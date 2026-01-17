flag
FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940

1 franco 1858 A "Tipo 1853-1863" (Francia, Napoleón III Bonaparte)

Anverso 1 franco 1858 A "Tipo 1853-1863" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III BonaparteReverso 1 franco 1858 A "Tipo 1853-1863" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte

Foto hecha por: Olivier Goujon Numismatique

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,900)
  • Peso5 g
  • Plata pura (0,1447 oz) 4,5 g
  • Diámetro23 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC5,606,916

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoNapoleón III Bonaparte
  • Valor nominal1 franco
  • Año1858
  • GobernanteNapoleón III Bonaparte
  • Casa de monedaParís
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:170 USD
Precio promedio (PROOF):29000 USD
Gráfico de ventas en subastas 1 franco 1858 A "Tipo 1853-1863" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte
Precios de subastas (63)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 1 franco de 1858 con marca de ceca A. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Napoleón III Bonaparte y fue acuñada en la ceca de París. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 374 vendido en la subasta Maison Palombo por CHF 26000. La subasta tuvo lugar el 22 de enero de 2022.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 1 franco 1858 A en subasta San Martino - 6 de diciembre de 2025
VendedorSan Martino
Fecha6 de diciembre de 2025
ConservaciónUNC
Precio
128 $
Precio en la divisa de la subasta 110 EUR
Francia 1 franco 1858 A en subasta MDC Monaco - 31 de agosto de 2025
VendedorMDC Monaco
Fecha31 de agosto de 2025
ConservaciónXF
Precio
105 $
Precio en la divisa de la subasta 90 EUR
Francia 1 franco 1858 A en subasta cgb.fr - 13 de mayo de 2025
Vendedorcgb.fr
Fecha13 de mayo de 2025
ConservaciónSin grado PCGS
Precio
Francia 1 franco 1858 A en subasta NumisCorner - 6 de diciembre de 2024
VendedorNumisCorner
Fecha6 de diciembre de 2024
ConservaciónMS60
Precio
Francia 1 franco 1858 A en subasta MDC Monaco - 30 de noviembre de 2024
VendedorMDC Monaco
Fecha30 de noviembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
Francia 1 franco 1858 A en subasta Künker - 8 de noviembre de 2024
VendedorKünker
Fecha8 de noviembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
Francia 1 franco 1858 A en subasta Künker - 8 de noviembre de 2024
VendedorKünker
Fecha8 de noviembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
Francia 1 franco 1858 A en subasta Künker - 8 de noviembre de 2024
VendedorKünker
Fecha8 de noviembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
Francia 1 franco 1858 A en subasta MDC Monaco - 24 de octubre de 2024
VendedorMDC Monaco
Fecha24 de octubre de 2024
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
Francia 1 franco 1858 A en subasta cgb.fr - 24 de septiembre de 2024
Vendedorcgb.fr
Fecha24 de septiembre de 2024
ConservaciónSin grado GENI
Precio
Francia 1 franco 1858 A en subasta MDC Monaco - 4 de mayo de 2024
VendedorMDC Monaco
Fecha4 de mayo de 2024
ConservaciónMS64 NGC
Precio
Francia 1 franco 1858 A en subasta MDC Monaco - 9 de marzo de 2024
VendedorMDC Monaco
Fecha9 de marzo de 2024
ConservaciónXF
Precio
Francia 1 franco 1858 A en subasta MDC Monaco - 13 de octubre de 2023
VendedorMDC Monaco
Fecha13 de octubre de 2023
ConservaciónMS63 NGC
Precio
Francia 1 franco 1858 A en subasta MDC Monaco - 13 de octubre de 2023
VendedorMDC Monaco
Fecha13 de octubre de 2023
ConservaciónMS64 NGC
Precio
Francia 1 franco 1858 A en subasta MDC Monaco - 22 de abril de 2023
VendedorMDC Monaco
Fecha22 de abril de 2023
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
Francia 1 franco 1858 A en subasta MDC Monaco - 22 de abril de 2023
VendedorMDC Monaco
Fecha22 de abril de 2023
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
Francia 1 franco 1858 A en subasta GMA Numismatica Napoli srl - 24 de marzo de 2023
VendedorGMA Numismatica Napoli srl
Fecha24 de marzo de 2023
ConservaciónVF
Precio
Francia 1 franco 1858 A en subasta Katz - 22 de diciembre de 2022
VendedorKatz
Fecha22 de diciembre de 2022
ConservaciónXF
Precio
Francia 1 franco 1858 A en subasta Stack's - 8 de octubre de 2022
VendedorStack's
Fecha8 de octubre de 2022
ConservaciónMS66 PCGS
Precio
Francia 1 franco 1858 A en subasta Patrick Guillard Collection - 30 de septiembre de 2022
VendedorPatrick Guillard Collection
Fecha30 de septiembre de 2022
ConservaciónAU55
Precio
Francia 1 franco 1858 A en subasta Auctiones - 18 de septiembre de 2022
VendedorAuctiones
Fecha18 de septiembre de 2022
ConservaciónVF
Precio

¿Cuánto vale la moneda de platade de Napoleón III Bonaparte de 1 franco del 1858. A?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 1 franco del 1858. A es de 170 USD para las monedas de acuñación regular y de 29000 USD para las monedas PROOF.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1 franco del 1858 con letras A?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 1 franco del 1858 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1 franco del 1858. A?

Para vender 1 franco del 1858, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

