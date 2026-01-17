flag
FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940

1 franco 1868 A "Tipo 1866-1870" (Francia, Napoleón III Bonaparte)

Anverso 1 franco 1868 A "Tipo 1866-1870" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III BonaparteReverso 1 franco 1868 A "Tipo 1866-1870" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte

Foto hecha por: MDC Monaco

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,835)
  • Peso5 g
  • Plata pura (0,1342 oz) 4,175 g
  • Diámetro23 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC14,942,298

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoNapoleón III Bonaparte
  • Valor nominal1 franco
  • Año1868
  • GobernanteNapoleón III Bonaparte
  • Casa de monedaParís
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:170 USD
Gráfico de ventas en subastas 1 franco 1868 A "Tipo 1866-1870" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte
Precios de subastas (111)Variedades (3)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 1 franco de 1868 con marca de ceca A. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Napoleón III Bonaparte y fue acuñada en la ceca de París. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 30191 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 132000. La subasta tuvo lugar el 10 de enero de 2022.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 1 franco 1868 A en subasta Russiancoin - 8 de enero de 2026
VendedorRussiancoin
Fecha8 de enero de 2026
ConservaciónSin grado
Precio
Francia 1 franco 1868 A en subasta Katz - 4 de enero de 2026
VendedorKatz
Fecha4 de enero de 2026
ConservaciónSin grado GENI
Precio
60 $
Precio en la divisa de la subasta 51 EUR
Francia 1 franco 1868 A en subasta cgb.fr - 21 de octubre de 2025
Vendedorcgb.fr
Fecha21 de octubre de 2025
ConservaciónMS63
Precio
105 $
Precio en la divisa de la subasta 90 EUR
Francia 1 franco 1868 A en subasta Roschberg Mynthandel AS - 5 de octubre de 2025
VendedorRoschberg Mynthandel AS
Fecha5 de octubre de 2025
ConservaciónMS65
Precio
Francia 1 franco 1868 A en subasta cgb.fr - 23 de septiembre de 2025
Vendedorcgb.fr
Fecha23 de septiembre de 2025
ConservaciónSin grado NGC
Precio
Francia 1 franco 1868 A en subasta Pesek Auctions - 17 de septiembre de 2025
VendedorPesek Auctions
Fecha17 de septiembre de 2025
ConservaciónMS63 NGC
Precio
Francia 1 franco 1868 A en subasta Coins NB - 14 de junio de 2025
VendedorCoins NB
Fecha14 de junio de 2025
ConservaciónAU
Precio
Francia 1 franco 1868 A en subasta Coins NB - 14 de junio de 2025
VendedorCoins NB
Fecha14 de junio de 2025
ConservaciónVF
Precio
Francia 1 franco 1868 A en subasta Katz - 14 de enero de 2025
VendedorKatz
Fecha14 de enero de 2025
ConservaciónXF
Precio
Francia 1 franco 1868 A en subasta Heritage - 30 de diciembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha30 de diciembre de 2024
ConservaciónMS66 NGC
Precio
Francia 1 franco 1868 A en subasta Heritage - 30 de diciembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha30 de diciembre de 2024
ConservaciónMS66 NGC
Precio
Francia 1 franco 1868 A en subasta Coins NB - 5 de octubre de 2024
VendedorCoins NB
Fecha5 de octubre de 2024
ConservaciónUNC
Precio
Francia 1 franco 1868 A en subasta NumisCorner - 16 de junio de 2024
VendedorNumisCorner
Fecha16 de junio de 2024
ConservaciónMS63 GENI
Precio
Francia 1 franco 1868 A en subasta NumisCorner - 16 de junio de 2024
VendedorNumisCorner
Fecha16 de junio de 2024
ConservaciónMS60
Precio
Francia 1 franco 1868 A en subasta NumisCorner - 15 de junio de 2024
VendedorNumisCorner
Fecha15 de junio de 2024
ConservaciónDETAILS GENI
Precio
Francia 1 franco 1868 A en subasta Pruvost - 20 de abril de 2024
VendedorPruvost
Fecha20 de abril de 2024
ConservaciónF
Precio
Francia 1 franco 1868 A en subasta GMA Numismatica Napoli srl - 5 de abril de 2024
VendedorGMA Numismatica Napoli srl
Fecha5 de abril de 2024
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
Francia 1 franco 1868 A en subasta Nomisma - 24 de marzo de 2024
VendedorNomisma
Fecha24 de marzo de 2024
ConservaciónSin grado NGC
Precio
Francia 1 franco 1868 A en subasta Olivier Goujon - 5 de febrero de 2024
VendedorOlivier Goujon
Fecha5 de febrero de 2024
ConservaciónXF
Precio
Francia 1 franco 1868 A en subasta Coins NB - 16 de diciembre de 2023
VendedorCoins NB
Fecha16 de diciembre de 2023
ConservaciónMS63 NGC
Precio
Francia 1 franco 1868 A en subasta Pegasus Auctions - 26 de noviembre de 2023
VendedorPegasus Auctions
Fecha26 de noviembre de 2023
ConservaciónAU
Precio
¿Dónde comprar?
Francia 1 franco 1868 A en subasta Stephen Album - 25 de enero de 2026
VendedorStephen Album
Fecha25 de enero de 2026
ConservaciónMS63 PCGS
A la subasta

¿Cuánto vale la moneda de platade de Napoleón III Bonaparte de 1 franco del 1868. A?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 1 franco del 1868. A es de 170 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1 franco del 1868 con letras A?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 1 franco del 1868 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1 franco del 1868. A?

Para vender 1 franco del 1868, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

