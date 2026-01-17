flag
FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940

1 franco 1870 BB "Tipo 1866-1870" (Francia, Napoleón III Bonaparte)

Anverso 1 franco 1870 BB "Tipo 1866-1870" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III BonaparteReverso 1 franco 1870 BB "Tipo 1866-1870" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte

Foto hecha por: Aureo & Calicó, S.L.

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,835)
  • Peso5 g
  • Plata pura (0,1342 oz) 4,175 g
  • Diámetro23 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC1,991,998

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoNapoleón III Bonaparte
  • Valor nominal1 franco
  • Año1870
  • GobernanteNapoleón III Bonaparte
  • Casa de monedaEstrasburgo
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:140 USD
Gráfico de ventas en subastas 1 franco 1870 BB "Tipo 1866-1870" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte
Precios de subastas (75)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 1 franco de 1870 con marca de ceca BB. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Napoleón III Bonaparte y fue acuñada en la ceca de Estrasburgo. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 784 vendido en la subasta Auktionshaus Felzmann por EUR 2100. La subasta tuvo lugar el 15 de noviembre de 2022.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 1 franco 1870 BB en subasta Casa de Subastas de Madrid - 14 de noviembre de 2025
VendedorCasa de Subastas de Madrid
Fecha14 de noviembre de 2025
ConservaciónXF
Precio
105 $
Precio en la divisa de la subasta 90 EUR
Francia 1 franco 1870 BB en subasta Pesek Auctions - 17 de septiembre de 2025
Francia 1 franco 1870 BB en subasta Pesek Auctions - 17 de septiembre de 2025
VendedorPesek Auctions
Fecha17 de septiembre de 2025
ConservaciónMS64 NGC
Precio
148 $
Precio en la divisa de la subasta 125 EUR
Francia 1 franco 1870 BB en subasta Höhn - 2 de marzo de 2025
VendedorHöhn
Fecha2 de marzo de 2025
ConservaciónUNC
Precio
Francia 1 franco 1870 BB en subasta Höhn - 2 de marzo de 2025
VendedorHöhn
Fecha2 de marzo de 2025
ConservaciónUNC
Precio
Francia 1 franco 1870 BB en subasta Möller - 22 de mayo de 2024
VendedorMöller
Fecha22 de mayo de 2024
ConservaciónXF
Precio
Francia 1 franco 1870 BB en subasta Nomisma Aste - 1 de mayo de 2024
Francia 1 franco 1870 BB en subasta Nomisma Aste - 1 de mayo de 2024
VendedorNomisma Aste
Fecha1 de mayo de 2024
ConservaciónUNC
Precio
Francia 1 franco 1870 BB en subasta Künker - 8 de diciembre de 2023
VendedorKünker
Fecha8 de diciembre de 2023
ConservaciónXF
Precio
Francia 1 franco 1870 BB en subasta Stack's - 13 de septiembre de 2023
Francia 1 franco 1870 BB en subasta Stack's - 13 de septiembre de 2023
VendedorStack's
Fecha13 de septiembre de 2023
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
Francia 1 franco 1870 BB en subasta Numismatica Marcoccia - 11 de julio de 2023
VendedorNumismatica Marcoccia
Fecha11 de julio de 2023
ConservaciónVF
Precio
Francia 1 franco 1870 BB en subasta WAG - 4 de junio de 2023
VendedorWAG
Fecha4 de junio de 2023
ConservaciónAU
Precio
Francia 1 franco 1870 BB en subasta Stephen Album - 11 de abril de 2023
VendedorStephen Album
Fecha11 de abril de 2023
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
Francia 1 franco 1870 BB en subasta cgb.fr - 25 de octubre de 2022
Vendedorcgb.fr
Fecha25 de octubre de 2022
ConservaciónSin grado PCGS
Precio
Francia 1 franco 1870 BB en subasta Auction World - 16 de octubre de 2022
VendedorAuction World
Fecha16 de octubre de 2022
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
Francia 1 franco 1870 BB en subasta Coins NB - 15 de octubre de 2022
VendedorCoins NB
Fecha15 de octubre de 2022
ConservaciónXF
Precio
Francia 1 franco 1870 BB en subasta Aurea - 6 de octubre de 2022
VendedorAurea
Fecha6 de octubre de 2022
ConservaciónUNC
Precio
Francia 1 franco 1870 BB en subasta GINZA - 11 de junio de 2022
VendedorGINZA
Fecha11 de junio de 2022
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
Francia 1 franco 1870 BB en subasta iNumis - 9 de mayo de 2022
VendedoriNumis
Fecha9 de mayo de 2022
ConservaciónXF
Precio
Francia 1 franco 1870 BB en subasta Inasta - 5 de mayo de 2022
VendedorInasta
Fecha5 de mayo de 2022
ConservaciónVF
Precio
Francia 1 franco 1870 BB en subasta cgb.fr - 26 de abril de 2022
Vendedorcgb.fr
Fecha26 de abril de 2022
ConservaciónMS61
Precio
Francia 1 franco 1870 BB en subasta WAG - 10 de abril de 2022
VendedorWAG
Fecha10 de abril de 2022
ConservaciónXF
Precio
Francia 1 franco 1870 BB en subasta CNG - 3 de noviembre de 2021
Francia 1 franco 1870 BB en subasta CNG - 3 de noviembre de 2021
VendedorCNG
Fecha3 de noviembre de 2021
ConservaciónXF
Precio
Francia 1 franco 1870 BB en subasta Van Acker Coin Auctions - 7 de febrero de 2026
VendedorVan Acker Coin Auctions
Fecha7 de febrero de 2026
ConservaciónVF
A la subasta

¿Cuánto vale la moneda de platade de Napoleón III Bonaparte de 1 franco del 1870. BB?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 1 franco del 1870. BB es de 140 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1 franco del 1870 con letras BB?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 1 franco del 1870 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1 franco del 1870. BB?

Para vender 1 franco del 1870, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

