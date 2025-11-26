FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
5 Franken 1864 A "Typ 1861-1870" (Frankreich, Napoleon III)
Foto von: Burgan Numismatique - Maison Florange
Spezifikation
- MetallSilber (0,900)
- Gewicht25 g
- Reines Silber (0,7234 oz) 22,5 g
- Durchmesser37 mm
- RandRandschrift
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC32,168
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumNapoleon III
- Wertangabe5 Franken
- Jahr1864
- Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
- MünzstätteParis
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:4900 USD
Auktionspreise (13)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 5 Franken 1864 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 30503, welches bei Heritage Auctions für 16.800 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 12. Januar 2020.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferAuction World
Datum16. Oktober 2022
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
3098 $
Preis in Auktionswährung 461000 JPY
VerkäuferALDE & OGN / Guillard
Datum8. März 2018
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte