1 franco 1857 A "Tipo 1853-1863" (Francia, Napoleón III Bonaparte)

Anverso 1 franco 1857 A "Tipo 1853-1863" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III BonaparteReverso 1 franco 1857 A "Tipo 1853-1863" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte

Foto hecha por: Münzen Gut-Lynt GmbH

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,900)
  • Peso5 g
  • Plata pura (0,1447 oz) 4,5 g
  • Diámetro23 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC1,680,695

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoNapoleón III Bonaparte
  • Valor nominal1 franco
  • Año1857
  • GobernanteNapoleón III Bonaparte
  • Casa de monedaParís
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:50 USD
Gráfico de ventas en subastas 1 franco 1857 A "Tipo 1853-1863" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte
Precios de subastas (19)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 1 franco de 1857 con marca de ceca A. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Napoleón III Bonaparte y fue acuñada en la ceca de París. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 674 vendido en la subasta Chaponnière & Firmenich SA por CHF 19000. La subasta tuvo lugar el 19 de noviembre de 2023.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 1 franco 1857 A en subasta Patrick Guillard Collection - 15 de septiembre de 2025
VendedorPatrick Guillard Collection
Fecha15 de septiembre de 2025
ConservaciónAU50
Precio
Francia 1 franco 1857 A en subasta Künker - 24 de julio de 2025
VendedorKünker
Fecha24 de julio de 2025
ConservaciónXF
Precio
Francia 1 franco 1857 A en subasta Künker - 5 de diciembre de 2024
VendedorKünker
Fecha5 de diciembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
Francia 1 franco 1857 A en subasta Patrick Guillard Collection - 11 de noviembre de 2024
VendedorPatrick Guillard Collection
Fecha11 de noviembre de 2024
ConservaciónAU50
Precio
Francia 1 franco 1857 A en subasta Stack's - 31 de octubre de 2024
VendedorStack's
Fecha31 de octubre de 2024
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
140 $
Precio en la divisa de la subasta 140 USD
Francia 1 franco 1857 A en subasta Patrick Guillard Collection - 20 de febrero de 2024
VendedorPatrick Guillard Collection
Fecha20 de febrero de 2024
ConservaciónAU50
Precio
Francia 1 franco 1857 A en subasta Antivm Numismatica - 29 de diciembre de 2023
VendedorAntivm Numismatica
Fecha29 de diciembre de 2023
ConservaciónVF
Precio
34 $
Precio en la divisa de la subasta 31 EUR
Francia 1 franco 1857 A en subasta Künker - 8 de diciembre de 2023
VendedorKünker
Fecha8 de diciembre de 2023
ConservaciónXF
Precio
Francia 1 franco 1857 A en subasta Münzen Gut-Lynt - 25 de junio de 2023
VendedorMünzen Gut-Lynt
Fecha25 de junio de 2023
ConservaciónXF
Precio
Francia 1 franco 1857 A en subasta Olivier Goujon - 12 de mayo de 2023
VendedorOlivier Goujon
Fecha12 de mayo de 2023
ConservaciónXF
Precio
Francia 1 franco 1857 A en subasta iNumis - 10 de diciembre de 2019
VendedoriNumis
Fecha10 de diciembre de 2019
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
Francia 1 franco 1857 A en subasta MDC Monaco - 1 de diciembre de 2017
VendedorMDC Monaco
Fecha1 de diciembre de 2017
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
Francia 1 franco 1857 A en subasta iNumis - 10 de octubre de 2017
VendedoriNumis
Fecha10 de octubre de 2017
ConservaciónVF
Precio
Francia 1 franco 1857 A en subasta WAG - 3 de julio de 2016
VendedorWAG
Fecha3 de julio de 2016
ConservaciónAU
Precio
Francia 1 franco 1857 A en subasta cgb.fr - 4 de diciembre de 2013
Vendedorcgb.fr
Fecha4 de diciembre de 2013
ConservaciónUNC
Precio
Francia 1 franco 1857 A en subasta SINCONA - 16 de octubre de 2013
VendedorSINCONA
Fecha16 de octubre de 2013
ConservaciónAU
Precio
Francia 1 franco 1857 A en subasta iNumis - 11 de diciembre de 2012
VendedoriNumis
Fecha11 de diciembre de 2012
ConservaciónXF
Precio
Francia 1 franco 1857 A en subasta Monnaies d'Antan - 14 de mayo de 2011
VendedorMonnaies d'Antan
Fecha14 de mayo de 2011
ConservaciónXF
Precio
Francia 1 franco 1857 A en subasta Heritage - 14 de diciembre de 2010
VendedorHeritage
Fecha14 de diciembre de 2010
ConservaciónMS61 ANACS
Precio
¿Cuánto vale la moneda de platade de Napoleón III Bonaparte de 1 franco del 1857. A?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 1 franco del 1857. A es de 50 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1 franco del 1857 con letras A?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 1 franco del 1857 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1 franco del 1857. A?

Para vender 1 franco del 1857, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

