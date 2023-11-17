flag
FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940

1 franco 1859 A "Tipo 1853-1863" (Francia, Napoleón III Bonaparte)

Anverso 1 franco 1859 A "Tipo 1853-1863" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III BonaparteReverso 1 franco 1859 A "Tipo 1853-1863" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte

Foto hecha por: Katz Auction

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,900)
  • Peso5 g
  • Plata pura (0,1447 oz) 4,5 g
  • Diámetro23 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC3,829,558

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoNapoleón III Bonaparte
  • Valor nominal1 franco
  • Año1859
  • GobernanteNapoleón III Bonaparte
  • Casa de monedaParís
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:260 USD
Gráfico de ventas en subastas 1 franco 1859 A "Tipo 1853-1863" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte
Precios de subastas (76)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 1 franco de 1859 con marca de ceca A. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Napoleón III Bonaparte y fue acuñada en la ceca de París. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 5968 vendido en la subasta Heritage Auctions Europe por EUR 8000. La subasta tuvo lugar el 28 de mayo de 2021.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 1 franco 1859 A en subasta MDC Monaco - 2 de octubre de 2025
VendedorMDC Monaco
Fecha2 de octubre de 2025
ConservaciónMS63 NGC
Precio
Francia 1 franco 1859 A en subasta Bid & Grow Auctions - 28 de septiembre de 2025
Francia 1 franco 1859 A en subasta Bid & Grow Auctions - 28 de septiembre de 2025
VendedorBid & Grow Auctions
Fecha28 de septiembre de 2025
ConservaciónUNC
Precio
Francia 1 franco 1859 A en subasta Coins NB - 14 de junio de 2025
VendedorCoins NB
Fecha14 de junio de 2025
ConservaciónAU
Precio
46 $
Precio en la divisa de la subasta 40 EUR
Francia 1 franco 1859 A en subasta Stack's - 12 de abril de 2025
Francia 1 franco 1859 A en subasta Stack's - 12 de abril de 2025
VendedorStack's
Fecha12 de abril de 2025
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
220 $
Precio en la divisa de la subasta 220 USD
Francia 1 franco 1859 A en subasta cgb.fr - 1 de abril de 2025
Vendedorcgb.fr
Fecha1 de abril de 2025
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1859 A en subasta Bid & Grow Auctions - 31 de marzo de 2025
Francia 1 franco 1859 A en subasta Bid & Grow Auctions - 31 de marzo de 2025
VendedorBid & Grow Auctions
Fecha31 de marzo de 2025
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1859 A en subasta cgb.fr - 14 de enero de 2025
Vendedorcgb.fr
Fecha14 de enero de 2025
ConservaciónMS60
Precio
Francia 1 franco 1859 A en subasta NumisCorner - 6 de diciembre de 2024
VendedorNumisCorner
Fecha6 de diciembre de 2024
ConservaciónMS60
Precio
Francia 1 franco 1859 A en subasta Bid & Grow Auctions - 11 de noviembre de 2024
Francia 1 franco 1859 A en subasta Bid & Grow Auctions - 11 de noviembre de 2024
VendedorBid & Grow Auctions
Fecha11 de noviembre de 2024
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1859 A en subasta MDC Monaco - 24 de octubre de 2024
VendedorMDC Monaco
Fecha24 de octubre de 2024
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1859 A en subasta Coins.ee - 6 de octubre de 2024
Francia 1 franco 1859 A en subasta Coins.ee - 6 de octubre de 2024
VendedorCoins.ee
Fecha6 de octubre de 2024
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1859 A en subasta NumisCorner - 27 de septiembre de 2024
VendedorNumisCorner
Fecha27 de septiembre de 2024
ConservaciónDETAILS GENI
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1859 A en subasta NumisCorner - 15 de junio de 2024
VendedorNumisCorner
Fecha15 de junio de 2024
ConservaciónMS62 GENI
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1859 A en subasta NumisCorner - 15 de junio de 2024
VendedorNumisCorner
Fecha15 de junio de 2024
ConservaciónDETAILS GENI
Precio
Francia 1 franco 1859 A en subasta Bid & Grow Auctions - 18 de mayo de 2024
Francia 1 franco 1859 A en subasta Bid & Grow Auctions - 18 de mayo de 2024
VendedorBid & Grow Auctions
Fecha18 de mayo de 2024
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1859 A en subasta Inasta - 1 de abril de 2024
Francia 1 franco 1859 A en subasta Inasta - 1 de abril de 2024
VendedorInasta
Fecha1 de abril de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1859 A en subasta MDC Monaco - 9 de marzo de 2024
VendedorMDC Monaco
Fecha9 de marzo de 2024
ConservaciónMS64 GENI
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1859 A en subasta Heritage - 10 de diciembre de 2023
VendedorHeritage
Fecha10 de diciembre de 2023
ConservaciónMS66 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1859 A en subasta Heritage - 10 de diciembre de 2023
Francia 1 franco 1859 A en subasta Heritage - 10 de diciembre de 2023
VendedorHeritage
Fecha10 de diciembre de 2023
ConservaciónMS66 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1859 A en subasta Numismática Leilões - 30 de noviembre de 2023
VendedorNumismática Leilões
Fecha30 de noviembre de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1859 A en subasta Künker - 17 de noviembre de 2023
VendedorKünker
Fecha17 de noviembre de 2023
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
¿Dónde comprar?
Francia 1 franco 1859 A en subasta Van Acker Coin Auctions - 7 de febrero de 2026
VendedorVan Acker Coin Auctions
Fecha7 de febrero de 2026
ConservaciónVF
A la subasta

¿Cuánto vale la moneda de platade de Napoleón III Bonaparte de 1 franco del 1859. A?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 1 franco del 1859. A es de 260 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1 franco del 1859 con letras A?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 1 franco del 1859 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1 franco del 1859. A?

Para vender 1 franco del 1859, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
