FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940

1 franco 1856 D "Tipo 1853-1863" (Francia, Napoleón III Bonaparte)

Anverso 1 franco 1856 D "Tipo 1853-1863" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III BonaparteReverso 1 franco 1856 D "Tipo 1853-1863" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte

Foto hecha por: Dom Aukcyjny Numimarket.pl

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,900)
  • Peso5 g
  • Plata pura (0,1447 oz) 4,5 g
  • Diámetro23 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC1,227,141

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoNapoleón III Bonaparte
  • Valor nominal1 franco
  • Año1856
  • GobernanteNapoleón III Bonaparte
  • Casa de monedaLyon
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:55 USD
Gráfico de ventas en subastas 1 franco 1856 D "Tipo 1853-1863" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte
Precios de subastas (8)Variedades (3)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 1 franco de 1856 con marca de ceca D. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Napoleón III Bonaparte y fue acuñada en la ceca de Lyon. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 257 vendido en la subasta Chaponnière & Firmenich SA por CHF 400. La subasta tuvo lugar el 13 de noviembre de 2022.

Estado de conservación
Francia 1 franco 1856 D en subasta Numimarket - 23 de septiembre de 2025
VendedorNumimarket
Fecha23 de septiembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
30 $
Precio en la divisa de la subasta 110 PLN
Francia 1 franco 1856 D en subasta Coins NB - 14 de diciembre de 2024
Fecha14 de diciembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
16 $
Precio en la divisa de la subasta 15 EUR
Francia 1 franco 1856 D en subasta MDC Monaco - 30 de noviembre de 2024
VendedorMDC Monaco
Fecha30 de noviembre de 2024
ConservaciónF
Precio
******
Francia 1 franco 1856 D en subasta Numimarket - 19 de septiembre de 2024
VendedorNumimarket
Fecha19 de septiembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Francia 1 franco 1856 D en subasta Katz - 22 de diciembre de 2022
VendedorKatz
Fecha22 de diciembre de 2022
ConservaciónXF
Precio
******
Francia 1 franco 1856 D en subasta Numismatica Marcoccia - 3 de junio de 2022
VendedorNumismatica Marcoccia
Fecha3 de junio de 2022
ConservaciónVF
Precio
******
Francia 1 franco 1856 D en subasta WAG - 4 de enero de 2015
VendedorWAG
Fecha4 de enero de 2015
ConservaciónVF
Precio
******
Francia 1 franco 1856 D en subasta Numis.be - 25 de noviembre de 2012
VendedorNumis.be
Fecha25 de noviembre de 2012
ConservaciónVF
Precio
******
¿Cuánto vale la moneda de platade de Napoleón III Bonaparte de 1 franco del 1856. D?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 1 franco del 1856. D es de 55 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1 franco del 1856 con letras D?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 1 franco del 1856 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1 franco del 1856. D?

Para vender 1 franco del 1856, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
