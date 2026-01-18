flag
FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

5 franków 1856 D "Typ 1854-1859" (Francja, Napoleon III)

Awers monety - 5 franków 1856 D "Typ 1854-1859" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon IIIRewers monety - 5 franków 1856 D "Typ 1854-1859" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III

Zdjęcie: MDC Monaco

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,900)
  • Waga25 g
  • Czystego srebra (0,7234 oz) 22,5 g
  • Średnica37 mm
  • RantNapis
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC1,758,235

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresNapoleon III
  • Nominał5 franków
  • Rok1856
  • WładcaNapoleon III (Cesarz Francuzów)
  • MennicaLyon
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:220 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 5 franków 1856 D "Typ 1854-1859" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III
Ceny na aukcjach (61)Odmiany (3)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 5 franków 1856 ze znakiem D. Jest to srebrna moneta z okresu Napoleon III. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 30225 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 11 163 USD. Licytacja odbyła się 3 sierpnia 2017.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 5 franków 1856 D na aukcji Dom Aukcyjny Art Magnat - 28 listopada 2025
SprzedawcaDom Aukcyjny Art Magnat
Data28 listopada 2025
StanXF
Cena
43 $
Cena w walucie aukcji 155 PLN
Francja 5 franków 1856 D na aukcji Klondike Auction - 29 października 2025
SprzedawcaKlondike Auction
Data29 października 2025
StanVF
Cena
40 $
Cena w walucie aukcji 34 EUR
Francja 5 franków 1856 D na aukcji Stack's - 29 sierpnia 2025
SprzedawcaStack's
Data29 sierpnia 2025
StanMS63 NGC
Cena
Francja 5 franków 1856 D na aukcji Dom Aukcyjny Art Magnat - 23 maja 2025
Francja 5 franków 1856 D na aukcji Dom Aukcyjny Art Magnat - 23 maja 2025
SprzedawcaDom Aukcyjny Art Magnat
Data23 maja 2025
StanVF
Cena
Francja 5 franków 1856 D na aukcji MDC Monaco - 15 marca 2025
SprzedawcaMDC Monaco
Data15 marca 2025
StanF
Cena
Francja 5 franków 1856 D na aukcji Pesek Auctions - 10 marca 2025
Francja 5 franków 1856 D na aukcji Pesek Auctions - 10 marca 2025
SprzedawcaPesek Auctions
Data10 marca 2025
StanF
Cena
Francja 5 franków 1856 D na aukcji Stack's - 25 lutego 2025
Francja 5 franków 1856 D na aukcji Stack's - 25 lutego 2025
SprzedawcaStack's
Data25 lutego 2025
StanDETAILS PCGS
Cena
Francja 5 franków 1856 D na aukcji Aureo & Calicó - 22 stycznia 2025
SprzedawcaAureo & Calicó
Data22 stycznia 2025
StanF
Cena
Francja 5 franków 1856 D na aukcji Chiswick Auctions - 26 maja 2024
SprzedawcaChiswick Auctions
Data26 maja 2024
StanF
Cena
Francja 5 franków 1856 D na aukcji Numismatica Picena - 1 maja 2024
Francja 5 franków 1856 D na aukcji Numismatica Picena - 1 maja 2024
SprzedawcaNumismatica Picena
Data1 maja 2024
StanVF
Cena
Francja 5 franków 1856 D na aukcji Rio de la Plata - 15 marca 2024
SprzedawcaRio de la Plata
Data15 marca 2024
StanVF
Cena
Francja 5 franków 1856 D na aukcji Coinhouse - 25 czerwca 2023
SprzedawcaCoinhouse
Data25 czerwca 2023
StanF
Cena
Francja 5 franków 1856 D na aukcji Eretz Auctions - 20 marca 2023
SprzedawcaEretz Auctions
Data20 marca 2023
StanVF
Cena
Francja 5 franków 1856 D na aukcji MDC Monaco - 4 marca 2023
SprzedawcaMDC Monaco
Data4 marca 2023
StanVF
Cena
Francja 5 franków 1856 D na aukcji Numisor - 27 czerwca 2022
SprzedawcaNumisor
Data27 czerwca 2022
StanXF
Cena
Francja 5 franków 1856 D na aukcji Coins NB - 19 marca 2022
SprzedawcaCoins NB
Data19 marca 2022
StanVF
Cena
Francja 5 franków 1856 D na aukcji MDC Monaco - 5 marca 2022
SprzedawcaMDC Monaco
Data5 marca 2022
StanVF
Cena
Francja 5 franków 1856 D na aukcji Eretz Auctions - 7 lutego 2022
SprzedawcaEretz Auctions
Data7 lutego 2022
StanBrak oceny NGC
Cena
Francja 5 franków 1856 D na aukcji iNumis - 2 listopada 2021
SprzedawcaiNumis
Data2 listopada 2021
StanF
Cena
Francja 5 franków 1856 D na aukcji Stack's - 28 września 2021
Francja 5 franków 1856 D na aukcji Stack's - 28 września 2021
SprzedawcaStack's
Data28 września 2021
StanMS63 NGC
Cena
Francja 5 franków 1856 D na aukcji Roma Numismatics - 29 lipca 2021
SprzedawcaRoma Numismatics
Data29 lipca 2021
StanXF
Cena
Gdzie kupić?
Francja 5 franków 1856 D na aukcji Spink - 18 stycznia 2026
SprzedawcaSpink
Data18 stycznia 2026
StanXF
Ile kosztuje srebrna moneta 5 franków 1856 D z okresu Napoleon III?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 5 franków 1856 Napoleon III ze znakiem D wynosi 220 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 5 franków 1856 z literami D?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 5 franków 1856 z literami D opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 5 franków z datą 1856 i znakiem D?

Aby sprzedać 5 franków 1856 D, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
