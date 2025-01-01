FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940
Srebrne monety 5 franków Napoleon III - Francja
5 franków 1852
RokZnakOpisNaklad UNCSprzedażySprzedaży1852A16,166,66478071852BB41,377120
5 franków 1854-1859
5 franków 1861-1870
RokZnakOpisNaklad UNCSprzedażySprzedaży1861A22,0980471862A27,8190241862Bez mennicy-0121863A14,9970171864A32,1680131865A24,577071865BB72,5571201866A37,8930321867A6,586,44232321867BB4,223,87011651868A6,633,99812341868BB12,090,11234241869A2,055,89101051869BB9,596,96633031870A6,620,29713211870BB2,054,7640157
