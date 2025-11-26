5 Franken 1864 A "Typ 1861-1870" (Frankreich, Napoleon III)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 5 Franken 1864 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 30503, welches bei Heritage Auctions für 16.800 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 12. Januar 2020.

Erhaltung UNC (9) AU (2) VF (1) F (1) Erhaltung (slab) MS64 (6) MS62 (1) SP66 (1) Service PCGS (5) NGC (3)