5 franków 1856 A "Typ 1854-1859" (Francja, Napoleon III)

Awers monety - 5 franków 1856 A "Typ 1854-1859" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon IIIRewers monety - 5 franków 1856 A "Typ 1854-1859" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III

Zdjęcie: MDC Monaco

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,900)
  • Waga25 g
  • Czystego srebra (0,7234 oz) 22,5 g
  • Średnica37 mm
  • RantNapis
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC4,682,964

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresNapoleon III
  • Nominał5 franków
  • Rok1856
  • WładcaNapoleon III (Cesarz Francuzów)
  • MennicaParyż
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:360 USD
Średnia cena (PROOF):7500 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 5 franków 1856 A "Typ 1854-1859" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III
Ceny na aukcjach (221)Odmiany (3)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 5 franków 1856 ze znakiem A. Jest to srebrna moneta z okresu Napoleon III. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 263 z aukcji MDC Monaco której łączna cena osiągnęła 16 000 EUR. Licytacja odbyła się 11 października 2023.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 5 franków 1856 A na aukcji Ibrahim's Collectibles - 21 grudnia 2025
SprzedawcaIbrahim's Collectibles
Data21 grudnia 2025
StanVF
Cena
42 $
Cena w walucie aukcji 36 EUR
Francja 5 franków 1856 A na aukcji Ibrahim's Collectibles - 21 grudnia 2025
SprzedawcaIbrahim's Collectibles
Data21 grudnia 2025
StanVF
Cena
48 $
Cena w walucie aukcji 41 EUR
Francja 5 franków 1856 A na aukcji Ibrahim's Collectibles - 21 grudnia 2025
SprzedawcaIbrahim's Collectibles
Data21 grudnia 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1856 A na aukcji Monnaies d'Antan - 22 listopada 2025
SprzedawcaMonnaies d'Antan
Data22 listopada 2025
StanAU55 PCGS
Cena
Francja 5 franków 1856 A na aukcji Katz - 16 listopada 2025
SprzedawcaKatz
Data16 listopada 2025
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1856 A na aukcji Pesek Auctions - 15 października 2025
Francja 5 franków 1856 A na aukcji Pesek Auctions - 15 października 2025
SprzedawcaPesek Auctions
Data15 października 2025
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1856 A na aukcji MDC Monaco - 2 października 2025
SprzedawcaMDC Monaco
Data2 października 2025
StanMS63 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1856 A na aukcji Stack's - 29 sierpnia 2025
Francja 5 franków 1856 A na aukcji Stack's - 29 sierpnia 2025
SprzedawcaStack's
Data29 sierpnia 2025
StanMS64 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1856 A na aukcji WCN - 3 lipca 2025
SprzedawcaWCN
Data3 lipca 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1856 A na aukcji MDC Monaco - 5 czerwca 2025
SprzedawcaMDC Monaco
Data5 czerwca 2025
StanMS64 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1856 A na aukcji Coins NB - 17 maja 2025
SprzedawcaCoins NB
Data17 maja 2025
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1856 A na aukcji Coins NB - 29 marca 2025
SprzedawcaCoins NB
Data29 marca 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1856 A na aukcji Numisbalt - 9 lutego 2025
SprzedawcaNumisbalt
Data9 lutego 2025
StanBrak oceny
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1856 A na aukcji Aureo & Calicó - 22 stycznia 2025
SprzedawcaAureo & Calicó
Data22 stycznia 2025
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1856 A na aukcji Chaponnière - 8 grudnia 2024
SprzedawcaChaponnière
Data8 grudnia 2024
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1856 A na aukcji NumisCorner - 6 grudnia 2024
SprzedawcaNumisCorner
Data6 grudnia 2024
StanVF20
Cena
Francja 5 franków 1856 A na aukcji NumisCorner - 6 grudnia 2024
SprzedawcaNumisCorner
Data6 grudnia 2024
StanAU50
Cena
Francja 5 franków 1856 A na aukcji Stack's - 31 października 2024
Francja 5 franków 1856 A na aukcji Stack's - 31 października 2024
SprzedawcaStack's
Data31 października 2024
StanDETAILS PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1856 A na aukcji V. GADOURY - 26 października 2024
SprzedawcaV. GADOURY
Data26 października 2024
StanMS63 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1856 A na aukcji Nomisma - 23 października 2024
Francja 5 franków 1856 A na aukcji Nomisma - 23 października 2024
SprzedawcaNomisma
Data23 października 2024
StanXF
Cena
Francja 5 franków 1856 A na aukcji Numismatica Picena - 18 października 2024
Francja 5 franków 1856 A na aukcji Numismatica Picena - 18 października 2024
SprzedawcaNumismatica Picena
Data18 października 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Gdzie kupić?
Francja 5 franków 1856 A na aukcji Van Acker Coin Auctions - 7 lutego 2026
SprzedawcaVan Acker Coin Auctions
Data7 lutego 2026
StanVF
Do aukcji

Ile kosztuje srebrna moneta 5 franków 1856 A z okresu Napoleon III?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 5 franków 1856 Napoleon III ze znakiem A wynosi 360 USD dla emisji obiegowej oraz 7500 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 5 franków 1856 z literami A?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 5 franków 1856 z literami A opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 5 franków z datą 1856 i znakiem A?

Aby sprzedać 5 franków 1856 A, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
