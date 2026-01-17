flag
FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940

1 franco 1867 BB "Tipo 1866-1870" (Francia, Napoleón III Bonaparte)

Anverso 1 franco 1867 BB "Tipo 1866-1870" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III BonaparteReverso 1 franco 1867 BB "Tipo 1866-1870" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte

Foto hecha por: Monnaies d'Antan

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,835)
  • Peso5 g
  • Plata pura (0,1342 oz) 4,175 g
  • Diámetro23 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC7,294,757

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoNapoleón III Bonaparte
  • Valor nominal1 franco
  • Año1867
  • GobernanteNapoleón III Bonaparte
  • Casa de monedaEstrasburgo
  • PropósitoCirculación
Aumente el valor de su moneda
Recomendamos la gradación NGC para sus monedas — refuerza la confianza y aumenta la atractividad
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:35 USD
Gráfico de ventas en subastas 1 franco 1867 BB "Tipo 1866-1870" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte
Precios de subastas (30)Variedades (3)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 1 franco de 1867 con marca de ceca BB. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Napoleón III Bonaparte y fue acuñada en la ceca de Estrasburgo. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 319 vendido en la subasta Maison Palombo por EUR 220. La subasta tuvo lugar el 8 de marzo de 2019.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 1 franco 1867 BB en subasta cgb.fr - 21 de octubre de 2025
Vendedorcgb.fr
Fecha21 de octubre de 2025
ConservaciónAU50
Precio
Francia 1 franco 1867 BB en subasta VL Nummus - 5 de abril de 2025
VendedorVL Nummus
Fecha5 de abril de 2025
ConservaciónAU
Precio
46 $
Precio en la divisa de la subasta 42 EUR
Francia 1 franco 1867 BB en subasta NumisCorner - 27 de septiembre de 2024
VendedorNumisCorner
Fecha27 de septiembre de 2024
ConservaciónMS63
Precio
69 $
Precio en la divisa de la subasta 62 EUR
Francia 1 franco 1867 BB en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 6 de agosto de 2024
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha6 de agosto de 2024
ConservaciónUNC
Precio
Francia 1 franco 1867 BB en subasta Nomisma Aste - 1 de mayo de 2024
Francia 1 franco 1867 BB en subasta Nomisma Aste - 1 de mayo de 2024
VendedorNomisma Aste
Fecha1 de mayo de 2024
ConservaciónUNC
Precio
Francia 1 franco 1867 BB en subasta NumisCorner - 26 de abril de 2024
VendedorNumisCorner
Fecha26 de abril de 2024
ConservaciónMS63
Precio
Francia 1 franco 1867 BB en subasta Rare Coins - 10 de febrero de 2024
VendedorRare Coins
Fecha10 de febrero de 2024
ConservaciónAU
Precio
Francia 1 franco 1867 BB en subasta Nomisma Aste - 24 de agosto de 2023
VendedorNomisma Aste
Fecha24 de agosto de 2023
ConservaciónUNC
Precio
Francia 1 franco 1867 BB en subasta Nomisma Aste - 4 de mayo de 2023
VendedorNomisma Aste
Fecha4 de mayo de 2023
ConservaciónUNC
Precio
Francia 1 franco 1867 BB en subasta Katz - 23 de marzo de 2023
VendedorKatz
Fecha23 de marzo de 2023
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1867 BB en subasta Aurea - 6 de octubre de 2022
VendedorAurea
Fecha6 de octubre de 2022
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1867 BB en subasta Katz - 28 de julio de 2022
VendedorKatz
Fecha28 de julio de 2022
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1867 BB en subasta Rio de la Plata - 19 de junio de 2022
VendedorRio de la Plata
Fecha19 de junio de 2022
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1867 BB en subasta Nomisma Aste - 14 de mayo de 2022
VendedorNomisma Aste
Fecha14 de mayo de 2022
ConservaciónUNC
Precio
Francia 1 franco 1867 BB en subasta cgb.fr - 7 de diciembre de 2021
Vendedorcgb.fr
Fecha7 de diciembre de 2021
ConservaciónMS60
Precio
Francia 1 franco 1867 BB en subasta cgb.fr - 28 de abril de 2020
Vendedorcgb.fr
Fecha28 de abril de 2020
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1867 BB en subasta Katz - 30 de noviembre de 2019
VendedorKatz
Fecha30 de noviembre de 2019
ConservaciónSin grado
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1867 BB en subasta Palombo - 8 de marzo de 2019
VendedorPalombo
Fecha8 de marzo de 2019
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1867 BB en subasta Katz - 23 de septiembre de 2018
VendedorKatz
Fecha23 de septiembre de 2018
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1867 BB en subasta London Coins - 3 de junio de 2018
VendedorLondon Coins
Fecha3 de junio de 2018
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1867 BB en subasta Heritage - 12 de abril de 2018
Francia 1 franco 1867 BB en subasta Heritage - 12 de abril de 2018
VendedorHeritage
Fecha12 de abril de 2018
ConservaciónMS64 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de platade de Napoleón III Bonaparte de 1 franco del 1867. BB?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 1 franco del 1867. BB es de 35 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1 franco del 1867 con letras BB?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 1 franco del 1867 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1 franco del 1867. BB?

Para vender 1 franco del 1867, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
Catálogo de monedas del mundoCatálogo de monedas de FranciaCatálogo de monedas de Napoleón III BonaparteMonedas de Francia en 1867Todas monedas francesasfrancesas de plata monedas francesas monedas con valor nominal 1 francoSubastas numismáticas