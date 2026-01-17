1 franco 1852 A (Francia, Napoleón III Bonaparte)
Foto hecha por: Jean ELSEN & ses Fils s.a.
Detalles técnicos
- MetalPlata (0,900)
- Peso5 g
- Plata pura (0,1447 oz) 4,5 g
- Diámetro23 mm
- AlineaciónMoneda (↑↓)
- Tirada UNC1,015,402
Descripción
- PaísFrancia
- PeríodoNapoleón III Bonaparte
- Valor nominal1 franco
- Año1852
- GobernanteNapoleón III Bonaparte
- Casa de monedaParís
- PropósitoCirculación
Precios de subastas
Descubra el valor actual de la moneda francesa de 1 franco de 1852 con marca de ceca A. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Napoleón III Bonaparte y fue acuñada en la ceca de París. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 431 vendido en la subasta Maison Palombo por CHF 16000. La subasta tuvo lugar el 20 de octubre de 2018.
¿Cuánto vale la moneda de platade de Napoleón III Bonaparte de 1 franco del 1852. A?
Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 1 franco del 1852. A es de 300 USD para las monedas de acuñación regular y de 4600 USD para las monedas PROOF.
¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1 franco del 1852 con letras A?
La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 1 franco del 1852 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.
¿Dónde vender la moneda de 1 franco del 1852. A?
Para vender 1 franco del 1852, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.