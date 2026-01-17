flag
FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940

1 franco 1868 BB "Tipo 1866-1870" (Francia, Napoleón III Bonaparte)

Anverso 1 franco 1868 BB "Tipo 1866-1870" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III BonaparteReverso 1 franco 1868 BB "Tipo 1866-1870" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte

Foto hecha por: Jean ELSEN & ses Fils s.a.

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,835)
  • Peso5 g
  • Plata pura (0,1342 oz) 4,175 g
  • Diámetro23 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC10,230,151

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoNapoleón III Bonaparte
  • Valor nominal1 franco
  • Año1868
  • GobernanteNapoleón III Bonaparte
  • Casa de monedaEstrasburgo
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:210 USD
Gráfico de ventas en subastas 1 franco 1868 BB "Tipo 1866-1870" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte
Precios de subastas (46)Variedades (3)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 1 franco de 1868 con marca de ceca BB. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Napoleón III Bonaparte y fue acuñada en la ceca de Estrasburgo. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 119 vendido en la subasta MDC Monaco por EUR 3200. La subasta tuvo lugar el 20 de mayo de 2017.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 1 franco 1868 BB en subasta Rare Coins - 19 de diciembre de 2025
VendedorRare Coins
Fecha19 de diciembre de 2025
ConservaciónMS63 CPRC
Precio
Francia 1 franco 1868 BB en subasta Numismatica Ferrarese - 18 de mayo de 2025
VendedorNumismatica Ferrarese
Fecha18 de mayo de 2025
ConservaciónVF
Precio
Francia 1 franco 1868 BB en subasta Coin Cabinet - 14 de mayo de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha14 de mayo de 2025
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
Francia 1 franco 1868 BB en subasta cgb.fr - 13 de mayo de 2025
Vendedorcgb.fr
Fecha13 de mayo de 2025
ConservaciónAU
Precio
166 $
Precio en la divisa de la subasta 150 EUR
Francia 1 franco 1868 BB en subasta Russiancoin - 23 de enero de 2025
VendedorRussiancoin
Fecha23 de enero de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
Francia 1 franco 1868 BB en subasta NumisCorner - 6 de diciembre de 2024
VendedorNumisCorner
Fecha6 de diciembre de 2024
ConservaciónAU50
Precio
1355 $
Precio en la divisa de la subasta 1280 EUR
Francia 1 franco 1868 BB en subasta Russiancoin - 17 de octubre de 2024
VendedorRussiancoin
Fecha17 de octubre de 2024
ConservaciónSin grado
Precio
Francia 1 franco 1868 BB en subasta Russiancoin - 3 de octubre de 2024
VendedorRussiancoin
Fecha3 de octubre de 2024
ConservaciónSin grado
Precio
Francia 1 franco 1868 BB en subasta NumisCorner - 27 de septiembre de 2024
VendedorNumisCorner
Fecha27 de septiembre de 2024
ConservaciónMS64 GENI
Precio
Francia 1 franco 1868 BB en subasta NumisCorner - 15 de junio de 2024
VendedorNumisCorner
Fecha15 de junio de 2024
ConservaciónMS64 GENI
Precio
Francia 1 franco 1868 BB en subasta Coins NB - 27 de abril de 2024
VendedorCoins NB
Fecha27 de abril de 2024
ConservaciónVF
Precio
Francia 1 franco 1868 BB en subasta Antivm Numismatica - 29 de diciembre de 2023
VendedorAntivm Numismatica
Fecha29 de diciembre de 2023
ConservaciónF
Precio
Francia 1 franco 1868 BB en subasta Inasta - 15 de noviembre de 2023
VendedorInasta
Fecha15 de noviembre de 2023
ConservaciónVF
Precio
Francia 1 franco 1868 BB en subasta Rio de la Plata - 15 de septiembre de 2023
VendedorRio de la Plata
Fecha15 de septiembre de 2023
ConservaciónVF
Precio
Francia 1 franco 1868 BB en subasta cgb.fr - 25 de abril de 2023
Vendedorcgb.fr
Fecha25 de abril de 2023
ConservaciónSin grado GENI
Precio
Francia 1 franco 1868 BB en subasta Coins NB - 26 de noviembre de 2022
VendedorCoins NB
Fecha26 de noviembre de 2022
ConservaciónAU55 NGC
Precio
Francia 1 franco 1868 BB en subasta Auctiones - 18 de septiembre de 2022
VendedorAuctiones
Fecha18 de septiembre de 2022
ConservaciónUNC
Precio
Francia 1 franco 1868 BB en subasta Ibrahim's Collectibles - 4 de septiembre de 2022
VendedorIbrahim's Collectibles
Fecha4 de septiembre de 2022
ConservaciónXF
Precio
Francia 1 franco 1868 BB en subasta Katz - 28 de julio de 2022
VendedorKatz
Fecha28 de julio de 2022
ConservaciónXF
Precio
Francia 1 franco 1868 BB en subasta Tauler & Fau - 29 de junio de 2022
VendedorTauler & Fau
Fecha29 de junio de 2022
ConservaciónMS62 NGC
Precio
Francia 1 franco 1868 BB en subasta cgb.fr - 26 de abril de 2022
Vendedorcgb.fr
Fecha26 de abril de 2022
ConservaciónVF
Precio
¿Cuánto vale la moneda de platade de Napoleón III Bonaparte de 1 franco del 1868. BB?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 1 franco del 1868. BB es de 210 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1 franco del 1868 con letras BB?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 1 franco del 1868 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1 franco del 1868. BB?

Para vender 1 franco del 1868, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

