1 franco 1854 A "Tipo 1853-1863" (Francia, Napoleón III Bonaparte)

Anverso 1 franco 1854 A "Tipo 1853-1863" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III BonaparteReverso 1 franco 1854 A "Tipo 1853-1863" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte

Foto hecha por: Hess Divo

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,900)
  • Peso5 g
  • Plata pura (0,1447 oz) 4,5 g
  • Diámetro23 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC763,973

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoNapoleón III Bonaparte
  • Valor nominal1 franco
  • Año1854
  • GobernanteNapoleón III Bonaparte
  • Casa de monedaParís
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:510 USD
Precio promedio (PROOF):10000 USD
Gráfico de ventas en subastas 1 franco 1854 A "Tipo 1853-1863" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte
Precios de subastas (33)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 1 franco de 1854 con marca de ceca A. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Napoleón III Bonaparte y fue acuñada en la ceca de París. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 770 vendido en la subasta Maison Palombo por CHF 22000. La subasta tuvo lugar el 22 de octubre de 2016.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 1 franco 1854 A en subasta WAG - 11 de mayo de 2025
VendedorWAG
Fecha11 de mayo de 2025
ConservaciónAU55 NGC
Precio
Francia 1 franco 1854 A en subasta Stack's - 17 de enero de 2025
Francia 1 franco 1854 A en subasta Stack's - 17 de enero de 2025
VendedorStack's
Fecha17 de enero de 2025
ConservaciónPF66 PCGS
Precio
4000 $
Precio en la divisa de la subasta 4000 USD
Francia 1 franco 1854 A en subasta MDC Monaco - 4 de mayo de 2024
VendedorMDC Monaco
Fecha4 de mayo de 2024
ConservaciónMS64 NGC
Precio
Francia 1 franco 1854 A en subasta MDC Monaco - 3 de diciembre de 2023
VendedorMDC Monaco
Fecha3 de diciembre de 2023
ConservaciónXF
Precio
152 $
Precio en la divisa de la subasta 140 EUR
Francia 1 franco 1854 A en subasta MDC Monaco - 13 de octubre de 2023
VendedorMDC Monaco
Fecha13 de octubre de 2023
ConservaciónPF63 CAMEO NGC
Precio
Francia 1 franco 1854 A en subasta MDC Monaco - 11 de octubre de 2023
VendedorMDC Monaco
Fecha11 de octubre de 2023
ConservaciónPF66 PCGS
Precio
Francia 1 franco 1854 A en subasta Heritage Eur - 26 de mayo de 2023
VendedorHeritage Eur
Fecha26 de mayo de 2023
ConservaciónAU
Precio
Francia 1 franco 1854 A en subasta Olivier Goujon - 12 de mayo de 2023
VendedorOlivier Goujon
Fecha12 de mayo de 2023
ConservaciónAU
Precio
Francia 1 franco 1854 A en subasta Olivier Goujon - 23 de noviembre de 2021
VendedorOlivier Goujon
Fecha23 de noviembre de 2021
ConservaciónXF
Precio
Francia 1 franco 1854 A en subasta Stack's - 18 de agosto de 2021
Francia 1 franco 1854 A en subasta Stack's - 18 de agosto de 2021
VendedorStack's
Fecha18 de agosto de 2021
ConservaciónMS62 NGC
Precio
Francia 1 franco 1854 A en subasta cgb.fr - 3 de agosto de 2021
Vendedorcgb.fr
Fecha3 de agosto de 2021
ConservaciónSin grado GENI
Precio
Francia 1 franco 1854 A en subasta cgb.fr - 27 de julio de 2021
Vendedorcgb.fr
Fecha27 de julio de 2021
ConservaciónMS63 GENI
Precio
Francia 1 franco 1854 A en subasta iNumis - 9 de marzo de 2021
VendedoriNumis
Fecha9 de marzo de 2021
ConservaciónXF
Precio
Francia 1 franco 1854 A en subasta Palombo - 12 de diciembre de 2020
VendedorPalombo
Fecha12 de diciembre de 2020
ConservaciónMS67 PCGS
Precio
Francia 1 franco 1854 A en subasta Olivier Goujon - 19 de noviembre de 2019
VendedorOlivier Goujon
Fecha19 de noviembre de 2019
ConservaciónXF
Precio
Francia 1 franco 1854 A en subasta cgb.fr - 5 de marzo de 2019
Vendedorcgb.fr
Fecha5 de marzo de 2019
ConservaciónMS63 GENI
Precio
Francia 1 franco 1854 A en subasta Chaponnière - 21 de octubre de 2018
VendedorChaponnière
Fecha21 de octubre de 2018
ConservaciónMS67 PCGS
Precio
Francia 1 franco 1854 A en subasta DNW - 20 de septiembre de 2018
VendedorDNW
Fecha20 de septiembre de 2018
ConservaciónUNC
Precio
Francia 1 franco 1854 A en subasta Schulman - 1 de marzo de 2018
VendedorSchulman
Fecha1 de marzo de 2018
ConservaciónXF
Precio
Francia 1 franco 1854 A en subasta MDC Monaco - 1 de diciembre de 2017
VendedorMDC Monaco
Fecha1 de diciembre de 2017
ConservaciónXF
Precio
Francia 1 franco 1854 A en subasta Hess Divo - 30 de noviembre de 2017
VendedorHess Divo
Fecha30 de noviembre de 2017
ConservaciónUNC
Precio
¿Dónde comprar?
Francia 1 franco 1854 A en subasta Stephen Album - 25 de enero de 2026
VendedorStephen Album
Fecha25 de enero de 2026
ConservaciónMS64 PCGS
A la subasta

¿Cuánto vale la moneda de platade de Napoleón III Bonaparte de 1 franco del 1854. A?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 1 franco del 1854. A es de 510 USD para las monedas de acuñación regular y de 10000 USD para las monedas PROOF.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1 franco del 1854 con letras A?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 1 franco del 1854 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1 franco del 1854. A?

Para vender 1 franco del 1854, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

