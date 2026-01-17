flag
FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940

1 franco 1859 BB "Tipo 1853-1863" (Francia, Napoleón III Bonaparte)

Anverso 1 franco 1859 BB "Tipo 1853-1863" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III BonaparteReverso 1 franco 1859 BB "Tipo 1853-1863" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte

Foto hecha por: Auctiones GmbH

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,900)
  • Peso5 g
  • Plata pura (0,1447 oz) 4,5 g
  • Diámetro23 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC1,333,333

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoNapoleón III Bonaparte
  • Valor nominal1 franco
  • Año1859
  • GobernanteNapoleón III Bonaparte
  • Casa de monedaEstrasburgo
  • PropósitoCirculación
Aumente el valor de su moneda
Recomendamos la gradación NGC para sus monedas — refuerza la confianza y aumenta la atractividad
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:290 USD
Gráfico de ventas en subastas 1 franco 1859 BB "Tipo 1853-1863" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte
Precios de subastas (15)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 1 franco de 1859 con marca de ceca BB. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Napoleón III Bonaparte y fue acuñada en la ceca de Estrasburgo. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 31377 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 1560. La subasta tuvo lugar el 6 de septiembre de 2018.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 1 franco 1859 BB en subasta Stack's - 12 de septiembre de 2024
Francia 1 franco 1859 BB en subasta Stack's - 12 de septiembre de 2024
VendedorStack's
Fecha12 de septiembre de 2024
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
240 $
Precio en la divisa de la subasta 240 USD
Francia 1 franco 1859 BB en subasta Katz - 26 de julio de 2024
VendedorKatz
Fecha26 de julio de 2024
ConservaciónXF
Precio
55 $
Precio en la divisa de la subasta 51 EUR
Francia 1 franco 1859 BB en subasta San Martino - 31 de mayo de 2024
Francia 1 franco 1859 BB en subasta San Martino - 31 de mayo de 2024
VendedorSan Martino
Fecha31 de mayo de 2024
ConservaciónVF
Precio
Francia 1 franco 1859 BB en subasta Katz - 28 de diciembre de 2023
VendedorKatz
Fecha28 de diciembre de 2023
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1859 BB en subasta Heritage Eur - 17 de noviembre de 2023
VendedorHeritage Eur
Fecha17 de noviembre de 2023
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1859 BB en subasta MDC Monaco - 13 de octubre de 2023
VendedorMDC Monaco
Fecha13 de octubre de 2023
ConservaciónMS65 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1859 BB en subasta MDC Monaco - 22 de abril de 2023
VendedorMDC Monaco
Fecha22 de abril de 2023
ConservaciónMS66 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1859 BB en subasta Olivier Goujon - 21 de mayo de 2019
VendedorOlivier Goujon
Fecha21 de mayo de 2019
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1859 BB en subasta MDC Monaco - 1 de diciembre de 2017
VendedorMDC Monaco
Fecha1 de diciembre de 2017
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
Francia 1 franco 1859 BB en subasta iNumis - 7 de junio de 2016
VendedoriNumis
Fecha7 de junio de 2016
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1859 BB en subasta Heritage - 22 de septiembre de 2015
Francia 1 franco 1859 BB en subasta Heritage - 22 de septiembre de 2015
VendedorHeritage
Fecha22 de septiembre de 2015
ConservaciónMS61 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1859 BB en subasta Auctiones - 22 de febrero de 2015
VendedorAuctiones
Fecha22 de febrero de 2015
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1859 BB en subasta Auctiones - 23 de noviembre de 2014
VendedorAuctiones
Fecha23 de noviembre de 2014
ConservaciónUNC
Precio
Francia 1 franco 1859 BB en subasta Stack's - 8 de noviembre de 2013
Francia 1 franco 1859 BB en subasta Stack's - 8 de noviembre de 2013
VendedorStack's
Fecha8 de noviembre de 2013
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1859 BB en subasta Auctiones - 20 de octubre de 2013
VendedorAuctiones
Fecha20 de octubre de 2013
ConservaciónUNC
Precio

¿Cuánto vale la moneda de platade de Napoleón III Bonaparte de 1 franco del 1859. BB?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 1 franco del 1859. BB es de 290 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1 franco del 1859 con letras BB?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 1 franco del 1859 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1 franco del 1859. BB?

Para vender 1 franco del 1859, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
Catálogo de monedas del mundoCatálogo de monedas de FranciaCatálogo de monedas de Napoleón III BonaparteMonedas de Francia en 1859Todas monedas francesasfrancesas de plata monedas francesas monedas con valor nominal 1 francoSubastas numismáticas