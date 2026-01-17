flag
FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940

1 franco 1867 A "Tipo 1866-1870" (Francia, Napoleón III Bonaparte)

Anverso 1 franco 1867 A "Tipo 1866-1870" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III BonaparteReverso 1 franco 1867 A "Tipo 1866-1870" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte

Foto hecha por: The Coinhouse Auctions

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,835)
  • Peso5 g
  • Plata pura (0,1342 oz) 4,175 g
  • Diámetro23 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC12,131,428

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoNapoleón III Bonaparte
  • Valor nominal1 franco
  • Año1867
  • GobernanteNapoleón III Bonaparte
  • Casa de monedaParís
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:200 USD
Precio promedio (PROOF):160000 USD
Gráfico de ventas en subastas 1 franco 1867 A "Tipo 1866-1870" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte
Precios de subastas (55)Variedades (3)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 1 franco de 1867 con marca de ceca A. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Napoleón III Bonaparte y fue acuñada en la ceca de París. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 348 vendido en la subasta Maison Palombo por CHF 145000. La subasta tuvo lugar el 28 de enero de 2023.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 1 franco 1867 A en subasta WAG - 9 de noviembre de 2025
VendedorWAG
Fecha9 de noviembre de 2025
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
174 $
Precio en la divisa de la subasta 150 EUR
Francia 1 franco 1867 A en subasta Coins NB - 14 de junio de 2025
VendedorCoins NB
Fecha14 de junio de 2025
ConservaciónAU
Precio
58 $
Precio en la divisa de la subasta 50 EUR
Francia 1 franco 1867 A en subasta Numisbalt - 8 de junio de 2025
VendedorNumisbalt
Fecha8 de junio de 2025
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
******
Francia 1 franco 1867 A en subasta Pesek Auctions - 15 de abril de 2025
VendedorPesek Auctions
Fecha15 de abril de 2025
ConservaciónMS63 NGC
Precio
******
******
Francia 1 franco 1867 A en subasta Coins NB - 12 de abril de 2025
VendedorCoins NB
Fecha12 de abril de 2025
ConservaciónMS63 NGC
Precio
******
******
Francia 1 franco 1867 A en subasta Klondike Auction - 21 de noviembre de 2024
VendedorKlondike Auction
Fecha21 de noviembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
******
Francia 1 franco 1867 A en subasta Numisbalt - 17 de noviembre de 2024
VendedorNumisbalt
Fecha17 de noviembre de 2024
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
******
Francia 1 franco 1867 A en subasta Busso Peus - 6 de noviembre de 2024
VendedorBusso Peus
Fecha6 de noviembre de 2024
ConservaciónAU
Precio
******
******
Francia 1 franco 1867 A en subasta NumisCorner - 16 de junio de 2024
VendedorNumisCorner
Fecha16 de junio de 2024
ConservaciónMS62 GENI
Precio
******
******
Francia 1 franco 1867 A en subasta Numisbalt - 7 de abril de 2024
VendedorNumisbalt
Fecha7 de abril de 2024
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
******
Francia 1 franco 1867 A en subasta Stack's - 16 de enero de 2024
VendedorStack's
Fecha16 de enero de 2024
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
******
******
Francia 1 franco 1867 A en subasta Heritage - 21 de diciembre de 2023
VendedorHeritage
Fecha21 de diciembre de 2023
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
******
******
Francia 1 franco 1867 A en subasta Heritage - 21 de diciembre de 2023
VendedorHeritage
Fecha21 de diciembre de 2023
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
******
******
Francia 1 franco 1867 A en subasta Heritage - 10 de diciembre de 2023
VendedorHeritage
Fecha10 de diciembre de 2023
ConservaciónMS66 NGC
Precio
******
******
Francia 1 franco 1867 A en subasta Heritage - 10 de diciembre de 2023
VendedorHeritage
Fecha10 de diciembre de 2023
ConservaciónMS66 NGC
Precio
******
******
Francia 1 franco 1867 A en subasta Numisbalt - 1 de octubre de 2023
VendedorNumisbalt
Fecha1 de octubre de 2023
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
******
Francia 1 franco 1867 A en subasta Numisbalt - 19 de febrero de 2023
VendedorNumisbalt
Fecha19 de febrero de 2023
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
******
Francia 1 franco 1867 A en subasta Palombo - 28 de enero de 2023
VendedorPalombo
Fecha28 de enero de 2023
ConservaciónPROOF
Precio
******
******
Francia 1 franco 1867 A en subasta Coinhouse - 18 de diciembre de 2022
VendedorCoinhouse
Fecha18 de diciembre de 2022
ConservaciónXF
Precio
******
******
Francia 1 franco 1867 A en subasta Numisbalt - 12 de junio de 2022
VendedorNumisbalt
Fecha12 de junio de 2022
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
******
Francia 1 franco 1867 A en subasta Pegasus Auctions - 27 de marzo de 2022
VendedorPegasus Auctions
Fecha27 de marzo de 2022
ConservaciónMS62 NGC
Precio

¿Cuánto vale la moneda de platade de Napoleón III Bonaparte de 1 franco del 1867. A?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 1 franco del 1867. A es de 200 USD para las monedas de acuñación regular y de 160000 USD para las monedas PROOF.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1 franco del 1867 con letras A?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 1 franco del 1867 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1 franco del 1867. A?

Para vender 1 franco del 1867, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
