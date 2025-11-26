flag
5 Franken 1864 A "Typ 1861-1870" (Frankreich, Napoleon III)

Avers 5 Franken 1864 A "Typ 1861-1870" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon IIIRevers 5 Franken 1864 A "Typ 1861-1870" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III

Foto von: Burgan Numismatique - Maison Florange

Spezifikation

  • MetallSilber (0,900)
  • Gewicht25 g
  • Reines Silber (0,7234 oz) 22,5 g
  • Durchmesser37 mm
  • RandRandschrift
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC32,168

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumNapoleon III
  • Wertangabe5 Franken
  • Jahr1864
  • Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
  • MünzstätteParis
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:4900 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 5 Franken 1864 A "Typ 1861-1870" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III
Auktionspreise (13)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 5 Franken 1864 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 30503, welches bei Heritage Auctions für 16.800 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 12. Januar 2020.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 5 Franken 1864 A auf der Auktion Rossini - 26. November 2025
VerkäuferRossini
Datum26. November 2025
ErhaltungVF
Preis
486 $
Preis in Auktionswährung 420 EUR
Frankreich 5 Franken 1864 A auf der Auktion TMAJK sro - 16. Mai 2024
VerkäuferTMAJK sro
Datum16. Mai 2024
ErhaltungUNC
Preis
Frankreich 5 Franken 1864 A auf der Auktion Auction World - 16. Oktober 2022
VerkäuferAuction World
Datum16. Oktober 2022
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
3098 $
Preis in Auktionswährung 461000 JPY
Frankreich 5 Franken 1864 A auf der Auktion Florange - 12. November 2021
VerkäuferFlorange
Datum12. November 2021
ErhaltungAU
Preis
Frankreich 5 Franken 1864 A auf der Auktion Heritage - 13. Januar 2020
VerkäuferHeritage
Datum13. Januar 2020
ErhaltungSP66 NGC
Preis
Frankreich 5 Franken 1864 A auf der Auktion Heritage - 13. Januar 2020
VerkäuferHeritage
Datum13. Januar 2020
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
Frankreich 5 Franken 1864 A auf der Auktion Heritage - 29. April 2019
VerkäuferHeritage
Datum29. April 2019
ErhaltungMS62 NGC
Preis
Frankreich 5 Franken 1864 A auf der Auktion Heritage - 29. April 2019
VerkäuferHeritage
Datum29. April 2019
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
Frankreich 5 Franken 1864 A auf der Auktion Stack's - 14. August 2018
VerkäuferStack's
Datum14. August 2018
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
Frankreich 5 Franken 1864 A auf der Auktion ALDE & OGN / Guillard - 8. März 2018
VerkäuferALDE & OGN / Guillard
Datum8. März 2018
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
Frankreich 5 Franken 1864 A auf der Auktion MDC Monaco - 1. Dezember 2017
VerkäuferMDC Monaco
Datum1. Dezember 2017
ErhaltungMS64 NGC
Preis
Frankreich 5 Franken 1864 A auf der Auktion iNumis - 23. März 2012
VerkäuferiNumis
Datum23. März 2012
ErhaltungF
Preis
Frankreich 5 Franken 1864 A auf der Auktion iNumis - 21. Oktober 2011
VerkäuferiNumis
Datum21. Oktober 2011
ErhaltungAU
Preis
