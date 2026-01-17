flag
FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940

1 franco 1852 A (Francia, Napoleón III Bonaparte)

Anverso 1 franco 1852 A - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III BonaparteReverso 1 franco 1852 A - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte

Foto hecha por: Jean ELSEN & ses Fils s.a.

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,900)
  • Peso5 g
  • Plata pura (0,1447 oz) 4,5 g
  • Diámetro23 mm
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC1,015,402

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoNapoleón III Bonaparte
  • Valor nominal1 franco
  • Año1852
  • GobernanteNapoleón III Bonaparte
  • Casa de monedaParís
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:300 USD
Precio promedio (PROOF):4600 USD
Gráfico de ventas en subastas 1 franco 1852 A - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte
Precios de subastas (185)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 1 franco de 1852 con marca de ceca A. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Napoleón III Bonaparte y fue acuñada en la ceca de París. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 431 vendido en la subasta Maison Palombo por CHF 16000. La subasta tuvo lugar el 20 de octubre de 2018.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 1 franco 1852 A en subasta MDC Monaco - 2 de octubre de 2025
VendedorMDC Monaco
Fecha2 de octubre de 2025
ConservaciónMS67 PCGS
Precio
1408 $
Precio en la divisa de la subasta 1200 EUR
Francia 1 franco 1852 A en subasta Künker - 19 de septiembre de 2025
VendedorKünker
Fecha19 de septiembre de 2025
ConservaciónAU
Precio
295 $
Precio en la divisa de la subasta 250 EUR
Francia 1 franco 1852 A en subasta WCN - 18 de septiembre de 2025
VendedorWCN
Fecha18 de septiembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
Precio
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1852 A en subasta MDC Monaco - 31 de agosto de 2025
VendedorMDC Monaco
Fecha31 de agosto de 2025
ConservaciónAU
Precio
Precio
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1852 A en subasta Heritage - 4 de agosto de 2025
VendedorHeritage
Fecha4 de agosto de 2025
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
Precio
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1852 A en subasta MDC Monaco - 28 de junio de 2025
VendedorMDC Monaco
Fecha28 de junio de 2025
ConservaciónVF
Precio
Precio
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1852 A en subasta ALDE Auction - 25 de junio de 2025
VendedorALDE Auction
Fecha25 de junio de 2025
ConservaciónXF
Precio
Precio
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1852 A en subasta Jean ELSEN - 14 de junio de 2025
VendedorJean ELSEN
Fecha14 de junio de 2025
ConservaciónXF
Precio
Precio
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1852 A en subasta Beaussant Lefèvre - 11 de junio de 2025
VendedorBeaussant Lefèvre
Fecha11 de junio de 2025
ConservaciónAU
Precio
Francia 1 franco 1852 A en subasta MDC Monaco - 5 de junio de 2025
VendedorMDC Monaco
Fecha5 de junio de 2025
ConservaciónMS66 PCGS
Precio
Precio
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1852 A en subasta MDC Monaco - 5 de junio de 2025
VendedorMDC Monaco
Fecha5 de junio de 2025
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
Precio
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1852 A en subasta Heritage Eur - 23 de mayo de 2025
VendedorHeritage Eur
Fecha23 de mayo de 2025
ConservaciónAU
Precio
Precio
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1852 A en subasta MDC Monaco - 15 de marzo de 2025
VendedorMDC Monaco
Fecha15 de marzo de 2025
ConservaciónXF
Precio
Precio
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1852 A en subasta MDC Monaco - 15 de marzo de 2025
VendedorMDC Monaco
Fecha15 de marzo de 2025
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
Precio
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1852 A en subasta Pruvost - 22 de febrero de 2025
VendedorPruvost
Fecha22 de febrero de 2025
ConservaciónAU
Precio
Precio
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1852 A en subasta Stack's - 17 de enero de 2025
VendedorStack's
Fecha17 de enero de 2025
ConservaciónPF67 PCGS
Precio
Francia 1 franco 1852 A en subasta Rio de la Plata - 13 de diciembre de 2024
VendedorRio de la Plata
Fecha13 de diciembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
Precio
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1852 A en subasta MDC Monaco - 30 de noviembre de 2024
VendedorMDC Monaco
Fecha30 de noviembre de 2024
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
Precio
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1852 A en subasta MDC Monaco - 30 de noviembre de 2024
VendedorMDC Monaco
Fecha30 de noviembre de 2024
ConservaciónF
Precio
Precio
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1852 A en subasta Jean ELSEN - 16 de noviembre de 2024
VendedorJean ELSEN
Fecha16 de noviembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
Francia 1 franco 1852 A en subasta Pesek Auctions - 7 de noviembre de 2024
VendedorPesek Auctions
Fecha7 de noviembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
Precio
Mostrar precios7 días gratis
¿Dónde comprar?
Francia 1 franco 1852 A en subasta Stephen Album - 25 de enero de 2026
VendedorStephen Album
Fecha25 de enero de 2026
ConservaciónMS62 PCGS
A la subasta

¿Cuánto vale la moneda de platade de Napoleón III Bonaparte de 1 franco del 1852. A?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 1 franco del 1852. A es de 300 USD para las monedas de acuñación regular y de 4600 USD para las monedas PROOF.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1 franco del 1852 con letras A?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 1 franco del 1852 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1 franco del 1852. A?

Para vender 1 franco del 1852, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
