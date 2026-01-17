flag
Francia

1 franco 1869 A "Tipo 1866-1870" (Francia, Napoleón III Bonaparte)

Anverso 1 franco 1869 A "Tipo 1866-1870" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III BonaparteReverso 1 franco 1869 A "Tipo 1866-1870" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte

Foto hecha por: Tauler&Fau Subastas

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,835)
  • Peso5 g
  • Plata pura (0,1342 oz) 4,175 g
  • Diámetro23 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC3,723,271

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoNapoleón III Bonaparte
  • Valor nominal1 franco
  • Año1869
  • GobernanteNapoleón III Bonaparte
  • Casa de monedaParís
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:200 USD
Gráfico de ventas en subastas 1 franco 1869 A "Tipo 1866-1870" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte
Precios de subastas (27)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 1 franco de 1869 con marca de ceca A. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Napoleón III Bonaparte y fue acuñada en la ceca de París. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 42212 vendido en la subasta Stack's Bowers por USD 3000. La subasta tuvo lugar el 15 de octubre de 2025.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 1 franco 1869 A en subasta GMA Numismatica Napoli srl - 26 de septiembre de 2025
Francia 1 franco 1869 A en subasta GMA Numismatica Napoli srl - 26 de septiembre de 2025
VendedorGMA Numismatica Napoli srl
Fecha26 de septiembre de 2025
ConservaciónMS64 NGC
Precio
408 $
Precio en la divisa de la subasta 350 EUR
Francia 1 franco 1869 A en subasta NOONANS - 10 de diciembre de 2024
VendedorNOONANS
Fecha10 de diciembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
57 $
Precio en la divisa de la subasta 45 GBP
Francia 1 franco 1869 A en subasta Nomisma - 1 de abril de 2024
Francia 1 franco 1869 A en subasta Nomisma - 1 de abril de 2024
VendedorNomisma
Fecha1 de abril de 2024
ConservaciónSin grado NGC
Precio
Francia 1 franco 1869 A en subasta Nomisma Aste - 12 de noviembre de 2023
VendedorNomisma Aste
Fecha12 de noviembre de 2023
ConservaciónMS64 NGC
Precio
******
7 días gratis
Francia 1 franco 1869 A en subasta Nomisma Aste - 4 de mayo de 2023
VendedorNomisma Aste
Fecha4 de mayo de 2023
ConservaciónMS64 NGC
Precio
Francia 1 franco 1869 A en subasta Aurea - 6 de octubre de 2022
VendedorAurea
Fecha6 de octubre de 2022
ConservaciónXF
Precio
******
7 días gratis
Francia 1 franco 1869 A en subasta Aurora Numismatica - 9 de octubre de 2021
VendedorAurora Numismatica
Fecha9 de octubre de 2021
ConservaciónMS64 NGC
Precio
******
7 días gratis
Francia 1 franco 1869 A en subasta London Coins - 6 de junio de 2021
VendedorLondon Coins
Fecha6 de junio de 2021
ConservaciónUNC
Precio
******
7 días gratis
Francia 1 franco 1869 A en subasta Varesi - 24 de enero de 2021
VendedorVaresi
Fecha24 de enero de 2021
ConservaciónAU
Precio
******
7 días gratis
Francia 1 franco 1869 A en subasta Tosunidis Coin House - 27 de septiembre de 2020
VendedorTosunidis Coin House
Fecha27 de septiembre de 2020
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
******
7 días gratis
Francia 1 franco 1869 A en subasta Tosunidis Coin House - 28 de mayo de 2020
VendedorTosunidis Coin House
Fecha28 de mayo de 2020
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
Francia 1 franco 1869 A en subasta Tosunidis Coin House - 9 de marzo de 2020
VendedorTosunidis Coin House
Fecha9 de marzo de 2020
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
Francia 1 franco 1869 A en subasta cgb.fr - 28 de enero de 2020
Vendedorcgb.fr
Fecha28 de enero de 2020
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
******
7 días gratis
Francia 1 franco 1869 A en subasta Numismática Leilões - 18 de diciembre de 2019
VendedorNumismática Leilões
Fecha18 de diciembre de 2019
ConservaciónSin grado
Precio
******
7 días gratis
Francia 1 franco 1869 A en subasta Heritage - 27 de octubre de 2019
Francia 1 franco 1869 A en subasta Heritage - 27 de octubre de 2019
VendedorHeritage
Fecha27 de octubre de 2019
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
******
7 días gratis
Francia 1 franco 1869 A en subasta cgb.fr - 5 de marzo de 2019
Vendedorcgb.fr
Fecha5 de marzo de 2019
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
******
7 días gratis
Francia 1 franco 1869 A en subasta iNumis - 5 de junio de 2018
VendedoriNumis
Fecha5 de junio de 2018
ConservaciónAU
Precio
******
7 días gratis
Francia 1 franco 1869 A en subasta Tauler & Fau - 17 de mayo de 2017
VendedorTauler & Fau
Fecha17 de mayo de 2017
ConservaciónXF
Precio
******
7 días gratis
Francia 1 franco 1869 A en subasta Heritage - 23 de marzo de 2017
Francia 1 franco 1869 A en subasta Heritage - 23 de marzo de 2017
VendedorHeritage
Fecha23 de marzo de 2017
ConservaciónMS64 NGC
Precio
******
7 días gratis
Francia 1 franco 1869 A en subasta iNumis - 7 de junio de 2016
VendedoriNumis
Fecha7 de junio de 2016
ConservaciónAU
Precio
Francia 1 franco 1869 A en subasta Heritage - 1 de octubre de 2015
Francia 1 franco 1869 A en subasta Heritage - 1 de octubre de 2015
VendedorHeritage
Fecha1 de octubre de 2015
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
******
7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de platade de Napoleón III Bonaparte de 1 franco del 1869. A?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 1 franco del 1869. A es de 200 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1 franco del 1869 con letras A?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 1 franco del 1869 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1 franco del 1869. A?

Para vender 1 franco del 1869, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

