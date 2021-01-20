flag
FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940

1 franco 1854 A "Tipo 1853-1863". Oro (Francia, Napoleón III Bonaparte)

Variedad: Oro

Anverso 1 franco 1854 A "Tipo 1853-1863" Oro - valor de la moneda de oro - Francia, Napoleón III BonaparteReverso 1 franco 1854 A "Tipo 1853-1863" Oro - valor de la moneda de oro - Francia, Napoleón III Bonaparte

Foto hecha por: Ira & Larry Goldberg

Detalles técnicos

  • MetalOro
  • CantoLiso

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoNapoleón III Bonaparte
  • Valor nominal1 franco
  • Año1854
  • GobernanteNapoleón III Bonaparte
  • Casa de monedaParís
  • PropósitoPrueba
Aumente el valor de su moneda
Recomendamos la gradación NGC para sus monedas — refuerza la confianza y aumenta la atractividad
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:2700 USD
Precio promedio (PROOF):16000 USD
Gráfico de ventas en subastas 1 franco 1854 A "Tipo 1853-1863" Oro - valor de la moneda de oro - Francia, Napoleón III Bonaparte
Precios de subastas (16)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 1 franco de 1854 con marca de ceca A. Oro. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Napoleón III Bonaparte y fue acuñada en la ceca de París. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 3934 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 9360000. La subasta tuvo lugar el 20 de enero de 2021.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Otros filtros
Francia 1 franco 1854 A en subasta Galleria Auctions Tokyo - 20 de septiembre de 2025
VendedorGalleria Auctions Tokyo
Fecha20 de septiembre de 2025
ConservaciónMS63 NGC
Precio
2433 $
Precio en la divisa de la subasta 360000 JPY
Francia 1 franco 1854 A en subasta Stack's - 14 de enero de 2019
Francia 1 franco 1854 A en subasta Stack's - 14 de enero de 2019
VendedorStack's
Fecha14 de enero de 2019
ConservaciónSP64 BN PCGS
Precio
240 $
Precio en la divisa de la subasta 240 USD
Francia 1 franco 1854 A en subasta iNumis - 5 de diciembre de 2018
VendedoriNumis
Fecha5 de diciembre de 2018
ConservaciónSP62 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1854 A en subasta Heritage - 8 de enero de 2018
Francia 1 franco 1854 A en subasta Heritage - 8 de enero de 2018
VendedorHeritage
Fecha8 de enero de 2018
ConservaciónPF64 CAMEO NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1854 A en subasta Heritage - 4 de enero de 2016
Francia 1 franco 1854 A en subasta Heritage - 4 de enero de 2016
VendedorHeritage
Fecha4 de enero de 2016
ConservaciónPF64 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1854 A en subasta Bolaffi - 19 de diciembre de 2015
VendedorBolaffi
Fecha19 de diciembre de 2015
ConservaciónSin grado
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1854 A en subasta Felzmann - 25 de junio de 2014
VendedorFelzmann
Fecha25 de junio de 2014
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1854 A en subasta Felzmann - 25 de junio de 2014
VendedorFelzmann
Fecha25 de junio de 2014
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1854 A en subasta Heritage - 16 de enero de 2014
Francia 1 franco 1854 A en subasta Heritage - 16 de enero de 2014
VendedorHeritage
Fecha16 de enero de 2014
ConservaciónPF64 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1854 A en subasta Künker - 22 de junio de 2011
VendedorKünker
Fecha22 de junio de 2011
ConservaciónPF65 ANA
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1854 A en subasta Heritage - 10 de enero de 2010
Francia 1 franco 1854 A en subasta Heritage - 10 de enero de 2010
VendedorHeritage
Fecha10 de enero de 2010
ConservaciónPROOF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1854 A en subasta Heritage - 1 de junio de 2007
Francia 1 franco 1854 A en subasta Heritage - 1 de junio de 2007
VendedorHeritage
Fecha1 de junio de 2007
ConservaciónMS63 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1854 A en subasta Goldberg - 30 de mayo de 2007
Francia 1 franco 1854 A en subasta Goldberg - 30 de mayo de 2007
VendedorGoldberg
Fecha30 de mayo de 2007
ConservaciónPF64 CAMEO NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1854 A en subasta Stack's - 12 de agosto de 2006
Francia 1 franco 1854 A en subasta Stack's - 12 de agosto de 2006
VendedorStack's
Fecha12 de agosto de 2006
ConservaciónSP67 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1854 A en subasta Heritage - 10 de enero de 2004
Francia 1 franco 1854 A en subasta Heritage - 10 de enero de 2004
VendedorHeritage
Fecha10 de enero de 2004
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1854 A en subasta Sotheby's - 1 de julio de 1982
Francia 1 franco 1854 A en subasta Sotheby's - 1 de julio de 1982
De colección Brand
VendedorSotheby's
Fecha1 de julio de 1982
ConservaciónPROOF
Precio

¿Cuánto vale la moneda de orode de Napoleón III Bonaparte de 1 franco del 1854. A?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de oro de 1 franco del 1854. A es de 2700 USD para las monedas de acuñación regular y de 16000 USD para las monedas PROOF.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1 franco del 1854 con letras A?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 1 franco del 1854 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1 franco del 1854. A?

Para vender 1 franco del 1854, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
Catálogo de monedas del mundoCatálogo de monedas de FranciaCatálogo de monedas de Napoleón III BonaparteMonedas de Francia en 1854Todas monedas francesasfrancesas de oro monedas francesas monedas con valor nominal 1 francoSubastas numismáticas