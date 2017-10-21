flag
1 franco 1866 K "Tipo 1866-1870" (Francia, Napoleón III Bonaparte)

Anverso 1 franco 1866 K "Tipo 1866-1870" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III BonaparteReverso 1 franco 1866 K "Tipo 1866-1870" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte

Foto hecha por: MARTÍ HERVERA S.L

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,835)
  • Peso5 g
  • Plata pura (0,1342 oz) 4,175 g
  • Diámetro23 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC1,402,285

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoNapoleón III Bonaparte
  • Valor nominal1 franco
  • Año1866
  • GobernanteNapoleón III Bonaparte
  • Casa de monedaBurdeos
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:170 USD
Gráfico de ventas en subastas 1 franco 1866 K "Tipo 1866-1870" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte
Precios de subastas (13)Variedades (3)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 1 franco de 1866 con marca de ceca K. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Napoleón III Bonaparte y fue acuñada en la ceca de Burdeos. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 788 vendido en la subasta Maison Palombo por CHF 750. La subasta tuvo lugar el 21 de octubre de 2017.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 1 franco 1866 K en subasta cgb.fr - 13 de enero de 2026
Vendedorcgb.fr
Fecha13 de enero de 2026
ConservaciónAU
Precio
163 $
Precio en la divisa de la subasta 140 EUR
Francia 1 franco 1866 K en subasta Katz - 26 de julio de 2024
VendedorKatz
Fecha26 de julio de 2024
ConservaciónXF
Precio
54 $
Precio en la divisa de la subasta 50 EUR
Francia 1 franco 1866 K en subasta Katz - 28 de diciembre de 2023
VendedorKatz
Fecha28 de diciembre de 2023
ConservaciónXF
Precio
******
******
Francia 1 franco 1866 K en subasta Spink - 7 de junio de 2021
VendedorSpink
Fecha7 de junio de 2021
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
Francia 1 franco 1866 K en subasta Spink - 19 de julio de 2019
VendedorSpink
Fecha19 de julio de 2019
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
Francia 1 franco 1866 K en subasta Cayón - 4 de octubre de 2018
VendedorCayón
Fecha4 de octubre de 2018
ConservaciónXF
Precio
******
******
Francia 1 franco 1866 K en subasta MDC Monaco - 1 de diciembre de 2017
VendedorMDC Monaco
Fecha1 de diciembre de 2017
ConservaciónXF
Precio
Francia 1 franco 1866 K en subasta Palombo - 22 de octubre de 2017
VendedorPalombo
Fecha22 de octubre de 2017
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
******
Francia 1 franco 1866 K en subasta Soler y Llach - 19 de septiembre de 2017
VendedorSoler y Llach
Fecha19 de septiembre de 2017
ConservaciónAU
Precio
******
******
Francia 1 franco 1866 K en subasta HERVERA - 19 de septiembre de 2017
VendedorHERVERA
Fecha19 de septiembre de 2017
ConservaciónUNC
Precio
******
******
Francia 1 franco 1866 K en subasta HERVERA - 15 de octubre de 2015
VendedorHERVERA
Fecha15 de octubre de 2015
ConservaciónXF
Precio
******
******
Francia 1 franco 1866 K en subasta Soler y Llach - 15 de octubre de 2015
VendedorSoler y Llach
Fecha15 de octubre de 2015
ConservaciónXF
Precio
******
******
Francia 1 franco 1866 K en subasta Grün - 15 de noviembre de 2013
VendedorGrün
Fecha15 de noviembre de 2013
ConservaciónXF
Precio
Francia 1 franco 1866 K en subasta Spink - 18 de enero de 2026
VendedorSpink
Fecha18 de enero de 2026
ConservaciónAU58 PCGS
A la subasta

¿Cuánto vale la moneda de platade de Napoleón III Bonaparte de 1 franco del 1866. K?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 1 franco del 1866. K es de 170 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1 franco del 1866 con letras K?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 1 franco del 1866 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1 franco del 1866. K?

Para vender 1 franco del 1866, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
