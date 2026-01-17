flag
FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940

1 franco 1867 K "Tipo 1866-1870" (Francia, Napoleón III Bonaparte)

Anverso 1 franco 1867 K "Tipo 1866-1870" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III BonaparteReverso 1 franco 1867 K "Tipo 1866-1870" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte

Foto hecha por: iNumis

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,835)
  • Peso5 g
  • Plata pura (0,1342 oz) 4,175 g
  • Diámetro23 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC6,113,698

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoNapoleón III Bonaparte
  • Valor nominal1 franco
  • Año1867
  • GobernanteNapoleón III Bonaparte
  • Casa de monedaBurdeos
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:810 USD
Gráfico de ventas en subastas 1 franco 1867 K "Tipo 1866-1870" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte
Precios de subastas (18)Variedades (3)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 1 franco de 1867 con marca de ceca K. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Napoleón III Bonaparte y fue acuñada en la ceca de Burdeos. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 1092 vendido en la subasta MDC Monaco por EUR 4000. La subasta tuvo lugar el 21 de abril de 2023.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 1 franco 1867 K en subasta NumisCorner - 15 de junio de 2024
VendedorNumisCorner
Fecha15 de junio de 2024
ConservaciónSin grado NGC
Precio
3430 $
Precio en la divisa de la subasta 3200 EUR
Francia 1 franco 1867 K en subasta Palombo - 27 de marzo de 2024
VendedorPalombo
Fecha27 de marzo de 2024
ConservaciónMS65 NGC
Precio
332 $
Precio en la divisa de la subasta 300 CHF
Francia 1 franco 1867 K en subasta Inasta - 8 de febrero de 2024
VendedorInasta
Fecha8 de febrero de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1867 K en subasta MDC Monaco - 10 de junio de 2023
VendedorMDC Monaco
Fecha10 de junio de 2023
ConservaciónAU
Precio
Francia 1 franco 1867 K en subasta MDC Monaco - 22 de abril de 2023
VendedorMDC Monaco
Fecha22 de abril de 2023
ConservaciónSin grado NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1867 K en subasta cgb.fr - 26 de abril de 2022
Vendedorcgb.fr
Fecha26 de abril de 2022
ConservaciónAU53
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1867 K en subasta cgb.fr - 27 de abril de 2021
Vendedorcgb.fr
Fecha27 de abril de 2021
ConservaciónUNC
Precio
Francia 1 franco 1867 K en subasta iNumis - 6 de octubre de 2020
VendedoriNumis
Fecha6 de octubre de 2020
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1867 K en subasta iNumis - 24 de noviembre de 2019
VendedoriNumis
Fecha24 de noviembre de 2019
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1867 K en subasta Numimarket - 23 de septiembre de 2019
VendedorNumimarket
Fecha23 de septiembre de 2019
ConservaciónMS64 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1867 K en subasta Rauch - 15 de septiembre de 2018
VendedorRauch
Fecha15 de septiembre de 2018
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1867 K en subasta MDC Monaco - 1 de diciembre de 2017
VendedorMDC Monaco
Fecha1 de diciembre de 2017
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1867 K en subasta MDC Monaco - 1 de diciembre de 2017
VendedorMDC Monaco
Fecha1 de diciembre de 2017
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1867 K en subasta iNumis - 11 de octubre de 2016
VendedoriNumis
Fecha11 de octubre de 2016
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1867 K en subasta iNumis - 7 de junio de 2016
VendedoriNumis
Fecha7 de junio de 2016
ConservaciónAU
Precio
Francia 1 franco 1867 K en subasta Numis.be - 24 de noviembre de 2012
VendedorNumis.be
Fecha24 de noviembre de 2012
ConservaciónAU
Precio
Francia 1 franco 1867 K en subasta Numis.be - 24 de noviembre de 2012
VendedorNumis.be
Fecha24 de noviembre de 2012
ConservaciónXF
Precio
Francia 1 franco 1867 K en subasta Monnaies d'Antan - 25 de noviembre de 2011
VendedorMonnaies d'Antan
Fecha25 de noviembre de 2011
ConservaciónF
Precio

¿Cuánto vale la moneda de platade de Napoleón III Bonaparte de 1 franco del 1867. K?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 1 franco del 1867. K es de 810 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1 franco del 1867 con letras K?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 1 franco del 1867 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1 franco del 1867. K?

Para vender 1 franco del 1867, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

