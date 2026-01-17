FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940
1 franco 1868 K "Tipo 1866-1870" (Francia, Napoleón III Bonaparte)
Detalles técnicos
- MetalPlata (0,835)
- Peso5 g
- Plata pura (0,1342 oz) 4,175 g
- Diámetro23 mm
- CantoEstriado
- AlineaciónMoneda (↑↓)
- Tirada UNC22,000
Descripción
- PaísFrancia
- PeríodoNapoleón III Bonaparte
- Valor nominal1 franco
- Año1868
- GobernanteNapoleón III Bonaparte
- Casa de monedaBurdeos
- PropósitoCirculación
Precios de subastas
Lo sentimos, no hay datos de ventas para esta moneda
¿Dónde vender la moneda de 1 franco del 1868. K?
Para vender 1 franco del 1868, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.
