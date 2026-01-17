flag
FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940

1 franco 1860 BB "Tipo 1853-1863" (Francia, Napoleón III Bonaparte)

Anverso 1 franco 1860 BB "Tipo 1853-1863" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III BonaparteReverso 1 franco 1860 BB "Tipo 1853-1863" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte

Foto hecha por: WAG online Auktionen oHG

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,900)
  • Peso5 g
  • Plata pura (0,1447 oz) 4,5 g
  • Diámetro23 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC2,675,615

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoNapoleón III Bonaparte
  • Valor nominal1 franco
  • Año1860
  • GobernanteNapoleón III Bonaparte
  • Casa de monedaEstrasburgo
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:330 USD
Gráfico de ventas en subastas 1 franco 1860 BB "Tipo 1853-1863" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte
Precios de subastas (25)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 1 franco de 1860 con marca de ceca BB. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Napoleón III Bonaparte y fue acuñada en la ceca de Estrasburgo. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 1065 vendido en la subasta MDC Monaco por EUR 1200. La subasta tuvo lugar el 21 de abril de 2023.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 1 franco 1860 BB en subasta Katz - 4 de enero de 2026
VendedorKatz
Fecha4 de enero de 2026
ConservaciónXF
Precio
43 $
Precio en la divisa de la subasta 37 EUR
Francia 1 franco 1860 BB en subasta cgb.fr - 23 de septiembre de 2025
Vendedorcgb.fr
Fecha23 de septiembre de 2025
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
708 $
Precio en la divisa de la subasta 600 EUR
Francia 1 franco 1860 BB en subasta Stack's - 12 de septiembre de 2024
VendedorStack's
Fecha12 de septiembre de 2024
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1860 BB en subasta WAG - 10 de marzo de 2024
VendedorWAG
Fecha10 de marzo de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1860 BB en subasta Olivier Goujon - 12 de mayo de 2023
VendedorOlivier Goujon
Fecha12 de mayo de 2023
ConservaciónXF
Precio
Francia 1 franco 1860 BB en subasta cgb.fr - 25 de abril de 2023
Vendedorcgb.fr
Fecha25 de abril de 2023
ConservaciónSin grado GENI
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1860 BB en subasta MDC Monaco - 22 de abril de 2023
VendedorMDC Monaco
Fecha22 de abril de 2023
ConservaciónMS66 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1860 BB en subasta cgb.fr - 6 de diciembre de 2022
Vendedorcgb.fr
Fecha6 de diciembre de 2022
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1860 BB en subasta cgb.fr - 14 de noviembre de 2022
Vendedorcgb.fr
Fecha14 de noviembre de 2022
ConservaciónSin grado PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1860 BB en subasta cgb.fr - 25 de octubre de 2022
Vendedorcgb.fr
Fecha25 de octubre de 2022
ConservaciónSin grado PCGS
Precio
Francia 1 franco 1860 BB en subasta WAG - 12 de junio de 2022
VendedorWAG
Fecha12 de junio de 2022
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1860 BB en subasta cgb.fr - 8 de marzo de 2022
Vendedorcgb.fr
Fecha8 de marzo de 2022
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1860 BB en subasta cgb.fr - 7 de diciembre de 2021
Vendedorcgb.fr
Fecha7 de diciembre de 2021
ConservaciónAU55
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1860 BB en subasta WAG - 10 de octubre de 2021
VendedorWAG
Fecha10 de octubre de 2021
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1860 BB en subasta iNumis - 9 de marzo de 2021
VendedoriNumis
Fecha9 de marzo de 2021
ConservaciónXF
Precio
Francia 1 franco 1860 BB en subasta iNumis - 5 de marzo de 2019
VendedoriNumis
Fecha5 de marzo de 2019
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1860 BB en subasta Grün - 14 de noviembre de 2018
VendedorGrün
Fecha14 de noviembre de 2018
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1860 BB en subasta iNumis - 9 de octubre de 2018
VendedoriNumis
Fecha9 de octubre de 2018
ConservaciónVF
Precio
Francia 1 franco 1860 BB en subasta iNumis - 7 de junio de 2017
VendedoriNumis
Fecha7 de junio de 2017
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1860 BB en subasta Russiancoin - 27 de octubre de 2016
VendedorRussiancoin
Fecha27 de octubre de 2016
ConservaciónSin grado
Precio
Francia 1 franco 1860 BB en subasta iNumis - 7 de junio de 2016
VendedoriNumis
Fecha7 de junio de 2016
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de platade de Napoleón III Bonaparte de 1 franco del 1860. BB?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 1 franco del 1860. BB es de 330 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1 franco del 1860 con letras BB?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 1 franco del 1860 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1 franco del 1860. BB?

Para vender 1 franco del 1860, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
