FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940

1 franco 1869 BB "Tipo 1866-1870" (Francia, Napoleón III Bonaparte)

Anverso 1 franco 1869 BB "Tipo 1866-1870" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III BonaparteReverso 1 franco 1869 BB "Tipo 1866-1870" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte

Foto hecha por: Teutoburger Münzauktion GmbH

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,835)
  • Peso5 g
  • Plata pura (0,1342 oz) 4,175 g
  • Diámetro23 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC3,094,263

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoNapoleón III Bonaparte
  • Valor nominal1 franco
  • Año1869
  • GobernanteNapoleón III Bonaparte
  • Casa de monedaEstrasburgo
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:340 USD
Gráfico de ventas en subastas 1 franco 1869 BB "Tipo 1866-1870" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte
Precios de subastas (17)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 1 franco de 1869 con marca de ceca BB. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Napoleón III Bonaparte y fue acuñada en la ceca de Estrasburgo. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 22173 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 1080. La subasta tuvo lugar el 11 de junio de 2023.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 1 franco 1869 BB en subasta Katz - 14 de enero de 2025
VendedorKatz
Fecha14 de enero de 2025
ConservaciónUNC
Precio
32 $
Precio en la divisa de la subasta 31 EUR
Francia 1 franco 1869 BB en subasta Katz - 29 de septiembre de 2024
VendedorKatz
Fecha29 de septiembre de 2024
ConservaciónUNC
Precio
68 $
Precio en la divisa de la subasta 61 EUR
Francia 1 franco 1869 BB en subasta WAG - 12 de mayo de 2024
VendedorWAG
Fecha12 de mayo de 2024
ConservaciónXF
Precio
Francia 1 franco 1869 BB en subasta La Galerie Numismatique - 24 de septiembre de 2023
VendedorLa Galerie Numismatique
Fecha24 de septiembre de 2023
ConservaciónMS63 NGC
Precio
Francia 1 franco 1869 BB en subasta Heritage - 11 de junio de 2023
VendedorHeritage
Fecha11 de junio de 2023
ConservaciónMS66 NGC
Precio
Francia 1 franco 1869 BB en subasta Heritage - 11 de junio de 2023
Francia 1 franco 1869 BB en subasta Heritage - 11 de junio de 2023
VendedorHeritage
Fecha11 de junio de 2023
ConservaciónMS66 NGC
Precio
Francia 1 franco 1869 BB en subasta Teutoburger - 3 de marzo de 2022
VendedorTeutoburger
Fecha3 de marzo de 2022
ConservaciónXF
Precio
Francia 1 franco 1869 BB en subasta cgb.fr - 15 de junio de 2021
Vendedorcgb.fr
Fecha15 de junio de 2021
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
Francia 1 franco 1869 BB en subasta Palombo - 12 de diciembre de 2020
VendedorPalombo
Fecha12 de diciembre de 2020
ConservaciónMS66 PCGS
Precio
Francia 1 franco 1869 BB en subasta La Galerie Numismatique - 22 de marzo de 2019
VendedorLa Galerie Numismatique
Fecha22 de marzo de 2019
ConservaciónMS63 NGC
Precio
Francia 1 franco 1869 BB en subasta iNumis - 5 de marzo de 2019
VendedoriNumis
Fecha5 de marzo de 2019
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
Francia 1 franco 1869 BB en subasta MDC Monaco - 1 de diciembre de 2017
VendedorMDC Monaco
Fecha1 de diciembre de 2017
ConservaciónXF
Precio
Francia 1 franco 1869 BB en subasta Auctiones - 22 de marzo de 2015
VendedorAuctiones
Fecha22 de marzo de 2015
ConservaciónXF
Precio
Francia 1 franco 1869 BB en subasta Numis.be - 25 de noviembre de 2012
VendedorNumis.be
Fecha25 de noviembre de 2012
ConservaciónVG
Precio
Francia 1 franco 1869 BB en subasta Eeckhout - 12 de noviembre de 2011
VendedorEeckhout
Fecha12 de noviembre de 2011
ConservaciónF
Precio
Francia 1 franco 1869 BB en subasta Heritage - 13 de junio de 2010
Francia 1 franco 1869 BB en subasta Heritage - 13 de junio de 2010
VendedorHeritage
Fecha13 de junio de 2010
ConservaciónMS65 NGC
Precio
Francia 1 franco 1869 BB en subasta Heritage - 13 de junio de 2010
Francia 1 franco 1869 BB en subasta Heritage - 13 de junio de 2010
VendedorHeritage
Fecha13 de junio de 2010
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
¿Cuánto vale la moneda de platade de Napoleón III Bonaparte de 1 franco del 1869. BB?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 1 franco del 1869. BB es de 340 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1 franco del 1869 con letras BB?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 1 franco del 1869 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1 franco del 1869. BB?

Para vender 1 franco del 1869, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

