flag
FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940

1 franco 1860 A "Tipo 1853-1863" (Francia, Napoleón III Bonaparte)

Anverso 1 franco 1860 A "Tipo 1853-1863" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III BonaparteReverso 1 franco 1860 A "Tipo 1853-1863" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte

Foto hecha por: Jean ELSEN & ses Fils s.a.

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,900)
  • Peso5 g
  • Plata pura (0,1447 oz) 4,5 g
  • Diámetro23 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC4,753,715

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoNapoleón III Bonaparte
  • Valor nominal1 franco
  • Año1860
  • GobernanteNapoleón III Bonaparte
  • Casa de monedaParís
  • PropósitoCirculación
Aumente el valor de su moneda
Recomendamos la gradación NGC para sus monedas — refuerza la confianza y aumenta la atractividad
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:140 USD
Gráfico de ventas en subastas 1 franco 1860 A "Tipo 1853-1863" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte
Precios de subastas (94)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 1 franco de 1860 con marca de ceca A. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Napoleón III Bonaparte y fue acuñada en la ceca de París. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 21677 vendido en la subasta Stack's Bowers por USD 6000. La subasta tuvo lugar el 16 de agosto de 2019.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 1 franco 1860 A en subasta Rio de la Plata - 19 de septiembre de 2025
VendedorRio de la Plata
Fecha19 de septiembre de 2025
ConservaciónXF
Precio
50 $
Precio en la divisa de la subasta 50 USD
Francia 1 franco 1860 A en subasta MDC Monaco - 31 de agosto de 2025
VendedorMDC Monaco
Fecha31 de agosto de 2025
ConservaciónXF
Precio
93 $
Precio en la divisa de la subasta 80 EUR
Francia 1 franco 1860 A en subasta MDC Monaco - 31 de agosto de 2025
VendedorMDC Monaco
Fecha31 de agosto de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1860 A en subasta Heritage Eur - 23 de mayo de 2025
VendedorHeritage Eur
Fecha23 de mayo de 2025
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1860 A en subasta Pruvost - 22 de febrero de 2025
VendedorPruvost
Fecha22 de febrero de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1860 A en subasta CHS Basel Numismatics - 12 de febrero de 2025
VendedorCHS Basel Numismatics
Fecha12 de febrero de 2025
ConservaciónUNC
Precio
Francia 1 franco 1860 A en subasta NumisCorner - 6 de diciembre de 2024
VendedorNumisCorner
Fecha6 de diciembre de 2024
ConservaciónMS63
Precio
Francia 1 franco 1860 A en subasta CHS Basel Numismatics - 4 de diciembre de 2024
VendedorCHS Basel Numismatics
Fecha4 de diciembre de 2024
ConservaciónUNC
Precio
Francia 1 franco 1860 A en subasta NumisCorner - 27 de septiembre de 2024
VendedorNumisCorner
Fecha27 de septiembre de 2024
ConservaciónXF40
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1860 A en subasta NumisCorner - 27 de septiembre de 2024
VendedorNumisCorner
Fecha27 de septiembre de 2024
ConservaciónAU55
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1860 A en subasta CHS Basel Numismatics - 10 de septiembre de 2024
VendedorCHS Basel Numismatics
Fecha10 de septiembre de 2024
ConservaciónUNC
Precio
Francia 1 franco 1860 A en subasta NumisCorner - 16 de junio de 2024
VendedorNumisCorner
Fecha16 de junio de 2024
ConservaciónAU50
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1860 A en subasta CHS Basel Numismatics - 6 de junio de 2024
VendedorCHS Basel Numismatics
Fecha6 de junio de 2024
ConservaciónUNC
Precio
Francia 1 franco 1860 A en subasta NumisCorner - 26 de abril de 2024
VendedorNumisCorner
Fecha26 de abril de 2024
ConservaciónAU55
Precio
Francia 1 franco 1860 A en subasta NumisCorner - 26 de abril de 2024
VendedorNumisCorner
Fecha26 de abril de 2024
ConservaciónXF40
Precio
Francia 1 franco 1860 A en subasta CHS Basel Numismatics - 9 de abril de 2024
VendedorCHS Basel Numismatics
Fecha9 de abril de 2024
ConservaciónUNC
Precio
Francia 1 franco 1860 A en subasta MDC Monaco - 9 de marzo de 2024
VendedorMDC Monaco
Fecha9 de marzo de 2024
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1860 A en subasta Heritage - 10 de diciembre de 2023
Francia 1 franco 1860 A en subasta Heritage - 10 de diciembre de 2023
VendedorHeritage
Fecha10 de diciembre de 2023
ConservaciónMS64 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1860 A en subasta Heritage - 10 de diciembre de 2023
VendedorHeritage
Fecha10 de diciembre de 2023
ConservaciónMS64 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1860 A en subasta VINCHON - 7 de diciembre de 2023
VendedorVINCHON
Fecha7 de diciembre de 2023
ConservaciónXF
Precio
Francia 1 franco 1860 A en subasta cgb.fr - 5 de diciembre de 2023
Vendedorcgb.fr
Fecha5 de diciembre de 2023
ConservaciónSin grado PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de platade de Napoleón III Bonaparte de 1 franco del 1860. A?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 1 franco del 1860. A es de 140 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1 franco del 1860 con letras A?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 1 franco del 1860 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1 franco del 1860. A?

Para vender 1 franco del 1860, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
Catálogo de monedas del mundoCatálogo de monedas de FranciaCatálogo de monedas de Napoleón III BonaparteMonedas de Francia en 1860Todas monedas francesasfrancesas de plata monedas francesas monedas con valor nominal 1 francoSubastas numismáticas