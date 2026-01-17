flag
FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940

1 franco 1856 BB "Tipo 1853-1863" (Francia, Napoleón III Bonaparte)

Anverso 1 franco 1856 BB "Tipo 1853-1863" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III BonaparteReverso 1 franco 1856 BB "Tipo 1853-1863" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,900)
  • Peso5 g
  • Plata pura (0,1447 oz) 4,5 g
  • Diámetro23 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC1,634,576

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoNapoleón III Bonaparte
  • Valor nominal1 franco
  • Año1856
  • GobernanteNapoleón III Bonaparte
  • Casa de monedaEstrasburgo
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:230 USD
Gráfico de ventas en subastas 1 franco 1856 BB "Tipo 1853-1863" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte
Precios de subastas (9)Variedades (3)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 1 franco de 1856 con marca de ceca BB. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Napoleón III Bonaparte y fue acuñada en la ceca de Estrasburgo. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 1060 vendido en la subasta MDC Monaco por EUR 750. La subasta tuvo lugar el 21 de abril de 2023.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 1 franco 1856 BB en subasta NumisCorner - 16 de junio de 2024
VendedorNumisCorner
Fecha16 de junio de 2024
ConservaciónAU55
Precio
60 $
Precio en la divisa de la subasta 56 EUR
Francia 1 franco 1856 BB en subasta cgb.fr - 23 de enero de 2024
Vendedorcgb.fr
Fecha23 de enero de 2024
ConservaciónAU
Precio
163 $
Precio en la divisa de la subasta 150 EUR
Francia 1 franco 1856 BB en subasta Künker - 17 de noviembre de 2023
VendedorKünker
Fecha17 de noviembre de 2023
ConservaciónAU
Precio
Francia 1 franco 1856 BB en subasta MDC Monaco - 22 de abril de 2023
VendedorMDC Monaco
Fecha22 de abril de 2023
ConservaciónMS66 NGC
Precio
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1856 BB en subasta iNumis - 5 de junio de 2018
VendedoriNumis
Fecha5 de junio de 2018
ConservaciónVF
Precio
Francia 1 franco 1856 BB en subasta Teutoburger - 27 de mayo de 2017
VendedorTeutoburger
Fecha27 de mayo de 2017
ConservaciónXF
Precio
Francia 1 franco 1856 BB en subasta Heritage - 29 de diciembre de 2016
VendedorHeritage
Fecha29 de diciembre de 2016
ConservaciónAU58 NGC
Precio
Francia 1 franco 1856 BB en subasta iNumis - 11 de octubre de 2016
VendedoriNumis
Fecha11 de octubre de 2016
ConservaciónXF
Precio
Francia 1 franco 1856 BB en subasta Heritage Eur - 29 de noviembre de 2014
VendedorHeritage Eur
Fecha29 de noviembre de 2014
ConservaciónUNC
Precio
¿Cuánto vale la moneda de platade de Napoleón III Bonaparte de 1 franco del 1856. BB?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 1 franco del 1856. BB es de 230 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1 franco del 1856 con letras BB?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 1 franco del 1856 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1 franco del 1856. BB?

Para vender 1 franco del 1856, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

