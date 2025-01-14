flag
1 franco 1863 BB "Tipo 1853-1863" (Francia, Napoleón III Bonaparte)

Anverso 1 franco 1863 BB "Tipo 1853-1863" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III BonaparteReverso 1 franco 1863 BB "Tipo 1853-1863" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte

Foto hecha por: Monnaies d'Antan

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,900)
  • Peso5 g
  • Plata pura (0,1447 oz) 4,5 g
  • Diámetro23 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC54,173

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoNapoleón III Bonaparte
  • Valor nominal1 franco
  • Año1863
  • GobernanteNapoleón III Bonaparte
  • Casa de monedaEstrasburgo
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:630 USD
Gráfico de ventas en subastas 1 franco 1863 BB "Tipo 1853-1863" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte
Precios de subastas (7)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 1 franco de 1863 con marca de ceca BB. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Napoleón III Bonaparte y fue acuñada en la ceca de Estrasburgo. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 987540 vendido en la subasta cgb.fr por EUR 750. La subasta tuvo lugar el 14 de enero de 2025.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Francia 1 franco 1863 BB en subasta cgb.fr - 14 de enero de 2025
Vendedorcgb.fr
Fecha14 de enero de 2025
ConservaciónF
Precio
770 $
Precio en la divisa de la subasta 750 EUR
Francia 1 franco 1863 BB en subasta Monnaies d'Antan - 30 de mayo de 2020
VendedorMonnaies d'Antan
Fecha30 de mayo de 2020
ConservaciónVG
Precio
Francia 1 franco 1863 BB en subasta cgb.fr - 5 de marzo de 2019
Vendedorcgb.fr
Fecha5 de marzo de 2019
ConservaciónF12
Precio
Francia 1 franco 1863 BB en subasta DNW - 20 de septiembre de 2018
VendedorDNW
Fecha20 de septiembre de 2018
ConservaciónF
Precio
502 $
Precio en la divisa de la subasta 380 GBP
Francia 1 franco 1863 BB en subasta 51 Gallery - 17 de junio de 2016
Vendedor51 Gallery
Fecha17 de junio de 2016
ConservaciónF
Precio
Francia 1 franco 1863 BB en subasta iBelgica - 17 de junio de 2016
VendedoriBelgica
Fecha17 de junio de 2016
ConservaciónF
Precio
Francia 1 franco 1863 BB en subasta iBelgica - 29 de noviembre de 2014
VendedoriBelgica
Fecha29 de noviembre de 2014
ConservaciónVG
Precio

¿Cuánto vale la moneda de platade de Napoleón III Bonaparte de 1 franco del 1863. BB?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 1 franco del 1863. BB es de 630 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1 franco del 1863 con letras BB?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 1 franco del 1863 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1 franco del 1863. BB?

Para vender 1 franco del 1863, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

