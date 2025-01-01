flag
FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940

Monedas de plata 1 franco de Napoleón III Bonaparte - Francia

type-coin
type-coin

1 franco 1852

AñoMarcaDescripciónAcuñación UNCVentasVentas
1852A1,015,4021186
type-coin
type-coin

1 franco 1853-1863

AñoMarcaDescripciónAcuñación UNCVentasVentas
1853A182,5081351854A763,9731341854AOro-0161855A757,0000201856A1,195,9420181856BB1,634,576091856D1,227,141081857A1,680,6950191858A5,606,9160631859A3,829,5581771859BB1,333,3330151860A4,753,7150941860BB2,675,6150251861A2,012,000001861BB218,000001862BB1,124,000001863A41,102031863BB54,17307
type-coin
type-coin

1 franco 1866-1870

AñoMarcaDescripciónAcuñación UNCVentasVentas
1866A14,638,3801551866BB7,203,9600621866K1,402,2851141867A12,131,4280551867BB7,294,7570301867K6,113,6980181868A14,942,29811121868BB10,230,1510461868K22,000001869A3,723,2710271869BB3,094,2630171870A788,000021870BB1,991,998176
