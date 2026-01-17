flag
FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

5 franków 1865 BB "Typ 1861-1870" (Francja, Napoleon III)

Awers monety - 5 franków 1865 BB "Typ 1861-1870" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon IIIRewers monety - 5 franków 1865 BB "Typ 1861-1870" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III

Zdjęcie: Burgan Numismatique - Maison Florange

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,900)
  • Waga25 g
  • Czystego srebra (0,7234 oz) 22,5 g
  • Średnica37 mm
  • RantNapis
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC72,557

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresNapoleon III
  • Nominał5 franków
  • Rok1865
  • WładcaNapoleon III (Cesarz Francuzów)
  • MennicaStrasburg
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:1100 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 5 franków 1865 BB "Typ 1861-1870" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III
Ceny na aukcjach (19)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 5 franków 1865 ze znakiem BB. Jest to srebrna moneta z okresu Napoleon III. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 3229 z aukcji Auction World której łączna cena osiągnęła 442 000 JPY. Licytacja odbyła się 20 października 2018.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 5 franków 1865 BB na aukcji Rossini - 26 listopada 2025
SprzedawcaRossini
Data26 listopada 2025
StanF
Cena
324 $
Cena w walucie aukcji 280 EUR
Francja 5 franków 1865 BB na aukcji Heritage Eur - 14 listopada 2025
SprzedawcaHeritage Eur
Data14 listopada 2025
StanVF
Cena
349 $
Cena w walucie aukcji 300 EUR
Francja 5 franków 1865 BB na aukcji Patrick Guillard Collection - 11 lipca 2025
SprzedawcaPatrick Guillard Collection
Data11 lipca 2025
StanXF40
Cena
Francja 5 franków 1865 BB na aukcji Patrick Guillard Collection - 9 września 2024
SprzedawcaPatrick Guillard Collection
Data9 września 2024
StanVF20
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1865 BB na aukcji Schulman - 28 marca 2024
SprzedawcaSchulman
Data28 marca 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1865 BB na aukcji Münzenonline - 26 listopada 2021
SprzedawcaMünzenonline
Data26 listopada 2021
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1865 BB na aukcji Florange - 12 listopada 2021
SprzedawcaFlorange
Data12 listopada 2021
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1865 BB na aukcji Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 11 września 2019
SprzedawcaMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Data11 września 2019
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1865 BB na aukcji iBelgica - 27 marca 2019
SprzedawcaiBelgica
Data27 marca 2019
StanGENUINE PCGS
Cena
Francja 5 franków 1865 BB na aukcji Auction World - 21 października 2018
SprzedawcaAuction World
Data21 października 2018
StanMS61 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1865 BB na aukcji ALDE & OGN / Guillard - 8 marca 2018
SprzedawcaALDE & OGN / Guillard
Data8 marca 2018
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1865 BB na aukcji Auction World - 17 lipca 2017
SprzedawcaAuction World
Data17 lipca 2017
StanMS62 NNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1865 BB na aukcji 51 Gallery - 9 czerwca 2017
Sprzedawca51 Gallery
Data9 czerwca 2017
StanVF
Cena
Francja 5 franków 1865 BB na aukcji iNumis - 7 marca 2017
SprzedawcaiNumis
Data7 marca 2017
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1865 BB na aukcji SINCONA - 20 maja 2016
SprzedawcaSINCONA
Data20 maja 2016
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1865 BB na aukcji Monnaies d'Antan - 23 listopada 2012
SprzedawcaMonnaies d'Antan
Data23 listopada 2012
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1865 BB na aukcji Künker - 11 października 2012
SprzedawcaKünker
Data11 października 2012
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1865 BB na aukcji iNumis - 23 marca 2012
SprzedawcaiNumis
Data23 marca 2012
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1865 BB na aukcji iNumis - 25 marca 2011
SprzedawcaiNumis
Data25 marca 2011
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Gdzie kupić?
Francja 5 franków 1865 BB na aukcji Van Acker Coin Auctions - 7 lutego 2026
SprzedawcaVan Acker Coin Auctions
Data7 lutego 2026
StanXF
Do aukcji

Ile kosztuje srebrna moneta 5 franków 1865 BB z okresu Napoleon III?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 5 franków 1865 Napoleon III ze znakiem BB wynosi 1100 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 5 franków 1865 z literami BB?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 5 franków 1865 z literami BB opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 5 franków z datą 1865 i znakiem BB?

Aby sprzedać 5 franków 1865 BB, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

