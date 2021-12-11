flag
FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940

1 franco 1866 A "Tipo 1866-1870" (Francia, Napoleón III Bonaparte)

Anverso 1 franco 1866 A "Tipo 1866-1870" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III BonaparteReverso 1 franco 1866 A "Tipo 1866-1870" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte

Foto hecha por: Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,835)
  • Peso5 g
  • Plata pura (0,1342 oz) 4,175 g
  • Diámetro23 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC14,638,380

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoNapoleón III Bonaparte
  • Valor nominal1 franco
  • Año1866
  • GobernanteNapoleón III Bonaparte
  • Casa de monedaParís
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:95 USD
Gráfico de ventas en subastas 1 franco 1866 A "Tipo 1866-1870" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte
Precios de subastas (54)Variedades (3)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 1 franco de 1866 con marca de ceca A. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Napoleón III Bonaparte y fue acuñada en la ceca de París. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 488 vendido en la subasta Maison Palombo por CHF 2000. La subasta tuvo lugar el 12 de diciembre de 2020.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 1 franco 1866 A en subasta Russiancoin - 8 de enero de 2026
VendedorRussiancoin
Fecha8 de enero de 2026
ConservaciónSin grado
Precio
Francia 1 franco 1866 A en subasta cgb.fr - 18 de noviembre de 2025
Vendedorcgb.fr
Fecha18 de noviembre de 2025
ConservaciónSin grado ANACS
Precio
Francia 1 franco 1866 A en subasta Antivm Numismatica - 9 de noviembre de 2025
VendedorAntivm Numismatica
Fecha9 de noviembre de 2025
ConservaciónF
Precio
Francia 1 franco 1866 A en subasta Katz - 21 de septiembre de 2025
VendedorKatz
Fecha21 de septiembre de 2025
ConservaciónAU
Precio
53 $
Precio en la divisa de la subasta 45 EUR
Francia 1 franco 1866 A en subasta cgb.fr - 22 de julio de 2025
Vendedorcgb.fr
Fecha22 de julio de 2025
ConservaciónSin grado PCGS
Precio
246 $
Precio en la divisa de la subasta 210 EUR
Francia 1 franco 1866 A en subasta Katz - 19 de junio de 2025
VendedorKatz
Fecha19 de junio de 2025
ConservaciónAU
Precio
******
******
Francia 1 franco 1866 A en subasta Aphrodite Art Coins - 18 de mayo de 2025
VendedorAphrodite Art Coins
Fecha18 de mayo de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
******
Francia 1 franco 1866 A en subasta Stack's - 13 de marzo de 2025
VendedorStack's
Fecha13 de marzo de 2025
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
******
******
Francia 1 franco 1866 A en subasta Stack's - 25 de febrero de 2025
VendedorStack's
Fecha25 de febrero de 2025
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
******
******
Francia 1 franco 1866 A en subasta cgb.fr - 14 de enero de 2025
Vendedorcgb.fr
Fecha14 de enero de 2025
ConservaciónSin grado NGC
Precio
******
******
Francia 1 franco 1866 A en subasta cgb.fr - 10 de diciembre de 2024
Vendedorcgb.fr
Fecha10 de diciembre de 2024
ConservaciónSin grado NGC
Precio
******
******
Francia 1 franco 1866 A en subasta Stack's - 31 de octubre de 2024
VendedorStack's
Fecha31 de octubre de 2024
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
Francia 1 franco 1866 A en subasta Heritage Eur - 17 de noviembre de 2023
VendedorHeritage Eur
Fecha17 de noviembre de 2023
ConservaciónUNC
Precio
******
******
Francia 1 franco 1866 A en subasta Sima Srl - 26 de mayo de 2023
VendedorSima Srl
Fecha26 de mayo de 2023
ConservaciónUNC
Precio
******
******
Francia 1 franco 1866 A en subasta Katz - 23 de marzo de 2023
VendedorKatz
Fecha23 de marzo de 2023
ConservaciónXF
Precio
******
******
Francia 1 franco 1866 A en subasta Auctiones - 19 de marzo de 2023
VendedorAuctiones
Fecha19 de marzo de 2023
ConservaciónG
Precio
******
******
Francia 1 franco 1866 A en subasta GINZA - 11 de febrero de 2023
VendedorGINZA
Fecha11 de febrero de 2023
ConservaciónMS63 NGC
Precio
******
******
Francia 1 franco 1866 A en subasta Höhn - 12 de noviembre de 2022
VendedorHöhn
Fecha12 de noviembre de 2022
ConservaciónUNC
Precio
******
******
Francia 1 franco 1866 A en subasta Katz - 28 de julio de 2022
VendedorKatz
Fecha28 de julio de 2022
ConservaciónXF
Precio
******
******
Francia 1 franco 1866 A en subasta Ibrahim's Collectibles - 27 de febrero de 2022
VendedorIbrahim's Collectibles
Fecha27 de febrero de 2022
ConservaciónVF
Precio
******
******
Francia 1 franco 1866 A en subasta Aurea - 11 de diciembre de 2021
VendedorAurea
Fecha11 de diciembre de 2021
ConservaciónXF
Precio
******
******
¿Dónde comprar?
Francia 1 franco 1866 A en subasta Stephen Album - 25 de enero de 2026
VendedorStephen Album
Fecha25 de enero de 2026
ConservaciónMS63 PCGS
A la subasta

¿Cuánto vale la moneda de platade de Napoleón III Bonaparte de 1 franco del 1866. A?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 1 franco del 1866. A es de 95 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1 franco del 1866 con letras A?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 1 franco del 1866 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1 franco del 1866. A?

Para vender 1 franco del 1866, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
