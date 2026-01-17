flag
FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940

1 franco 1855 A "Tipo 1853-1863" (Francia, Napoleón III Bonaparte)

Anverso 1 franco 1855 A "Tipo 1853-1863" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III BonaparteReverso 1 franco 1855 A "Tipo 1853-1863" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte

Foto hecha por: Olivier Goujon Numismatique

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,900)
  • Peso5 g
  • Plata pura (0,1447 oz) 4,5 g
  • Diámetro23 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC757,000

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoNapoleón III Bonaparte
  • Valor nominal1 franco
  • Año1855
  • GobernanteNapoleón III Bonaparte
  • Casa de monedaParís
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:420 USD
Gráfico de ventas en subastas 1 franco 1855 A "Tipo 1853-1863" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte
Precios de subastas (20)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 1 franco de 1855 con marca de ceca A. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Napoleón III Bonaparte y fue acuñada en la ceca de París. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 31122 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 48000. La subasta tuvo lugar el 17 de agosto de 2023.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 1 franco 1855 A en subasta London Coin Centre Inc. - 11 de enero de 2026
VendedorLondon Coin Centre Inc.
Fecha11 de enero de 2026
ConservaciónVF
Precio
24 CAD
Precio en la divisa de la subasta 24 CAD
Francia 1 franco 1855 A en subasta Patrick Guillard Collection - 11 de julio de 2025
VendedorPatrick Guillard Collection
Fecha11 de julio de 2025
ConservaciónMS65
Precio
562 $
Precio en la divisa de la subasta 480 EUR
Francia 1 franco 1855 A en subasta Palombo - 11 de abril de 2025
VendedorPalombo
Fecha11 de abril de 2025
ConservaciónMS64 NGC
Precio
Francia 1 franco 1855 A en subasta Stack's - 25 de febrero de 2025
VendedorStack's
Fecha25 de febrero de 2025
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
Francia 1 franco 1855 A en subasta NumisCorner - 6 de diciembre de 2024
VendedorNumisCorner
Fecha6 de diciembre de 2024
ConservaciónAU50
Precio
Francia 1 franco 1855 A en subasta NumisCorner - 6 de diciembre de 2024
VendedorNumisCorner
Fecha6 de diciembre de 2024
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
Francia 1 franco 1855 A en subasta Stack's - 31 de octubre de 2024
VendedorStack's
Fecha31 de octubre de 2024
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
Francia 1 franco 1855 A en subasta MDC Monaco - 24 de octubre de 2024
VendedorMDC Monaco
Fecha24 de octubre de 2024
ConservaciónPF61 PCGS
Precio
Francia 1 franco 1855 A en subasta Monnaies d'Antan - 28 de mayo de 2023
VendedorMonnaies d'Antan
Fecha28 de mayo de 2023
ConservaciónVF
Precio
Francia 1 franco 1855 A en subasta Olivier Goujon - 12 de mayo de 2023
VendedorOlivier Goujon
Fecha12 de mayo de 2023
ConservaciónXF
Precio
Francia 1 franco 1855 A en subasta Olivier Goujon - 12 de mayo de 2023
VendedorOlivier Goujon
Fecha12 de mayo de 2023
ConservaciónXF
Precio
Francia 1 franco 1855 A en subasta Tauler & Fau - 6 de marzo de 2023
VendedorTauler & Fau
Fecha6 de marzo de 2023
ConservaciónXF
Precio
Francia 1 franco 1855 A en subasta cgb.fr - 6 de septiembre de 2022
Vendedorcgb.fr
Fecha6 de septiembre de 2022
ConservaciónAU
Precio
Francia 1 franco 1855 A en subasta Stephen Album - 25 de enero de 2020
VendedorStephen Album
Fecha25 de enero de 2020
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
Francia 1 franco 1855 A en subasta Olivier Goujon - 21 de mayo de 2019
VendedorOlivier Goujon
Fecha21 de mayo de 2019
ConservaciónXF
Precio
Francia 1 franco 1855 A en subasta iNumis - 7 de junio de 2016
VendedoriNumis
Fecha7 de junio de 2016
ConservaciónXF
Precio
Francia 1 franco 1855 A en subasta cgb.fr - 4 de diciembre de 2013
Vendedorcgb.fr
Fecha4 de diciembre de 2013
ConservaciónUNC
Precio
Francia 1 franco 1855 A en subasta Numis.be - 24 de noviembre de 2012
VendedorNumis.be
Fecha24 de noviembre de 2012
ConservaciónVF
Precio
Francia 1 franco 1855 A en subasta Heritage - 21 de septiembre de 2008
VendedorHeritage
Fecha21 de septiembre de 2008
ConservaciónAU
Precio
Francia 1 franco 1855 A en subasta UBS - 25 de enero de 2000
VendedorUBS
Fecha25 de enero de 2000
ConservaciónUNC
Precio

¿Cuánto vale la moneda de platade de Napoleón III Bonaparte de 1 franco del 1855. A?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 1 franco del 1855. A es de 420 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1 franco del 1855 con letras A?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 1 franco del 1855 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1 franco del 1855. A?

Para vender 1 franco del 1855, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

