FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940

1 franco 1866 BB "Tipo 1866-1870" (Francia, Napoleón III Bonaparte)

Anverso 1 franco 1866 BB "Tipo 1866-1870" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III BonaparteReverso 1 franco 1866 BB "Tipo 1866-1870" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte

Foto hecha por: Monnaies d'Antan

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,835)
  • Peso5 g
  • Plata pura (0,1342 oz) 4,175 g
  • Diámetro23 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC7,203,960

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoNapoleón III Bonaparte
  • Valor nominal1 franco
  • Año1866
  • GobernanteNapoleón III Bonaparte
  • Casa de monedaEstrasburgo
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:90 USD
Gráfico de ventas en subastas 1 franco 1866 BB "Tipo 1866-1870" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte
Precios de subastas (62)Variedades (3)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 1 franco de 1866 con marca de ceca BB. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Napoleón III Bonaparte y fue acuñada en la ceca de Estrasburgo. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 789 vendido en la subasta Maison Palombo por CHF 650. La subasta tuvo lugar el 21 de octubre de 2017.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 1 franco 1866 BB en subasta Numismatica Ferrarese - 18 de mayo de 2025
VendedorNumismatica Ferrarese
Fecha18 de mayo de 2025
ConservaciónVF
Precio
Francia 1 franco 1866 BB en subasta WCN - 10 de abril de 2025
VendedorWCN
Fecha10 de abril de 2025
ConservaciónVF
Precio
23 $
Precio en la divisa de la subasta 90 PLN
Francia 1 franco 1866 BB en subasta Stephen Album - 24 de marzo de 2025
VendedorStephen Album
Fecha24 de marzo de 2025
ConservaciónUNC
Precio
90 $
Precio en la divisa de la subasta 90 USD
Francia 1 franco 1866 BB en subasta BERLINER MÜNZAUKTION - 22 de marzo de 2025
VendedorBERLINER MÜNZAUKTION
Fecha22 de marzo de 2025
ConservaciónAU
Precio
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1866 BB en subasta Russiancoin - 23 de enero de 2025
VendedorRussiancoin
Fecha23 de enero de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
Francia 1 franco 1866 BB en subasta Russiancoin - 3 de octubre de 2024
VendedorRussiancoin
Fecha3 de octubre de 2024
ConservaciónSin grado
Precio
Francia 1 franco 1866 BB en subasta NumisCorner - 27 de septiembre de 2024
VendedorNumisCorner
Fecha27 de septiembre de 2024
ConservaciónMS60
Precio
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1866 BB en subasta NumisCorner - 27 de septiembre de 2024
VendedorNumisCorner
Fecha27 de septiembre de 2024
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1866 BB en subasta NumisCorner - 15 de junio de 2024
VendedorNumisCorner
Fecha15 de junio de 2024
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
Francia 1 franco 1866 BB en subasta Emporium Hamburg - 16 de mayo de 2024
VendedorEmporium Hamburg
Fecha16 de mayo de 2024
ConservaciónXF
Precio
Francia 1 franco 1866 BB en subasta NumisCorner - 26 de abril de 2024
VendedorNumisCorner
Fecha26 de abril de 2024
ConservaciónMS60
Precio
Francia 1 franco 1866 BB en subasta Pruvost - 20 de abril de 2024
VendedorPruvost
Fecha20 de abril de 2024
ConservaciónVF
Precio
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1866 BB en subasta Eichsfelder Münzhandel - 21 de enero de 2024
VendedorEichsfelder Münzhandel
Fecha21 de enero de 2024
ConservaciónSin grado NGC
Precio
Francia 1 franco 1866 BB en subasta Künker - 8 de diciembre de 2023
VendedorKünker
Fecha8 de diciembre de 2023
ConservaciónXF
Precio
Francia 1 franco 1866 BB en subasta Katz - 24 de septiembre de 2023
VendedorKatz
Fecha24 de septiembre de 2023
ConservaciónUNC
Precio
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1866 BB en subasta Katz - 11 de junio de 2023
VendedorKatz
Fecha11 de junio de 2023
ConservaciónMS62 NGC
Precio
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1866 BB en subasta Wójcicki - 10 de marzo de 2023
VendedorWójcicki
Fecha10 de marzo de 2023
ConservaciónXF
Precio
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1866 BB en subasta Palombo - 28 de enero de 2023
VendedorPalombo
Fecha28 de enero de 2023
ConservaciónMS65 NGC
Precio
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1866 BB en subasta Numismática Leilões - 24 de enero de 2023
VendedorNumismática Leilões
Fecha24 de enero de 2023
ConservaciónVF
Precio
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1866 BB en subasta VL Nummus - 15 de enero de 2023
VendedorVL Nummus
Fecha15 de enero de 2023
ConservaciónMS62 NGC
Precio
Francia 1 franco 1866 BB en subasta cgb.fr - 6 de diciembre de 2022
Vendedorcgb.fr
Fecha6 de diciembre de 2022
ConservaciónSin grado PCGS
Precio
¿Cuánto vale la moneda de platade de Napoleón III Bonaparte de 1 franco del 1866. BB?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 1 franco del 1866. BB es de 90 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1 franco del 1866 con letras BB?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 1 franco del 1866 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1 franco del 1866. BB?

Para vender 1 franco del 1866, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

