III
Auktionspreise (61)Variante (3)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 5 Franken 1856 mit Markierung D. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Lyon geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 30225, welches bei Heritage Auctions für 11.163 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 3. August 2017.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 5 Franken 1856 D auf der Auktion Dom Aukcyjny Art Magnat - 28. November 2025
Frankreich 5 Franken 1856 D auf der Auktion Dom Aukcyjny Art Magnat - 28. November 2025
VerkäuferDom Aukcyjny Art Magnat
Datum28. November 2025
ErhaltungXF
Preis
43 $
Preis in Auktionswährung 155 PLN
Frankreich 5 Franken 1856 D auf der Auktion Klondike Auction - 29. Oktober 2025
VerkäuferKlondike Auction
Datum29. Oktober 2025
ErhaltungVF
Preis
40 $
Preis in Auktionswährung 34 EUR
Frankreich 5 Franken 1856 D auf der Auktion Stack's - 29. August 2025
Frankreich 5 Franken 1856 D auf der Auktion Stack's - 29. August 2025
VerkäuferStack's
Datum29. August 2025
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
******
Frankreich 5 Franken 1856 D auf der Auktion Dom Aukcyjny Art Magnat - 23. Mai 2025
Frankreich 5 Franken 1856 D auf der Auktion Dom Aukcyjny Art Magnat - 23. Mai 2025
VerkäuferDom Aukcyjny Art Magnat
Datum23. Mai 2025
ErhaltungVF
Preis
******
******
Frankreich 5 Franken 1856 D auf der Auktion MDC Monaco - 15. März 2025
VerkäuferMDC Monaco
Datum15. März 2025
ErhaltungF
Preis
******
******
Frankreich 5 Franken 1856 D auf der Auktion Pesek Auctions - 10. März 2025
Frankreich 5 Franken 1856 D auf der Auktion Pesek Auctions - 10. März 2025
VerkäuferPesek Auctions
Datum10. März 2025
ErhaltungF
Preis
******
******
Frankreich 5 Franken 1856 D auf der Auktion Stack's - 25. Februar 2025
Frankreich 5 Franken 1856 D auf der Auktion Stack's - 25. Februar 2025
VerkäuferStack's
Datum25. Februar 2025
ErhaltungDETAILS PCGS
Preis
******
******
Frankreich 5 Franken 1856 D auf der Auktion Aureo & Calicó - 22. Januar 2025
VerkäuferAureo & Calicó
Datum22. Januar 2025
ErhaltungF
Preis
******
******
Frankreich 5 Franken 1856 D auf der Auktion Chiswick Auctions - 26. Mai 2024
VerkäuferChiswick Auctions
Datum26. Mai 2024
ErhaltungF
Preis
******
******
Frankreich 5 Franken 1856 D auf der Auktion Numismatica Picena - 1. Mai 2024
Frankreich 5 Franken 1856 D auf der Auktion Numismatica Picena - 1. Mai 2024
VerkäuferNumismatica Picena
Datum1. Mai 2024
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 5 Franken 1856 D auf der Auktion Rio de la Plata - 15. März 2024
VerkäuferRio de la Plata
Datum15. März 2024
ErhaltungVF
Preis
******
******
Frankreich 5 Franken 1856 D auf der Auktion Coinhouse - 25. Juni 2023
VerkäuferCoinhouse
Datum25. Juni 2023
ErhaltungF
Preis
******
******
Frankreich 5 Franken 1856 D auf der Auktion Eretz Auctions - 20. März 2023
VerkäuferEretz Auctions
Datum20. März 2023
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 5 Franken 1856 D auf der Auktion MDC Monaco - 4. März 2023
VerkäuferMDC Monaco
Datum4. März 2023
ErhaltungVF
Preis
******
******
Frankreich 5 Franken 1856 D auf der Auktion Numisor - 27. Juni 2022
VerkäuferNumisor
Datum27. Juni 2022
ErhaltungXF
Preis
******
******
Frankreich 5 Franken 1856 D auf der Auktion Coins NB - 19. März 2022
VerkäuferCoins NB
Datum19. März 2022
ErhaltungVF
Preis
******
******
Frankreich 5 Franken 1856 D auf der Auktion MDC Monaco - 5. März 2022
VerkäuferMDC Monaco
Datum5. März 2022
ErhaltungVF
Preis
******
******
Frankreich 5 Franken 1856 D auf der Auktion Eretz Auctions - 7. Februar 2022
VerkäuferEretz Auctions
Datum7. Februar 2022
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
Frankreich 5 Franken 1856 D auf der Auktion iNumis - 2. November 2021
VerkäuferiNumis
Datum2. November 2021
ErhaltungF
Preis
Frankreich 5 Franken 1856 D auf der Auktion Stack's - 28. September 2021
Frankreich 5 Franken 1856 D auf der Auktion Stack's - 28. September 2021
VerkäuferStack's
Datum28. September 2021
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
******
Frankreich 5 Franken 1856 D auf der Auktion Roma Numismatics - 29. Juli 2021
VerkäuferRoma Numismatics
Datum29. Juli 2021
ErhaltungXF
Preis
******
******
Wo zu kaufen?
Frankreich 5 Franken 1856 D auf der Auktion Spink - 18. Januar 2026
VerkäuferSpink
Datum18. Januar 2026
ErhaltungXF
Zu versteigern
