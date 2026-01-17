flag
FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940

1 franco 1870 A "Tipo 1866-1870" (Francia, Napoleón III Bonaparte)

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,835)
  • Peso5 g
  • Plata pura (0,1342 oz) 4,175 g
  • Diámetro23 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC788,000

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoNapoleón III Bonaparte
  • Valor nominal1 franco
  • Año1870
  • GobernanteNapoleón III Bonaparte
  • Casa de monedaParís
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:250 USD
Gráfico de ventas en subastas 1 franco 1870 A "Tipo 1866-1870" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte
Precios de subastas (2)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 1 franco de 1870 con marca de ceca A. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Napoleón III Bonaparte y fue acuñada en la ceca de París. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 48 vendido en la subasta Lugdunum GmbH por CHF 340000. La subasta tuvo lugar el 9 de junio de 2021.

Estado de conservación
Servicio
Francia 1 franco 1870 A en subasta Nihon - 12 de junio de 2022
VendedorNihon
Fecha12 de junio de 2022
ConservaciónSin grado PCGS
Precio
312 $
Precio en la divisa de la subasta 42000 JPY
Francia 1 franco 1870 A en subasta Bertolami - 5 de diciembre de 2021
VendedorBertolami
Fecha5 de diciembre de 2021
ConservaciónUNC
Precio
¿Cuánto vale la moneda de platade de Napoleón III Bonaparte de 1 franco del 1870. A?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 1 franco del 1870. A es de 250 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1 franco del 1870 con letras A?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 1 franco del 1870 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1 franco del 1870. A?

Para vender 1 franco del 1870, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

