1 franco 1853 A "Tipo 1853-1863" (Francia, Napoleón III Bonaparte)

Anverso 1 franco 1853 A "Tipo 1853-1863" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III BonaparteReverso 1 franco 1853 A "Tipo 1853-1863" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte

Foto hecha por: Jean ELSEN & ses Fils s.a.

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,900)
  • Peso5 g
  • Plata pura (0,1447 oz) 4,5 g
  • Diámetro23 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC182,508

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoNapoleón III Bonaparte
  • Valor nominal1 franco
  • Año1853
  • GobernanteNapoleón III Bonaparte
  • Casa de monedaParís
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:1300 USD
Precio promedio (PROOF):2700 USD
Gráfico de ventas en subastas 1 franco 1853 A "Tipo 1853-1863" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte
Precios de subastas (34)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 1 franco de 1853 con marca de ceca A. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Napoleón III Bonaparte y fue acuñada en la ceca de París. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 347 vendido en la subasta Maison Palombo por CHF 11000. La subasta tuvo lugar el 28 de enero de 2023.

Francia 1 franco 1853 A en subasta Niemczyk - 17 de diciembre de 2025
Francia 1 franco 1853 A en subasta Niemczyk - 17 de diciembre de 2025
VendedorNiemczyk
Fecha17 de diciembre de 2025
ConservaciónXF
Precio
47 $
Precio en la divisa de la subasta 170 PLN
Francia 1 franco 1853 A en subasta Patrick Guillard Collection - 19 de noviembre de 2025
VendedorPatrick Guillard Collection
Fecha19 de noviembre de 2025
ConservaciónPF60 NGC
Precio
Francia 1 franco 1853 A en subasta Stack's - 25 de febrero de 2025
Francia 1 franco 1853 A en subasta Stack's - 25 de febrero de 2025
VendedorStack's
Fecha25 de febrero de 2025
ConservaciónAU55 PCGS
Precio
60 $
Precio en la divisa de la subasta 60 USD
Francia 1 franco 1853 A en subasta Jean ELSEN - 16 de noviembre de 2024
Francia 1 franco 1853 A en subasta Jean ELSEN - 16 de noviembre de 2024
VendedorJean ELSEN
Fecha16 de noviembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
Francia 1 franco 1853 A en subasta MDC Monaco - 24 de octubre de 2024
VendedorMDC Monaco
Fecha24 de octubre de 2024
ConservaciónPF60 NGC
Precio
Francia 1 franco 1853 A en subasta Palombo - 28 de enero de 2023
VendedorPalombo
Fecha28 de enero de 2023
ConservaciónPF64 CAMEO NGC
Precio
Francia 1 franco 1853 A en subasta Palombo - 28 de enero de 2023
VendedorPalombo
Fecha28 de enero de 2023
ConservaciónSP66 PCGS
Precio
Francia 1 franco 1853 A en subasta MDC Monaco - 21 de octubre de 2021
VendedorMDC Monaco
Fecha21 de octubre de 2021
ConservaciónPF64 CAMEO NGC
Precio
Francia 1 franco 1853 A en subasta FEYDEAU BOURSE - 22 de abril de 2021
VendedorFEYDEAU BOURSE
Fecha22 de abril de 2021
ConservaciónAU
Precio
Francia 1 franco 1853 A en subasta Künker - 26 de marzo de 2021
VendedorKünker
Fecha26 de marzo de 2021
ConservaciónAU
Precio
Francia 1 franco 1853 A en subasta cgb.fr - 8 de diciembre de 2020
Vendedorcgb.fr
Fecha8 de diciembre de 2020
ConservaciónMS65 GENI
Precio
Francia 1 franco 1853 A en subasta MDC Monaco - 29 de octubre de 2020
VendedorMDC Monaco
Fecha29 de octubre de 2020
ConservaciónPF64 NGC
Precio
Francia 1 franco 1853 A en subasta iNumis - 9 de octubre de 2018
VendedoriNumis
Fecha9 de octubre de 2018
ConservaciónAU
Precio
Francia 1 franco 1853 A en subasta MDC Monaco - 1 de diciembre de 2017
VendedorMDC Monaco
Fecha1 de diciembre de 2017
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
Francia 1 franco 1853 A en subasta MDC Monaco - 1 de diciembre de 2017
VendedorMDC Monaco
Fecha1 de diciembre de 2017
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
Francia 1 franco 1853 A en subasta MDC Monaco - 1 de diciembre de 2017
VendedorMDC Monaco
Fecha1 de diciembre de 2017
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
Francia 1 franco 1853 A en subasta iNumis - 10 de octubre de 2017
VendedoriNumis
Fecha10 de octubre de 2017
ConservaciónXF
Precio
Francia 1 franco 1853 A en subasta Künker - 28 de junio de 2017
VendedorKünker
Fecha28 de junio de 2017
ConservaciónXF
Precio
Francia 1 franco 1853 A en subasta MDC Monaco - 20 de mayo de 2017
VendedorMDC Monaco
Fecha20 de mayo de 2017
ConservaciónSP58 PCGS
Precio
Francia 1 franco 1853 A en subasta Rauch - 26 de marzo de 2017
VendedorRauch
Fecha26 de marzo de 2017
ConservaciónF
Precio
Francia 1 franco 1853 A en subasta MDC Monaco - 2 de diciembre de 2016
VendedorMDC Monaco
Fecha2 de diciembre de 2016
ConservaciónPROOF
Precio
Francia 1 franco 1853 A en subasta Spink - 18 de enero de 2026
VendedorSpink
Fecha18 de enero de 2026
ConservaciónAU
A la subasta

¿Cuánto vale la moneda de platade de Napoleón III Bonaparte de 1 franco del 1853. A?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 1 franco del 1853. A es de 1300 USD para las monedas de acuñación regular y de 2700 USD para las monedas PROOF.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1 franco del 1853 con letras A?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 1 franco del 1853 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1 franco del 1853. A?

Para vender 1 franco del 1853, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

