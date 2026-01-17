flag
1 franco 1856 A "Tipo 1853-1863" (Francia, Napoleón III Bonaparte)

Anverso 1 franco 1856 A "Tipo 1853-1863" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III BonaparteReverso 1 franco 1856 A "Tipo 1853-1863" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte

Foto hecha por: Editions V. GADOURY

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,900)
  • Peso5 g
  • Plata pura (0,1447 oz) 4,5 g
  • Diámetro23 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC1,195,942

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoNapoleón III Bonaparte
  • Valor nominal1 franco
  • Año1856
  • GobernanteNapoleón III Bonaparte
  • Casa de monedaParís
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:220 USD
Precio promedio (PROOF):5200 USD
Gráfico de ventas en subastas 1 franco 1856 A "Tipo 1853-1863" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte
Precios de subastas (18)Variedades (3)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 1 franco de 1856 con marca de ceca A. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Napoleón III Bonaparte y fue acuñada en la ceca de París. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 83 vendido en la subasta MDC Monaco por EUR 40000. La subasta tuvo lugar el 20 de mayo de 2017.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 1 franco 1856 A en subasta MDC Monaco - 15 de marzo de 2025
VendedorMDC Monaco
Fecha15 de marzo de 2025
ConservaciónXF
Precio
142 $
Precio en la divisa de la subasta 130 EUR
Francia 1 franco 1856 A en subasta MDC Monaco - 24 de octubre de 2024
VendedorMDC Monaco
Fecha24 de octubre de 2024
ConservaciónPF64 PCGS
Precio
1078 $
Precio en la divisa de la subasta 1000 EUR
Francia 1 franco 1856 A en subasta cgb.fr - 7 de marzo de 2023
Vendedorcgb.fr
Fecha7 de marzo de 2023
ConservaciónSin grado PCGS
Precio
Francia 1 franco 1856 A en subasta MDC Monaco - 4 de junio de 2022
VendedorMDC Monaco
Fecha4 de junio de 2022
ConservaciónPF64 PCGS
Precio
Francia 1 franco 1856 A en subasta V. GADOURY - 21 de abril de 2022
VendedorV. GADOURY
Fecha21 de abril de 2022
ConservaciónXF
Precio
Francia 1 franco 1856 A en subasta cgb.fr - 25 de enero de 2022
Vendedorcgb.fr
Fecha25 de enero de 2022
ConservaciónAU
Precio
Francia 1 franco 1856 A en subasta Varesi - 24 de enero de 2021
VendedorVaresi
Fecha24 de enero de 2021
ConservaciónXF
Precio
Francia 1 franco 1856 A en subasta Olivier Goujon - 21 de mayo de 2019
VendedorOlivier Goujon
Fecha21 de mayo de 2019
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
Francia 1 franco 1856 A en subasta iNumis - 9 de octubre de 2018
VendedoriNumis
Fecha9 de octubre de 2018
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
Francia 1 franco 1856 A en subasta iNumis - 5 de junio de 2018
VendedoriNumis
Fecha5 de junio de 2018
ConservaciónXF
Precio
Francia 1 franco 1856 A en subasta Grün - 16 de mayo de 2018
VendedorGrün
Fecha16 de mayo de 2018
ConservaciónAU
Precio
Francia 1 franco 1856 A en subasta Palombo - 22 de octubre de 2016
VendedorPalombo
Fecha22 de octubre de 2016
ConservaciónPF65 NGC
Precio
Francia 1 franco 1856 A en subasta iNumis - 7 de junio de 2016
VendedoriNumis
Fecha7 de junio de 2016
ConservaciónXF
Precio
Francia 1 franco 1856 A en subasta Heritage - 20 de agosto de 2015
VendedorHeritage
Fecha20 de agosto de 2015
ConservaciónVF
Precio
Francia 1 franco 1856 A en subasta Stack's - 14 de enero de 2015
VendedorStack's
Fecha14 de enero de 2015
ConservaciónPF65 NGC
Precio
Francia 1 franco 1856 A en subasta Goldberg - 4 de junio de 2014
VendedorGoldberg
Fecha4 de junio de 2014
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
Francia 1 franco 1856 A en subasta Stack's - 14 de enero de 2014
VendedorStack's
Fecha14 de enero de 2014
ConservaciónPF65 NGC
Precio
Francia 1 franco 1856 A en subasta Heritage - 11 de septiembre de 2012
VendedorHeritage
Fecha11 de septiembre de 2012
ConservaciónPF65 NGC
Precio
¿Cuánto vale la moneda de platade de Napoleón III Bonaparte de 1 franco del 1856. A?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 1 franco del 1856. A es de 220 USD para las monedas de acuñación regular y de 5200 USD para las monedas PROOF.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1 franco del 1856 con letras A?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 1 franco del 1856 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1 franco del 1856. A?

Para vender 1 franco del 1856, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

