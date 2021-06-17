FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940
1 franco 1861 A "Tipo 1853-1863" (Francia, Napoleón III Bonaparte)
Detalles técnicos
- MetalPlata (0,900)
- Peso5 g
- Plata pura (0,1447 oz) 4,5 g
- Diámetro23 mm
- CantoEstriado
- AlineaciónMoneda (↑↓)
- Tirada UNC2,012,000
Descripción
- PaísFrancia
- PeríodoNapoleón III Bonaparte
- Valor nominal1 franco
- Año1861
- GobernanteNapoleón III Bonaparte
- Casa de monedaParís
- PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:0 USD
Precios de subastas (0)Variedades (2)
Precios de subastas
Lo sentimos, no hay datos de ventas para esta moneda
¿Dónde vender la moneda de 1 franco del 1861. A?
Para vender 1 franco del 1861, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.
Secciones populares